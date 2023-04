Entrepreneuriat : Ils regrettent d'avoir cessé d'être des salariés

En 2022, par exemple, les demandes de création d'entreprise aux États-Unis ont atteint leur plus haut niveau depuis 2004, avec plus de 5 millions de start-up enregistrées.

Mais comme le montre la faillite de la banque américaine Silicon Valley Bank en mars, qui a privé de nombreuses petites entreprises de l'accès à leurs comptes, le statut de créateur d'entreprise s'accompagne de risques et de responsabilités importants, et fait regretter à certains de quitter leur emploi en tant que salariés d'une entreprise.

Les start-up qu'il a lancées dernièrement ont échoué et, même aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur qui combine le conseil indépendant avec l'écriture de livres et le développement de produits basés sur l'information, il regrette souvent de ne pas avoir poursuivi son travail dans une grande société de conseil en gestion à Beyrouth, au Liban.

Irréaliste

"Je me sentais constamment débordé et anxieux. Je n'avais jamais l'impression que les choses allaient assez bien", raconte-t-elle.

"Ma plus grande erreur a été de croire que le fait d'être mon propre patron me donnerait de la liberté, que l'on pouvait aller et venir à sa guise et fixer son propre emploi du temps", dit-elle.