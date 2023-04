Sony World Photography Award 2023 : Boris Eldagsen le gagnant refuse le prix après avoir révélé que sa photo est une création de l'IA

Crédit photo, Boris Eldagsen Légende image, Pouvez-vous dire qu'il ne s'agit pas d'une vraie photographie ?

Le lauréat d'un grand prix de photographie a refusé son prix après avoir révélé que son travail était en fait une création d'IA.

L'œuvre de l'artiste allemand Boris Eldagsen, intitulée Pseudomnesia: The Electrician, a remporté la catégorie Creative Open lors du Sony World Photography Award de la semaine dernière.

Il a déclaré avoir utilisé la photo pour tester le concours et créer une discussion sur l'avenir de la photographie.

Les organisateurs du prix ont déclaré à BBC News qu'Eldagsen les avait induits en erreur sur l'étendue de l'IA qui serait impliquée.

Dans une déclaration partagée sur son site Web, Eldagsen a admis qu'il avait été un "singe effronté", remerciant les juges d'avoir "sélectionné mon image et d'en avoir fait un moment historique", tout en se demandant si l'un d'entre eux "savait ou soupçonnait que c'était généré par l'IA".

"Les images d'IA et la photographie ne devraient pas se concurrencer dans un prix comme celui-ci", a-t-il poursuivi.

"Ce sont des entités différentes. L'IA n'est pas de la photographie. Par conséquent, je n'accepterai pas le prix."

L'image en question montrait un portrait en noir et blanc obsédant de deux femmes de générations différentes.

Mais comme Eldagsen l'a souligné dans sa déclaration: "Quelque chose à ce sujet ne va pas, n'est-ce pas?" Ce quelque chose, bien sûr, étant le fait que ce n'est pas du tout une vraie photographie - mais une image produite de manière synthétique.

L'utilisation de l'IA dans tous les domaines, de l'écriture de chansons et d'essais aux voitures sans conducteur, aux thérapeutes de messagerie instantanée et au développement de la médecine, a été largement débattue ces derniers mois ; maintenant, sa pertinence et son utilité concernant la photographie - en particulier les deepfakes - sont devenues évidentes.

Un porte-parole de l'Organisation mondiale de la photographie, le volet photographie des organisateurs d'événements artistiques Creo, a déclaré que lors de leurs discussions avec l'artiste, avant qu'il ne soit annoncé comme gagnant, il avait confirmé que la pièce était une "co-création" de son image en utilisant l'IA.

Il a noté son intérêt pour "les possibilités créatives des générateurs d'IA", ont-ils ajouté, tout en "soulignant que l'image repose fortement sur sa richesse de connaissances photographiques".

Crédit photo, Boris Eldagsen Légende image, Boris Eldagsen a déclaré avoir utilisé l'image car il voulait créer une "discussion ouverte"

"La catégorie créative du concours ouvert accueille diverses approches expérimentales de la création d'images, des cyanotypes et des rayographies aux pratiques numériques de pointe", ont-ils déclaré.

"Ainsi, suite à notre correspondance avec Boris et aux garanties qu'il a fournies, nous avons estimé que sa candidature remplissait les critères de cette catégorie, et nous avons soutenu sa participation.

"De plus, nous étions impatients de nous engager dans une discussion plus approfondie sur ce sujet et nous avons salué le souhait de dialogue de Boris en préparant des questions pour une séance de questions-réponses dédiée avec lui pour notre site Web."

Ils ont poursuivi: "Comme il a maintenant décidé de refuser son prix, nous avons suspendu nos activités avec lui et, conformément à ses souhaits, nous l'avons retiré de la compétition."

Ils ont déclaré qu'ils reconnaissaient "l'importance de ce sujet [IA] et son impact sur la création d'images aujourd'hui", mais ont souligné que les prix "ont toujours été et continueront d'être une plate-forme pour défendre l'excellence et les compétences des photographes et des artistes travaillant dans le moyen."

Analyse par Chris Vallance, reporter senior pour la technologie à la BBC

Lorsqu'une image générée par l'IA a remporté un concours d'art d'État américain en septembre dernier, elle a déclenché un débat qui fait rage depuis.

Pendant tout ce temps, la puissance de la technologie augmente apparemment de semaine en semaine.

Les photographes et les artistes qui pouvaient auparavant se consoler en soulignant les défauts des images générées par l'IA - il a du mal avec les mains par exemple - trouvent maintenant qu'ils deviennent de plus en plus difficiles à repérer.

Le mois dernier, Tim Flach, président de l'Association des photographes, m'a dit qu'il était choqué de voir à quel point il était facile de générer une image AI d'un tigre qui ressemblait étroitement à une photo qu'il avait dû entrer dans la cage pour la capturer.

Un étudiant en photographie qui m'a parlé à l'époque s'est inquiété de savoir si son projet de carrière existerait encore dans quelques années.

De nombreux artistes et photographes accusent les systèmes d'IA d'exploiter injustement les œuvres de centaines de milliers de créateurs humains sur lesquels les systèmes sont formés - certains ont même lancé des poursuites judiciaires.

Mais d'autres considèrent simplement l'IA comme un outil de plus, une nouvelle catégorie d'art peut-être, mais non moins précieuse.

La photographie elle-même était autrefois une invention nouvelle et, pour certains, menaçante, soulignent-ils.

Mais une foule de questions très fondamentales restent floues, notamment qui détient les droits d'auteur d'une image d'IA.

En plus des images, l'IA a généré une série de questions éthiques et juridiques sans réponse.

"Je ne blâme pas Boris"

Eldagsen a déclaré lundi à la BBC qu'il avait clairement indiqué aux organisateurs qu'il souhaitait lui aussi s'engager publiquement dans une "discussion ouverte" sur le sujet, bien plus tôt dans le processus de remise des prix, mais que cela n'avait servi à rien.

Il a également suggéré de faire don du prix à un festival de photos organisé à Odessa, en Ukraine.

Le photographe et blogueur Feroz Khan s'est particulièrement intéressé au déroulement des événements de la semaine dernière. Et il a dit qu'il ne reprochait pas à l'artiste d'avoir montré "qu'il y a un problème ici dans l'industrie de la photographie".

"Pour commencer, la plupart des gens ont du mal à distinguer les images générées par l'IA des photographies (du moins à première vue)", a-t-il écrit. "Dans quelques mois, il deviendra probablement encore plus difficile de déterminer les différences critiques à moins d'être examinées.

"Avec cette intention, Boris a déclaré qu'il souhaitait que les organisateurs de concours de photographie aient des catégories distinctes pour les images d'IA.

"Je l'apprécie d'avoir voulu cette distinction dans les concours photo. Oui, il a soumis une image d'IA au concours, mais il ne semble pas qu'il veuille frauder qui que ce soit. Il voulait mettre en évidence un problème qui nécessite certainement beaucoup plus d'attention de la part de tout le monde."

Il a conclu qu'Eldagsen avait "clairement montré que même les photographes expérimentés et les experts en art peuvent être dupés".