Armes nucléaires : Pourquoi la Corée du Sud veut la bombe nucléaire

il y a 29 minutes

Dans le groupe, il y a des politiciens, des scientifiques et des militaires, certains avec des identités trop sensibles pour être révélées. Il s'agit de la réunion inaugurale du Forum sur la politique nucléaire, et son programme ambitieux consiste à tracer la voie à suivre pour développer des armes nucléaires en Corée du Sud.

Désormais, on peut voir chaque jour des colonnes de journaux promouvoir l'idée, et étonnamment 75 % de la population la soutient.

Les Sud-Coréens s'inquiètent pour leur voisin du nord, et mercredi Yoon arrivera à la Maison Blanche pour demander l'aide du président Joe Biden.

Des tentatives infructueuses

Le gouvernement de l'époque a choisi le soutien américain et, à ce jour, des dizaines de milliers de soldats américains restent stationnés dans la péninsule coréenne.

La Corée du Nord développe des armes nucléaires de plus en plus sophistiquées qui pourraient même frapper des villes américaines, ce qui amène les gens à se demander si Washington viendrait toujours à la défense de la Corée du Sud.

Plus tard, M. Kim menace de faire exploser une bombe nucléaire sur le continent américain à moins qu'il ne se retire du conflit.

"Il est irrationnel de penser qu'un autre pays devrait être celui qui doit nous protéger. C'est notre problème et notre responsabilité", a déclaré Choi Ji-young, membre du forum et du Parti du pouvoir du peuple au pouvoir en Corée du Sud.

Si, après six mois, Kim n'a pas accepté de discuter de l'abandon de certaines de ses armes, Séoul commencera à développer les siennes.

Mais Jenny Town du groupe de réflexion américain 38 North conteste l'hypothèse selon laquelle une Corée du Sud dotée d'armes nucléaires rendrait le Nord moins risqué : "Plus d'armes nucléaires ne donnent plus au monde l'assurance qu'il n'utilisera pas" il a dit.

"Si nous prenons l'exemple de l'Inde et du Pakistan, ce n'est pas ce que nous avons vu. En fait, le fait d'avoir des armes nucléaires leur a donné le feu vert pour aller un peu plus loin."

Un risque

Une conversation dans un sauna

Un dimanche après-midi récent, dans un sauna local de Séoul, des personnes de tous âges et de tous horizons se sont réunies pour soulager leurs douleurs hebdomadaires autour d'une bière et d'un poulet frit.

"Cela ressemblait à une urgence totale. Les unités appelaient leurs parents et rédigeaient des testaments", a-t-elle déclaré. Maintenant, elle s'inquiète non seulement pour la Corée du Nord, mais aussi pour la Chine. "Nous sommes entourés de ces grandes puissances et nous marchons sur des œufs autour d'elles. Pour être compétitifs, nous avons besoin d'armes nucléaires."