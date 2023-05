ChatGPT : comment l'intelligence artificielle modifie déjà le recrutement et la recherche d'emploi

il y a une heure

Il peut s'agir d'essais complexes, de courts mémos ou de poèmes… ChatGPT peut accomplir des tâches d'écriture complexes en quelques minutes et fonctionner comme un outil créatif pour produire rapidement un contenu efficace.

"J'ai vu des étudiants utiliser ChatGPT pour rédiger des appels de contraventions", explique Vince Miller, professeur de sociologie et d'études culturelles à l'université du Kent, au Royaume-Uni.

Les personnes à la recherche d'un emploi sont parmi celles qui font état de ces avantages. En exploitant un vaste ensemble de données, de textes et de mots, ChatGPT - développé par OpenAI - peut rédiger des lettres de motivation convaincantes ou synthétiser les détails d'une carrière dans un bon CV.

Vous souhaitez envoyer un courriel à un responsable du recrutement ? Demandez au chatbot, puis copiez et collez le texte généré par l'IA directement dans le message.

Mais les responsables du recrutement ne sont pas étrangers à ce phénomène : ils savent déjà que les candidats s'appuient sur l'IA, et ils risquent de le faire encore plus à mesure que la technologie se perfectionne.

Le bon côté des choses

Adam Nicoll, directeur du marketing chez Randstad, société de conseil en recrutement et en emploi basée au Royaume-Uni, estime que les responsables du recrutement, à court de temps, ne feront probablement pas la différence entre une lettre de motivation rédigée par un candidat et une autre générée par l'IA.

"Le langage généré par ChatGPT se lit proprement, même s'il utilise des formules. Par rapport à la plupart des lettres de motivation, il n'y a pas d'idiosyncrasie, pas de signaux d'alarme, mais pas de personnalité non plus", dit-il.

"Il s'agit d'aider ceux qui ne sont pas très doués pour la rédaction et l'édition à produire un résumé, soigner des points forts de leur carrière. C'est la version numérisée de l'idée de demander à un ami de relire son CV", explique-t-il.

Selon Adam Nicoll, les recruteurs préfèrent de plus en plus consulter les médias sociaux et le profil LinkedIn d'un candidat pour comprendre sa personnalité.