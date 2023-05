Histoire : Six inventions amérindiennes qui font partie de notre vie quotidienne

il y a une heure

On pense que les premiers habitants des Amériques sont arrivés sur le continent il y a environ quatorze mille ans.

De l'Arctique, avec les Esquimaux qui ont commencé à habiter les zones les plus froides, aux puissants empires aztèque et inca, d'importantes avancées en matière d'ingénierie, d'architecture et d'art ont commencé à être observées.