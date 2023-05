Neuroscience : ce que j'ai appris en étudiant le cerveau des femmes pendant vingt ans

"Les femmes sont des œuvres d'art. À l'extérieur comme à l'intérieur. Je suis neuroscientifique et je me concentre sur l'intérieur, en particulier sur le cerveau des femmes."

C'est par ces mots que Lisa Mosconi a commencé son TedTalk intitulé "Comment la ménopause affecte le cerveau".

Mme Mosconi est professeure agrégée de neurosciences et directrice du programme de prévention de la maladie d'Alzheimer au centre médical Weill Cornell de l'université Cornell à New York.

Pendant des années, elle s'est concentrée sur l'étude des cerveaux de patients vivants et s'est penchée sur les différences entre les cerveaux des femmes et des hommes.

"Je peux vous garantir qu'il n'existe pas de cerveau sexué. Le rose et le bleu, Barbie et Lego. Ce sont toutes des inventions qui n'ont rien à voir avec la façon dont nos cerveaux sont faits", dit-elle.

BBC Mundo a interrogé le médecin sur les principaux résultats de ses recherches et sur son livre "The XX Brain", dont nous reprenons quelques extraits dans l'interview qui suit.

Que vous ont appris vingt ans d'études sur le cerveau des femmes ?

Divers troubles neurologiques et psychiatriques affectent les hommes et les femmes à des rythmes et dans des proportions variables. Mes recherches indiquent que cette disparité est en partie due au fait que les cerveaux des hommes et des femmes vieillissent différemment, ce qui affecte la santé cérébrale.

Par exemple, les femmes sont deux fois plus susceptibles que les hommes d'être diagnostiquées comme souffrant de troubles anxieux ou de dépression et trois fois plus susceptibles de développer des troubles auto-immuns qui affectent le cerveau, comme la sclérose en plaques.

En outre, les femmes sont quatre fois plus susceptibles de souffrir de maux de tête et de migraines.

Les femmes sont également plus susceptibles de développer des méningiomes, le type de tumeur cérébrale le plus courant, et sont plus sujettes aux accidents vasculaires cérébraux mortels.

Les femmes sont plus sensibles à la maladie d'Alzheimer, la principale cause de démence dans le monde, qui touche plus de 35 millions de personnes. Étonnamment, près de deux patients sur trois atteints de la maladie d'Alzheimer sont des femmes, ce qui signifie que pour chaque homme atteint de la maladie d'Alzheimer, il y a deux femmes.

Malgré ces statistiques, aucune de ces maladies n'est classée dans la catégorie "santé des femmes".

Actuellement, quand on parle de la "santé des femmes", c'est principalement de la santé reproductive qu'il s'agit. Pour donner un ordre d'idée, une femme d'une soixantaine d'années a presque deux fois plus de chances de développer la maladie d'Alzheimer plus tard dans sa vie que de développer un cancer du sein.

Si le cancer du sein est légitimement reconnu comme un problème de santé féminine, ce n'est pas le cas de la maladie d'Alzheimer.

À ce jour, la santé cérébrale des femmes reste l'un des domaines de la médecine les moins étudiés, les moins diagnostiqués, les moins traités et les moins financés.

Il est essentiel de s'attaquer à cette disparité et d'élargir le champ de la santé des femmes pour y inclure ces préoccupations vitales.

Pouvez-vous nous dire ce que vous trouvez fascinant ou beau dans le fonctionnement du cerveau féminin ?

Beaucoup pensent que le vieillissement est un processus linéaire, mais ce n'est pas le cas pour le cerveau des femmes.

Le cerveau des femmes subit des changements importants à des moments précis : la puberté, la grossesse et la périménopause.

La puberté et la grossesse s'accompagnent toutes deux d'importantes fluctuations hormonales et de changements corporels. Mais si les effets physiques de ces étapes sont évidents, il est fascinant de constater que ces mêmes changements hormonaux ont également un impact sur notre cerveau.

Il est surprenant de constater que la puberté et la grossesse entraînent un rétrécissement du cerveau des femmes dans certaines régions associées à la cognition sociale et au comportement.

Mais, et c'est là un fait fascinant et magnifique, les scientifiques pensent que ce rétrécissement est un moyen pour le cerveau d'éliminer les neurones inutiles et de créer de l'espace pour de nouvelles connexions qui facilitent la transition vers l'âge adulte après la puberté, et vers la maternité après la grossesse.

Par conséquent, le cerveau des femmes devient plus petit mais plus efficace au cours de ces étapes charnières.

Nous avons des raisons de penser qu'une amélioration similaire se produit également pendant la périménopause.

Dans votre livre, vous mentionnez que "bien que les hommes aient un plus gros cerveau en raison de leur corps typiquement plus grand, les femmes ont un cortex cérébral plus épais, qui semble mieux interconnecté". Qu'est-ce que cela signifie ?

