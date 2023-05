Inde : comment la pratique cruelle qui consistait à brûler les veuves lors des funérailles de leur mari a été éradiquée

il y a 56 minutes

Bentinck, alors gouverneur général du Bengale, a demandé l'avis de 49 officiers supérieurs de l'armée et de cinq juges. À la suite de cela, il a été convaincu que le moment était venu de "laver une tache sale sur la domination britannique".

Son règlement stipulait que la sati était "répugnante pour les sentiments de la nature humaine" et choquait de nombreux hindous, en plus d'être "illégale et méchante".