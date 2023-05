Défrisage : les lisseurs de cheveux qui ont conduit les consommateurs à poursuivre les entreprises aux États-Unis

Paige Neal-Holder, Kamilah McInnis

BBC Newsbeat

il y a 42 minutes

Crédit photo, YVONNE E. MAXWELL Légende image, Les usagers s'inquiètent des ingrédients contenus dans les défrisants pour cheveux, mais la science n'est pas concluante à ce sujet.

Mais aujourd'hui, plus de 100 procès ont été intentés, aux États-Unis, à des entreprises qui fabriquent certains de ces produits.

La filiale américaine de L'Oréal et les propriétaires d'autres défrisants sont cités dans les procès - les marques comprennent Dark & Lovely, ORS Olive Oil et Motions.

Les juges soutiennent que les produits contiennent des substances chimiques dangereuses susceptibles de provoquer des cancers et d'autres problèmes de santé. Ils affirment également que les entreprises le savaient, mais qu'elles ont tout de même commercialisé et vendu les produits.

Ils ont étudié le lien possible entre l'utilisation de défrisants et le cancer de l'utérus.

Près de 34 000 participantes ont été suivies pendant plus de dix ans. Au cours de cette période, 378 cas de cancer de l'utérus ont été diagnostiqués. L'étude a révélé que les personnes qui utilisaient les défrisants plus de quatre fois par an avaient un risque légèrement plus élevé de développer la maladie.

Les chercheurs "ont estimé que 1,64 % des femmes n'ayant jamais utilisé de lisseur à cheveux développeraient un cancer de l'utérus avant l'âge de 70 ans", explique l'auteure principale de l'étude, Alexandra White.

"Mais pour les utilisatrices fréquentes, ce risque s'élève à 4,05 %", ajoute-t-elle.

Des recherches plus approfondies sont nécessaires

Karis Betts, responsable de l'information sur la santé au Cancer Research UK, estime toutefois que si l'étude suggère un lien, elle ne permet pas de déterminer clairement si les produits de lissage des cheveux peuvent réellement augmenter le risque de développer un cancer de l'utérus ou, si c'est le cas, dans quelle mesure ce risque peut être plus élevé.

"À l'heure actuelle, il n'existe pas de preuves scientifiques suffisantes pour démontrer que ces produits provoquent le cancer", déclare M. Betts.

"Des recherches supplémentaires sont nécessaires dans le cadre d'études plus vastes et de meilleure qualité pour confirmer l'existence d'un lien. Il est important de se rappeler que même si le risque de cancer lié au défrisage des cheveux était plus élevé, il serait probablement inférieur aux causes connues de cancer, telles que l'âge, le tabagisme et l'obésité."

Karis Betts ajoute que le cancer de l'utérus est relativement rare, de sorte que même si le risque était légèrement plus élevé, il ne serait pas courant.

Les défrisants sont des crèmes ou des lotions formulées avec des produits chimiques pour lisser les cheveux crépus et frisés.

Ils brisent les ponts disulfures - un type de lien chimique présent à l'intérieur des fibres capillaires - et restructurent les structures des cheveux frisés ou crépus.

Il existe différents types de défrisants : les défrisants décolorants utilisent de l'hydroxyde de sodium, les défrisants non décolorants utilisent d'autres ingrédients actifs tels que l'hydroxyde de calcium ou l'hydroxyde de guanidine, il y a aussi ceux qui utilisent du thioglycolate d'ammonium.

Ils sont permanents, mais les nouveaux cheveux qui naissent et poussent conservent leur texture naturelle.

Certaines entreprises proposent des produits alternatifs pour les femmes ayant des cheveux texturés.

Crédit photo, FOSTER LAW LLC Légende image, James Foster, avocat spécialisé dans les dommages corporels, défend des femmes qui ont porté plainte contre L'Oréal et d'autres entreprises.

Les scientifiques n'ont pas réussi à identifier un produit chimique ou un ingrédient spécifique susceptible d'être dangereux dans les formules des défrisants. Ils ont déclaré que des recherches supplémentaires étaient nécessaires.

