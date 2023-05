Paralysie du sommeil : Qu'est-ce que c'est et que dit la science sur ses causes ?

Luke Mintz

BBC Future

il y a 48 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, La paralysie du sommeil se produit lorsqu'une partie du cerveau s'éveille alors que le corps reste temporairement paralysé.

La première fois que cela m'est arrivé, je n'étais qu'une adolescente.

Je me suis réveillée quelques heures avant d'aller à l'école. J'ai essayé de me retourner dans le lit, mais mon corps ne m'a pas laissé faire, je ne pouvais pas bouger, j'étais paralysée jusqu'aux orteils.

Bien que mon cerveau soit conscient, mes muscles sont encore endormis.

Ma chambre était chaude et étriquée, comme si les murs se refermaient, et j'ai ressenti de la panique. Enfin, après environ 15 secondes, la paralysie a disparu.

Plus tard, j'ai trouvé un nom pour ce qui m'était arrivé : la paralysie du sommeil.

Il s'agit d'un état nocturne étonnamment courant dans lequel une partie du cerveau se réveille alors que le corps reste temporairement paralysé.Après ce premier - et terrifiant - incident, j'ai expérimenté la paralysie du sommeil fréquemment, avec un épisode toutes les deux ou trois nuits. Plus cela se produisait, moins c'était effrayant. Finalement, ce n'était guère plus qu'un désagrément.

Mais la paralysie du sommeil peut vraiment affecter la vie des gens.

Pour certains, elle s'accompagne d'hallucinations troublantes.

Une jeune femme de 24 ans à qui j'ai parlé, qui a demandé à n'être identifiée que par son prénom, Victoria, se souvient de sa première expérience, une nuit, alors qu'elle n'avait que 18 ans.

"Je me suis réveillée et je ne pouvais plus bouger", m'a-t-elle raconté.

"J'ai vu un personnage ressemblant à un gremlin qui se cachait derrière mon rideau. Il a sauté sur ma poitrine. J'ai cru que j'étais entrée dans une autre dimension. Et le plus effrayant, c'est que je ne pouvais pas crier. C'était si vivant, si réel.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La paralysie du sommeil aurait inspiré de nombreuses œuvres de fiction et d'art, dont le tableau "Le cauchemar" de John Henry Fusseli.

D'autres ont des hallucinations de démons, de fantômes, d'extraterrestres, d'intrus et même de parents décédés. Ils voient des parties de leur propre corps flotter dans l'air ou des copies clonées d'eux-mêmes se tenir à leur chevet. Certains voient des anges et croient ensuite avoir vécu une expérience religieuse.

Les chercheurs pensent que ces hallucinations pourraient avoir alimenté la croyance en la sorcellerie dans l'Europe moderne et pourraient même expliquer certaines allégations d'enlèvements par des extraterrestres.

Que sait-on de ce phénomène ?

Les scientifiques pensent que la paralysie du sommeil existe probablement depuis que l'homme dort.

Plusieurs descriptions pittoresques de ces épisodes ont été faites dans l'histoire littéraire.

Crédit photo, Getty Images

Mary Shelley, la dramaturge britannique la plus connue comme auteure du roman gothique Frankenstein, se serait inspirée d'une peinture représentant un épisode de paralysie du sommeil pour écrire une scène de la pièce.

Mais la vérité est que, jusqu'à présent, peu de recherches ont été menées sur cette maladie rare.

"Il s'agit d'un phénomène négligé... mais au cours des dix dernières années, il a suscité un intérêt croissant", explique Baland Jalal, chercheur sur le sommeil à l'université de Harvard, qui a réalisé en 2020 le premier essai clinique sur les différentes méthodes de traitement de la paralysie du sommeil.

Jalal est l'un des rares scientifiques spécialisés dans le sommeil à consacrer du temps et de l'énergie à la recherche sur cette maladie. Son objectif est de mieux comprendre les causes et les effets de cette maladie et de découvrir ce qu'elle nous apprend sur les mystères plus vastes du cerveau humain.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les scientifiques tentent de découvrir ce que la paralysie du sommeil nous apprend sur les mystères du cerveau humain.

Jusqu'à récemment, il n'y avait pas d'accord sur le nombre de personnes dans le monde qui souffraient de paralysie du sommeil. Les études étaient sporadiques et les méthodes peu cohérentes.

