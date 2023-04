Victimes d'abus : "Je suis née d'un viol, mais je ne veux pas que cela me définisse"

Emma Ailes

BBC News

il y a une heure

Crédit photo, Slater King

Les enfants conçus à la suite d'un viol seront bientôt reconnus comme des victimes de crimes en Angleterre et au Pays de Galles, annonce le gouvernement. Ici, des personnes racontent comment elles sont nées de mères violées et expliquent pourquoi elles refusent de laisser le passé dicter leur vie.

Cher Tas,

Tu as maintenant 10 jours, mais quand tu liras ces lignes, tu seras peut-être beaucoup plus âgée.

Je t'aime tellement.

Tasnim sent ses yeux se piquer de larmes en lisant pour la première fois le journal de sa mère Lucy. Elle n'avait aucune idée que ce journal existait, et encore moins qu'il avait survécu à l'incendie qui a tué Lucy alors que Tasnim n'était qu'un bébé.

Une légère brûlure sur la joue de Tasnim est la seule cicatrice visible de ce qui s'est passé cette nuit-là. Alors que les flammes engloutissaient la maison, le père de Tasnim l'a portée en lieu sûr, enveloppée dans une couverture et placée sous un pommier dans le jardin.

Il lui a sauvé la vie, mais c'est lui qui a versé l'essence et allumé le feu, qui a également tué la tante et la grand-mère de Tasnim.

Tasnim a toujours su que son père était un meurtrier condamné à la prison à vie.

Mais le journal, oublié dans les archives de la police pendant 18 ans jusqu'à ce que Tasnim demande à voir les dossiers de preuves dans l'affaire de sa mère, contient une autre révélation dévastatrice.

Au fil de la lecture, Tasnim se rend compte qu'elle est née à la suite d'abus sexuels commis par son père sur sa mère.

Légende image, Lucy, originaire de Telford, dans le Shropshire, n'avait que 15 ans lorsqu'elle est décédée.

Parallèlement aux espoirs et aux rêves de Lucy pour l'avenir, les pages détaillent ses souffrances secrètes. Dès l'âge de 12 ans, elle a été manipulée et abusée par le père de Tasnim, le chauffeur de taxi Azhar Ali Mehmood, de dix ans l'aîné de Lucy.

La vérité laisse Tasnim sous le choc. Elle a l'impression d'être la seule personne au monde à vivre cela. Mais les recherches montrent qu'elle est loin d'être la seule.

Il est difficile de dire combien de personnes au Royaume-Uni sont nées d'un viol ou d'un abus, mais les estimations de l'université de Durham et du Centre for Women's Justice suggèrent que jusqu'à 3 300 femmes pourraient être tombées enceintes à la suite d'un viol en Angleterre et au Pays de Galles pour la seule année 2021.

Selon le gouvernement, le prochain projet de loi sur les victimes couvrant l'Angleterre et le pays de Galles classera officiellement les enfants conçus à la suite d'un viol parmi les victimes d'un crime. Selon les ministres, cela leur permettra de bénéficier d'un soutien supplémentaire, notamment d'une thérapie et de conseils, ainsi que d'un accès aux informations relatives à leur cas. On leur promet également une "plus grande reconnaissance" de la part des services de lutte contre l'alcoolisme et la toxicomanie, d'éducation et d'aide au logement.

Mais en l'absence d'associations caritatives ou de services de soutien dédiés aux enfants de victimes de viol au Royaume-Uni, ceux qui, comme Tasnim, ont souvent dû faire face à des émotions complexes sans l'aide d'un spécialiste.

"Vous voulez imaginer que vos parents sont heureux en amour", dit-elle.

"Cela modifie tout ce que vous savez et la façon dont vous percevez les choses au sujet de votre famille et de vous-même. Parce que j'ai un lien de parenté avec un meurtrier et un violeur. Et j'avais l'habitude de penser à des choses horribles comme : et si je devenais comme lui en grandissant ?

Certains passages du journal sont trop douloureux pour que Tasnim puisse les lire. Elle essaie de se concentrer sur l'amour qu'elle éprouve pour elle et qui est si clair dans le journal de Lucy. Ses pages sont pleines de poèmes et de récits de leur vie commune.

"Je ne devrais pas me sentir mal dans ma peau, parce qu'elle ne voudrait pas cela", dit Tasnim.

Neil respire profondément et ouvre l'enveloppe.

Adopté à Ilkley, dans le West Yorkshire, Neil - qui utilise les pronoms they/them - a eu une enfance heureuse, mais il était toujours curieux de connaître sa mère biologique. Ils s'imaginaient une princesse de conte de fées et rêvaient d'être réunis un jour.

Aujourd'hui, à l'âge de 27 ans, Neil ouvre la lettre du détective privé qu'ils ont engagé pour la retrouver. Mais à mesure qu'il lit, il a l'impression qu'un gouffre s'ouvre et qu'il est en chute libre.