Mais les poursuites affirment également que d'autres problèmes de santé, tels que les fibromes, ont été causés par les produits.

Ces tumeurs bénignes de l'utérus peuvent provoquer un flux menstruel important et des crampes intenses.

Une femme citée dans les procédures judiciaires affirme avoir subi une hystérectomie (ablation partielle ou totale de l'utérus) en raison de son état.

Elle fait partie de la vingtaine de clientes représentées par James Foster, avocat spécialisé dans les dommages corporels, et son cabinet.

"Elle a fini par être l'un des mannequins sur la couverture de l'emballage de l'un des produits qu'elle utilisait. Elle croyait vraiment en ces produits et était prête à se mettre sur leur emballage", explique-t-il.

"Maintenant que l'affaire a été révélée, cette cliente a été très affectée. Elle est très jeune et il est évident que cela a été très difficile pour elle."

Certains pensent que les produits chimiques contenus dans certains défrisants peuvent interférer avec la production d'hormones dans le corps.

Certains types de cancer sont sensibles aux hormones, comme les cancers de l'ovaire, du sein et de l'utérus.

En 2021, une étude publiée dans le Carcinogenesis Journal de l'Université d'Oxford au Royaume-Uni affirme que l'utilisation intensive de défrisants capillaires contenant de la soude pourrait être associée à un risque accru d'un type spécifique de cancer du sein.

Toutefois, l'étude précise que des recherches supplémentaires doivent être menées pour s'assurer que c'est bien le cas.

L'étude a incité le groupe militant Level Up à lancer la pétition #NoMoreLyes en 2021, appelant les grandes marques telles que L'Oréal à cesser d'utiliser cet ingrédient.

Level Up affirme qu'il n'a toujours pas reçu de réponse de l'entreprise à une demande d'informations plus détaillées sur la sécurité des produits chimiques contenus dans ses défrisants.

Le groupe vient de publier une lettre ouverte à L'Oréal, lui demandant de retirer de la vente les produits contenant du décolorant et d'investir davantage dans la recherche.

Cette lettre a également été signée par 10 parlementaires.

"J'ai l'impression que nous sommes délibérément ignorés, déclare l'activiste Ikamara Larasi. Avec une lettre ouverte, j'espère qu'ils prendront le temps de répondre."

"Je suis frustrée, ajoute-t-elle. Je pense que les gens ont une attitude du type 'très bien, n'utilisez pas [de défrisants] alors', mais il y a tellement de raisons pour lesquelles les gens choisissent de se défriser les cheveux que ce n'est tout simplement pas un argument utile."

Un porte-parole de L'Oréal au Royaume-Uni a déclaré à la BBC que, bien que le groupe industriel de produits cosmétiques n'importe ni ne vend les produits Dark & Lovely dans le pays, il a répondu à toutes les demandes des consommateurs britanniques qu'il a reçues. "Nous maintenons les normes de sécurité les plus élevées pour tous nos produits", soutient L'Oréal.

L'entreprise ajoute que sa priorité absolue est "la santé, le bien-être et la sécurité" de tous ses consommateurs, et que ses produits ont fait l'objet d'une évaluation scientifique rigoureuse de leur sécurité par des experts qui veillent également à ce qu'ils respectent strictement toutes les réglementations en vigueur sur tous les marchés où elle opère. Elle estime que les poursuites engagées contre elle "n'ont aucun fondement juridique".

Le podcast "If You Don't Know" de la BBC a également contacté Godrej SON Holdings Inc et Dabur International Ltd, deux entreprises qui fabriquent également des produits chimiques relaxants pour les cheveux, qui sont citées dans les procès, mais qui n'ont pas répondu à nos demandes de commentaires.

Au Brésil, pour savoir si un produit lissant les cheveux est sûr, l'Agence nationale de surveillance sanitaire (Anvisa) recommande aux consommateurs de vérifier l'emballage du produit pour voir s'il contient l'autorisation d'exploitation (AFE) et le numéro de dossier (numéro d'enregistrement du produit) de l'entreprise. La consultation peut se faire sur le site de l'Anvisa.