En 2011, le psychologue clinicien Brian Sharpless, aujourd'hui professeur associé au St Mary's College of Maryland, a réalisé l'étude la plus complète à ce jour sur la prévalence de la paralysie du sommeil chez l'homme.

Il a examiné les données de 35 études couvrant cinq décennies. Ensemble, ces études ont porté sur plus de 36 000 volontaires.

Sharpless a constaté que la paralysie du sommeil était plus fréquente qu'on ne le pensait, puisque près de 8 % des adultes affirment en avoir fait l'expérience à un moment ou à un autre. Ce chiffre est beaucoup plus élevé chez les étudiants (28 %) et les patients psychiatriques (32 %).

"Ce n'est vraiment pas si rare", déclare Sharpless, qui est également co-auteur de "Sleep Paralysis : Historical, Psychological and Medical Perspectives" (Paralysie du sommeil : perspectives historiques, psychologiques et médicales).

Après avoir vécu le phénomène, certaines personnes tentent de comprendre ce qui leur est arrivé à l'aide d'explications surnaturelles, voire paranormales.

En réalité, dit Jalal, la cause est beaucoup plus banale.

La nuit, notre corps passe par quatre stades de sommeil. Le dernier stade est appelé "mouvement oculaire rapide" ou sommeil paradoxal. C'est à ce moment-là que nous rêvons.

Pendant le sommeil paradoxal, le cerveau paralyse les muscles, probablement pour vous empêcher de réaliser physiquement vos rêves et de vous blesser. Mais parfois, et les scientifiques ne savent pas encore exactement pourquoi, la partie sensorielle du cerveau sort prématurément du sommeil paradoxal.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le dernier stade du sommeil est appelé sommeil paradoxal et c'est à ce moment-là que nous rêvons.

Vous avez alors l'impression d'être éveillé. Mais la partie inférieure de votre cerveau est toujours en phase REM, explique Jalal, et envoie des neurotransmetteurs pour paralyser vos muscles.

"La partie sensorielle du cerveau est activée", explique Jalal. "Vous vous réveillez mentalement, perceptivement, mais physiquement vous êtes toujours paralysé", ajoute-t-il.

Lorsque j'avais une vingtaine d'années, je faisais l'expérience de la paralysie du sommeil toutes les deux ou trois nuits, mais même alors, cela n'avait pas beaucoup d'impact sur ma vie. C'était une anecdote intéressante pour mes amis et ma famille. En ce sens, mon expérience était commune.

"Pour la plupart des gens, c'est une chose particulière avec laquelle ils vivent", explique Colin Espie, professeur de médecine du sommeil à l'Université d'Oxford.

"C'est un peu comme le somnambulisme : la plupart des personnes qui en sont atteintes ne consultent jamais un médecin. C'est une curiosité dans la famille, un sujet de conversation".

Mais pour une minorité malheureuse, la maladie n'est pas si anecdotique.

Anxiété et détresse

La recherche de Sharpless a révélé qu'entre 15 et 44 % des personnes souffrant de paralysie du sommeil éprouvent une "détresse cliniquement significative" à la suite de cette maladie.

Les problèmes proviennent généralement de la façon dont nous réagissons à la paralysie du sommeil, plutôt que de la maladie elle-même. Les patients sont obsédés tout au long de la journée par le moment où le prochain épisode pourrait se produire.

"Cela peut provoquer de l'anxiété au début et à la fin de la nuit", explique M. Espie.

"Et vous développez un réseau d'inquiétude et de malaise autour de vous. La pire expression de cette inquiétude se traduit par une sorte de crise de panique".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Chez certaines personnes, la paralysie du sommeil provoque de l'anxiété et de la détresse.

Dans les cas les plus graves, la paralysie du sommeil peut être le signe d'une narcolepsie sous-jacente, un trouble du sommeil plus sérieux dans lequel le cerveau est incapable de réguler les rythmes veille-sommeil, ce qui amène une personne à s'endormir à des moments inappropriés. Les médecins affirment que la paralysie est plus susceptible de se produire en cas de manque de sommeil, car l'architecture du sommeil est fragmentée. Certains patients constatent également que la paralysie est plus probable lorsqu'ils sont allongés sur le dos, bien que l'explication de ce phénomène ne soit pas claire.

L'approche la plus courante pour traiter la paralysie du sommeil est éducative : les patients sont simplement informés de la science qui sous-tend la maladie et rassurés sur le fait qu'ils ne sont pas en danger.