La mère de Neil a été violée par un inconnu dans un parc alors qu'elle était adolescente. Neil est né de ce viol.

Légende image, Neil

"Rien ne peut vous préparer à ces mots", dit Neil.

Découvrir qu'ils ont été conçus d'une manière aussi violente et haineuse, c'est "presque comme si quelqu'un vous avait donné un coup de poing dans la poitrine et vous avait arraché les entrailles".

Neil ajoute : "Vous ressentez de la honte, du chagrin, de la confusion. Tous les sentiments les plus sombres et les plus horribles que l'on puisse éprouver à l'égard de soi-même. Et je me suis effondré".

Tout ce que Neil pensait savoir sur lui-même a été arraché. Il ne peut plus se regarder dans le miroir, craignant de voir le visage de l'agresseur inconnu qui le regarde.

Que signifie être né de la violence et non de l'amour ? Et la mère biologique de Neil acceptera-t-elle un jour de le rencontrer ?

Tasnim sent son cœur battre dans sa poitrine lorsque la lourde porte de la prison se referme derrière elle. Un gardien la conduit dans une petite pièce froide. Une table et deux chaises l'attendent.

Une porte s'ouvre de l'autre côté de la pièce et Tasnim voit son père pour la première fois. Vêtu d'un survêtement de prison gris, il est plus petit qu'elle ne l'imaginait.

Crédit photo, West Mercia Police Légende image, Azhar Ali Mehmood a été emprisonné en 2001 pour trois chefs d'accusation de meurtre et un de tentative de meurtre.

Mais son attitude est grande. Il remplit la pièce. Il la serre dans ses bras. Il lui a acheté un gâteau au chocolat. Pour "fêter ça".

Ce n'est pas ce que voulait Tasnim. Elle voulait être celle qui contrôlait la situation. Elle voulait qu'il comprenne les conséquences de ses actes.

Mais maintenant, elle voit par elle-même l'homme qui a manipulé et contrôlé sa mère.

Tasnim s'éloigne de la prison et n'y retourne jamais. Elle a toutes les réponses dont elle a besoin.

En attendant à l'extérieur de la gare de rencontrer sa mère biologique pour la première fois, l'estomac de Neil fait des sauts périlleux. Ils ont pensé tant de fois à ce moment, répétant ce qu'ils allaient faire et ce qu'ils allaient dire.

Dès qu'elle apparaît, Neil sait que c'est elle.

Ils se regardent dans les yeux. Neil est tout aussi anxieux pour elle.

"Si je ressemble à l'homme qui t'a fait ça", dit Neil, "je m'en vais tout de suite".

"Tu ne peux pas", dit leur mère, et Neil sent un poids énorme se détacher de leurs épaules.

La mère et le fils marchent et discutent, partageant timidement les histoires de leur vie. Elle parle de la famille, des demi-frères et sœurs dont Neil ignorait l'existence. Tous deux ont les mêmes expressions, les mêmes gestes, le même rire.

Neil ne demande pas ce qui s'est passé la nuit où ils a été conçu. Ils n'a pas besoin de savoir et ne veut pas lui faire vivre cela. Pour lui, Neil n'a pas de père biologique.

Il a une mère biologique et cela suffit.

"Maman, est-ce que je suis un bébé violé ?

Sammy se tourne vers son fils aîné, assis à côté d'elle dans la voiture. Elle veut l'aider, le protéger de cette douleur, mais elle ne sait pas comment.

"Non, dit-elle. "Tu es mon bébé.

Légende image, Sammy, son fils dans les bras

Nous sommes en 2013 et Sammy vient tout juste d'expliquer à son fils de 12 ans la vérité sur ce qui s'est passé et sur la façon dont il a été conçu : l'homme qu'il appelait son père, Arshid Hussain, l'avait violée et abusée dès l'âge de 14 ans. Il lui a fait croire qu'ils avaient une relation. Hussain, qui avait 24 ans, a fait la même chose à de nombreuses autres filles.

Mais Sammy s'est enfin libérée du brouillard de l'emprise qu'il exerçait sur elle. Elle a commencé à dénoncer l'incapacité des services à la protéger, elle et plus de 1 000 autres enfants, contre l'exploitation sexuelle à Rotherham, dans le Yorkshire du Sud.

La police enquête sur Hussain et l'ADN du fils de Sammy fait partie des preuves retenues contre lui.

Légende image, Sammy

Mais Sammy voit bien que son fils a du mal à comprendre ce que tout cela signifie. Il remet tout en question : était-il désiré ? A-t-il été aimé ?

L'affaire fait la une des journaux nationaux. Tout est si public et ils se sentent si seuls.