Le cerveau des femmes semble disposer d'une "réserve cérébrale" plus importante que celui des hommes.

La réserve cérébrale est la capacité du cerveau à résister aux maladies, aux dommages ou même au vieillissement.

Plus la capacité de réserve du cerveau est grande, moins un individu est susceptible de manifester des troubles cognitifs ou comportementaux associés au vieillissement ou à la maladie.

Par exemple, les femmes obtiennent de meilleurs résultats que les hommes aux tests de mémoire, quel que soit l'âge, et même après avoir développé une démence.

En revanche, une plus grande réserve cérébrale peut masquer les premiers symptômes de la démence, ce qui fait que certaines femmes sont diagnostiquées trop tard pour bénéficier d'un traitement efficace.

Nombre d'entre nous travaillent à la mise au point d'outils de détection précoce qui tiennent compte de cet aspect.

En général, le cerveau masculin produit plus de sérotonine, le neurotransmetteur du bien-être qui joue un rôle dans l'humeur, le sommeil et même l'appétit.

Les femmes, en revanche, produisent plus de dopamine (une substance chimique du cerveau qui régule notre détermination et notre motivation à faire des choses et à obtenir des récompenses).

Le cerveau des femmes fonctionne grâce aux œstrogènes. Jour après jour, les molécules d'œstrogènes se glissent directement dans le cerveau, à la recherche de "récepteurs" spéciaux qui sont précisément formés pour cette hormone.

La 23e paire, ou chromosomes sexuels, est différente entre les hommes et les femmes. Cette image montre les deux copies du chromosome X chez les femmes.

Les récepteurs sont comme de petites serrures qui attendent la bonne clé moléculaire (l'œstrogène) pour s'activer. C'est une image frappante pour une idée cruciale : le cerveau des femmes est programmé pour recevoir les œstrogènes.

Lorsqu'il arrive, il s'accroche à ces récepteurs et, ce faisant, active toute une série d'activités cellulaires.

En sachant cela, il est plus facile de comprendre comment la ménopause peut déclencher une cascade d'effets cérébraux aussi extrême.

Les symptômes de la ménopause sont donc les conséquences difficiles d'un cerveau plein de récepteurs, qui reçoivent de moins en moins le carburant dont ils ont besoin pour fonctionner.

Quels dommages la "médecine du bikini" a-t-elle causés aux études sur le cerveau des femmes et à la santé cérébrale des femmes ?

Comme je l'ai expliqué dans mon livre, de plus en plus de scientifiques dénoncent le fait que non seulement la sécurité financière, sociale et physique des femmes reste inégale, mais que les femmes ont également été négligées dans le domaine médical.

Cela est dû en partie au fait qu'aujourd'hui encore, nous enseignons et pratiquons ce que j'appelle la "médecine du bikini", qui postule que, d'un point de vue médical, ce qui fait d'une femme une femme, c'est notre système reproducteur.

Historiquement, la plupart des professionnels de la santé pensaient que les hommes et les femmes étaient essentiellement la même personne, avec seulement des organes reproducteurs différents, et ce sont les parties du corps couvertes par un bikini.

Compte tenu de la vision du monde dérivée de ce modèle, la notion même de santé des femmes est problématique, car la recherche et les soins restent confinés à la santé de nos organes reproducteurs, ce qui est une conséquence directe d'une compréhension réductrice de ce qu'est une femme.

Lors de la ménopause, les ovaires cessent de produire les hormones œstrogènes et progestérone, ce qui marque la fin des années de fertilité de la femme.

Cependant, ces hormones jouent également un rôle dans la régulation des fonctions cérébrales et le cerveau, à son tour, contrôle leur libération. Cela indique que la ménopause n'est pas seulement un processus reproductif, mais aussi un processus neurologique.

De nombreux symptômes de la ménopause, tels que les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, l'anxiété, la dépression, l'insomnie, la confusion mentale et les épisodes de perte de mémoire, trouvent leur origine dans le cerveau plutôt que dans les ovaires, ce qui en fait des symptômes neurologiques. Mais cette perspective est souvent négligée.

Lorsque j'ai commencé à faire des recherches sur les effets de la ménopause sur le cerveau, pratiquement personne n'en parlait. Peu de gens étaient conscients du lien entre la ménopause et le cerveau, et pas seulement les ovaires.

Je suis immensément fière que le lien entre la ménopause et la santé cérébrale des femmes fasse désormais l'objet d'une conversation générale.

Il est gratifiant de savoir que notre travail contribue à changer la façon dont nous percevons et discutons de la santé cérébrale des femmes.

Dans son TedTalk, lorsqu'elle mentionne qu'il semble que le cerveau des femmes au milieu de la vie soit plus sensible au vieillissement hormonal que chronologique et que les femmes ressentent ces changements, même si elles peuvent penser que "leur esprit leur joue des tours", elle dit : "Je veux vraiment valider cela, parce que c'est réel. Et pour être clair, si c'est votre cas, vous n'êtes pas folle."