Parfois, une forme de thérapie par la méditation est utilisée. L'objectif est de réduire l'anxiété du patient au moment du coucher et de l'entraîner à rester calme lorsque la paralysie du sommeil survient.

Dans les cas les plus graves, des médicaments peuvent être envisagés, notamment des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS), qui sont normalement utilisés pour traiter la dépression, mais qui ont pour effet secondaire de supprimer le sommeil paradoxal. Les épisodes de paralysie du sommeil les plus spectaculaires et les plus mémorables sont généralement ceux qui s'accompagnent d'hallucinations vives.

Ces visions nocturnes sont généralement une source de peur, mais les scientifiques pensent également qu'elles peuvent nous apprendre des choses fascinantes sur le cerveau humain.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Certaines personnes ont des hallucinations terrifiantes.

Lorsque la paralysie du sommeil s'installe, le cortex moteur du cerveau commence à envoyer des signaux au corps pour qu'il bouge. Mais comme les muscles sont paralysés, le cerveau ne reçoit aucun signal en retour.

"Il y a une incongruité... le moi est fragmenté, dégradé", explique Jalal.

En conséquence, le cerveau "comble le vide" et crée sa propre explication pour expliquer pourquoi les muscles ne peuvent pas bouger. C'est pourquoi tant d'hallucinations impliquent une créature assise sur la poitrine ou tenant le corps.

Le cerveau, une "machine à raconter des histoires"

Cela renforce l'idée, très répandue chez les spécialistes de l'évolution, selon laquelle le cerveau humain est une "machine à raconter des histoires".

Nous avons du mal à accepter le fait qu'une grande partie du monde est aléatoire, et notre cerveau crée donc des récits dramatiques pour tenter de trouver un sens à ce qui est banal.

Christopher French, directeur de l'unité de recherche sur la psychologie anormale à Goldsmiths (université de Londres), a passé plus de dix ans à parler à des personnes du monde entier qui ont eu ces hallucinations et à enregistrer ce qu'elles ont vu.

"Il y a des thèmes communs, mais aussi beaucoup d'idiosyncrasie, de variabilité", explique Christopher French.

Certaines hallucinations sont difficiles à expliquer, voire carrément bizarres. Au fil des ans, le français a enregistré des observations d'un chat noir à l'aspect sinistre et d'un homme étranglé par des plantes.

Mais d'autres hallucinations sont beaucoup plus courantes et semblent être fortement influencées par la culture.

Sur l'île de Terre-Neuve, au Canada, il est courant que les gens voient une "vieille sorcière" assise sur leur poitrine.

Les Mexicains, quant à eux, ont souvent l'hallucination d'un "homme mort" allongé sur leur poitrine, tandis que les Saint-Luciens parlent de "kokma", les âmes des enfants non baptisés. Quant aux Turcs, ils imaginent le "Karabasan", une créature mystérieuse et fantomatique.

Cela renforce l'idée que l'homme est avant tout un animal social, fortement influencé par la culture et les attentes.

En effet, dans une série d'études, Jalal a comparé les symptômes au Danemark et en Égypte, parmi des volontaires d'âge et de sexe similaires, et a constaté un fossé culturel dans la manière dont la paralysie du sommeil se manifestait.

Les Égyptiens étaient beaucoup plus susceptibles que les Danois d'avoir vécu une paralysie du sommeil (44 % contre 25 %) et étaient plus enclins à approuver une explication surnaturelle.

Crédit photo, Getty Images Légende image, On pense que la peur du surnaturel rend les gens plus effrayés par la paralysie du sommeil.

Les volontaires égyptiens qui croyaient aux fantômes et aux démons passaient également plus de temps paralysés au cours de chaque épisode.La théorie de Jalal est que la peur du surnaturel rend les gens plus craintifs face à la paralysie du sommeil, et que cette anxiété rend le phénomène plus susceptible de se produire, ce qui démontre la fusion étroite entre notre esprit et notre corps.

"Lorsque vous êtes anxieux et stressé, l'architecture de votre sommeil devient plus fragmentée, et vous êtes donc plus susceptible de souffrir de paralysie du sommeil", explique-t-il.

Imaginons que votre grand-mère vous dise : "La créature ressemble à ça, elle vient la nuit et vous attaque". À cause de cette peur, vous êtes hyper excité, les centres de la peur de votre cerveau sont en état d'alerte. Et pendant le sommeil paradoxal, vous avez l'impression que quelque chose ne va pas, que je ne peux pas bouger, que la créature est là.