Sammy a essayé d'être la meilleure mère possible, mais elle a l'impression que tout est de sa faute.

Elle s'effondre sur le sol de la cuisine et pleure. Elle aime tellement son fils, mais elle a l'impression qu'il serait mieux sans elle.

Comme Tasnim et Neil, Sammy lutte seule pendant des années sans que personne ne sache ce qu'elle ressent.

Ce n'est qu'en 2021, lorsqu'elle rencontre une autre mère - Mandy - qu'elle peut enfin parler librement avec quelqu'un qui la comprend vraiment.

À ce moment-là, Hussain purge une peine de 35 ans de prison. Sammy est assise à la table de la cuisine de Mandy, à Halifax, avec Toffee, le chien de Mandy, blotti sous sa chaise. Mandy raconte son histoire à Sammy. C'est toujours douloureux, même après 30 ans.

Mandy s'est souvenue pour la première fois des sévices subis à l'âge de 11 ans. Son père, respecté dans la communauté en tant qu'agent spécial de la police et membre de l'Armée du Salut, s'était déshabillé et était entré dans le bain avec elle.

À partir de ce moment-là, c'était tous les deux soirs. Il entrait dans sa chambre sur la pointe des pieds. Mandy n'osait en parler à personne. Il était terrifiant et elle se sentait prise au piège.

Un jour, elle s'est rendu compte qu'elle était enceinte.

"C'est comme si on injectait du poison à quelqu'un. C'est ce que mon père m'a fait, il m'a injecté nos propres gènes", dit-elle à Sammy. Elle ne savait pas quoi faire.

Mais lorsque son père l'a découvert, Mandy n'a pas eu le choix. Elle aurait l'enfant, et il l'appellerait papa.

Son père était présent dans la salle d'accouchement lorsqu'elle a donné naissance à son enfant. Les sages-femmes lui ont remis son fils nouveau-né.

"Cela m'a détruite. Il a tenu mon enfant en premier", raconte Mandy. Je me disais : "Ne le touche pas, éloigne-toi".

"C'était mon bébé, il était précieux. J'allais le protéger pour toujours".

Lorsque Mandy a saisi sa chance, elle a mis des couches et du lait pour bébé dans le landau, a franchi la porte et n'est jamais revenue.

Légende image, Mandy

Sammy lui demande si elle pense que c'est différent d'avoir un enfant conçu à la suite d'un abus, par rapport à un enfant né d'une relation heureuse.

"Oui", répond Mandy. "Il n'a pas été conçu par amour. Il n'a pas été conçu grâce à mon amour. Il a été conçu par un monstre.

"Mais par Dieu, je l'aime.

Le fils de Mandy a été officiellement adopté par son mari Pete. Ils vivent aujourd'hui heureux avec leurs autres enfants.

Mais si Mandy a échappé aux abus de son père, elle n'a pas pu en échapper aux conséquences. Son fils est né avec un handicap génétique.

Trente ans plus tard, elle s'occupe toujours de lui 24 heures sur 24. Il adore sa PlayStation et la lutte. Il n'a pas la capacité de comprendre qu'il est né d'un abus, et Mandy est reconnaissante de ne pas avoir eu à l'expliquer. Mais cela a affecté toute sa vie.

"Je dis toujours que je suis la survivante et que mon fils est la victime", explique Mandy à Sammy.

"Il n'a pas demandé à naître ainsi. Parce qu'un crime m'est arrivé, il lui est arrivé à lui aussi".

Jusqu'à ce qu'elle et Sammy se rencontrent, ils se sentaient tous deux livrés à eux-mêmes.

"Ce que Mandy m'a montré, c'est que peu importe ce que l'on traverse, on peut aller de l'avant et être heureux", déclare Sammy. "Les gens doivent en parler.

Selon les militants, le problème est enfin mis en lumière. Les réformes proposées par le gouvernement dans le projet de loi sur les victimes - surnommé "la loi de Daisy", du nom d'une militante née d'un viol dans les années 1970 - sont attendues depuis longtemps, selon les activistes.

Pour Neil et Tasnim, les changements prévus constituent également une reconnaissance du fait que des voix comme la leur sont enfin entendues.

Et ils espèrent que le fait de s'exprimer montrera aux autres personnes conçues à la suite d'un viol qu'elles ne sont pas seules.

"Il y a beaucoup de stigmatisation, mais il ne devrait pas y en avoir", déclare Tasnim. "Ce n'est pas une question de parenté, je suis une personne à part entière. Et ce n'est pas de ma faute. J'ai juste été affectée par cela.

Parler ouvertement est sa façon de garder vivante la mémoire de sa mère. Leur histoire n'était pas destinée à être tragique, estime Tasnim.

"Je suppose que si je pouvais parler à ma mère, je voudrais qu'elle sache à quel point elle a été courageuse", dit Tasnim.