Que diriez-vous aux femmes qui rencontrent des difficultés avec la ménopause ?

Je leur dirais : "Je vous entends. Vous avez raison. Ce n'est pas dans votre tête et vous n'êtes pas folle."

Je leur dirais aussi que personne ne doit souffrir de la ménopause. Aussi alarmants et déconcertants que soient les symptômes, il est important de garder à l'esprit qu'il existe des solutions.

Nous disposons de nombreux outils qui peuvent être adaptés aux besoins et aux préférences de chaque femme.

Nombre de nos patientes s'intéressent au traitement hormonal substitutif de la ménopause (également appelé THS), d'autres aux médicaments non hormonaux, et d'autres encore préfèrent les remèdes naturels et l'adaptation de leur mode de vie.

Tous ces traitements sont utiles, il s'agit simplement de trouver la meilleure stratégie pour chaque personne.

Dans son livre, elle donne une statistique qui fait froid dans le dos : "Une femme de 45 ans a une chance sur cinq de développer la maladie d'Alzheimer au cours de sa vie, alors qu'un homme du même âge n'a qu'une chance sur 10.

Est-il possible de savoir pourquoi le cerveau des femmes est plus vulnérable à la maladie ?

Depuis des décennies, on sait qu'après le vieillissement, le fait d'être une femme est le principal facteur de risque de la maladie d'Alzheimer.

Jusqu'à une date récente, ce phénomène était attribué à l'espérance de vie plus longue des femmes par rapport aux hommes, la maladie d'Alzheimer ayant tendance à toucher les personnes plus âgées.

Cependant, une explication plus complète est que plusieurs facteurs contribuent au risque plus élevé d'Alzheimer chez les femmes, le vieillissement hormonal étant un élément clé.

Nous avons récemment proposé "l'hypothèse de l'œstrogène dans la maladie d'Alzheimer", qui repose sur la preuve que les hormones féminines, en particulier l'œstradiol, exercent un effet protecteur sur le cerveau en le protégeant du vieillissement et de la maladie.

La diminution de l'œstradiol après la ménopause peut activer la prédisposition génétique d'une femme à la maladie d'Alzheimer et, en même temps, rendre son corps et son cerveau plus sensibles aux influences négatives de la médecine, de l'environnement et du mode de vie.

En d'autres termes, nos recherches suggèrent que la ménopause peut servir de déclencheur à la démence chez certaines femmes.

Je voudrais préciser que la ménopause ne "cause" pas la maladie d'Alzheimer. En tant qu'événement, la ménopause est plutôt un déclencheur, qui annule le superpouvoir des œstrogènes et des hormones qui les accompagnent, et le cerveau doit trouver de nouvelles façons de fonctionner efficacement.

Que voulez-vous que les femmes sachent sur leur cerveau ?

Que la santé au milieu de la vie est le meilleur prédicteur de leur santé à un âge avancé et pour le reste de leur vie.

J'encourage donc toutes les femmes, lorsqu'elles atteignent la quarantaine, à donner la priorité à la santé de leur cerveau et à se rappeler que prendre soin de soi n'est pas égoïste.

Nous espérons que notre travail vous encouragera à prendre soin de votre magnifique cerveau pendant la ménopause et au-delà.

La maladie d'Alzheimer commence par des changements négatifs dans le cerveau au début de la quarantaine et de la cinquantaine, et non à un âge avancé.

Cela peut surprendre certains. Permettez-moi de clarifier les choses : nous avons toujours associé la maladie d'Alzheimer à la vieillesse parce que c'est l'âge auquel la maladie a réussi à causer suffisamment de dommages pour que des symptômes cognitifs cohérents apparaissent.

En réalité, la maladie a lancé son attaque de nombreuses années auparavant.

Elle écrit : "À l'approche de la quarantaine, les femmes disposent d'une fenêtre critique pour détecter les signes d'un risque cérébral accru et intervenir avec des stratégies visant à réduire ou à prévenir ce risque."

Il y a un certain nombre de choses que chaque femme peut faire pour protéger la santé de son cerveau, quel que soit son âge : s'abstenir de fumer, être active physiquement, avoir une alimentation riche en plantes, réduire le stress, dormir suffisamment et éviter les toxines de l'environnement. Ce sont là de bons moyens de préserver la santé du cerveau et de réduire le risque de démence à l'avenir.

Cela demande de la discipline, mais les bénéfices se font sentir tout au long de la vie.

Sur la base de nos recherches, je recommanderais aussi vivement des examens médicaux réguliers comprenant un dépistage et un contrôle des hormones.

Je suis fortement convaincue qu'un tel dépistage devrait devenir un élément central des stratégies de prévention de la maladie d'Alzheimer chez les femmes.

Le cerveau est affecté par la ménopause au moins autant que les ovaires. Ma devise est la suivante : "La santé du cerveau est la santé des femmes".