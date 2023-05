Education : Ce qui caractérise les parents toxiques (et comment les gérer)

Rédaction

BBC News Mundo

il y a 50 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Nous vous expliquons quelles sont les caractéristiques d'un parent toxique.

Il y a quelques années, la psychologue argentine Camila Saraco s'est rendu compte que beaucoup de patients qui venaient la voir avaient quelque chose en commun : ils avaient recu une "éducation toxique".

Avoir un père toxique, précise la professionnelle, ne signifie pas avoir souffert exclusivement d'un père violent.

"Il y a tellement d'autres façons dont les parents blessent, parfois inconsciemment", dit-elle.

Elle décide alors de monter un atelier : 'Parents toxiques', pour aider à comprendre quels comportements parentaux sont malsains, quelles en sont les conséquences pour leurs enfants, et ce que peuvent faire ceux qui ont ce type de parent.

Saraco souligne qu'un mauvais parent n'est pas nécessairement une mauvaise personne.

A lire aussi :

"Il y a beaucoup de mères ou de pères qui sont extrêmement bons et qui, par amour, sans le vouloir, sont aussi toxiques", dit-elle.

Le psychologue mexicain Joseluis Canales, auteur de plusieurs livres, dont "Toxic Parents: Dysfunctional Legacy of a Childhood", publié en 2014, est d'accord avec cela.

Canales souligne que parfois un parent est si bon qu'il n'a aucune autorité, ce qui est également préjudiciable aux enfants.

Pourtant, dit-elle, "il est important de comprendre que tous les parents font des erreurs, et cela ne les rend pas toxiques".

Crédit photo, Getty Images

Donner de l'amour et les former pour la vie

Qu'est-ce qui rend alors une éducation malsaine ?

L'auteur souligne que les parents ont deux fonctions principales : "Donner de l'amour à leurs enfants et les former pour la vie".

Certains parents génèrent des dommages parce qu'ils ne parviennent pas à faire le premier. D'autres parce qu'ils échouent dans ce dernier.

Fait intéressant, il semble y avoir un écart de génération entre ces deux groupes.

Les parents des soi-disant baby-boomers et de la génération X avaient plus de problèmes lorsqu'il s'agissait de fournir de l'affection et un soutien émotionnel à leurs enfants.

Saraco dit que plusieurs de ses patients, âgés de plus de 40 ans, ont des problèmes de faible estime de soi et un sentiment d'insuffisance qui génère des conflits dans leur relation, ce qu'elle attribue à une éducation déficiente d'un point de vue affectif.

D'autre part, ces dernières décennies, les dégâts sont souvent causés par des parents aimants qui ne savent pas mettre de limites et surprotéger leurs enfants, élevant des "enfants tyranniques" qui ne savent pas gérer leurs émotions et souffrent parce qu'ils sont frustrés. au moindre obstacle.

Il est important de préciser que les hommes et les femmes peuvent être des parents toxiques. Et que, quand il y en a deux qui se ont des enfants, les dégâts sont générés par les deux.

"Si l'un des membres du couple est toxique, l'autre est un abuseur passif", explique Canales.

Nous vous expliquons ici certaines des caractéristiques des parents toxiques.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Selon les experts, la violence émotionnelle peut être tout aussi difficile à guérir que la violence physique.

Injures

Sans aucun doute, les parents qui abusent sexuellement ou sont violents avec leurs enfants sont ceux qui les blessent le plus profondément.

Mais il n'est pas nécessaire qu'un père maltraite physiquement un enfant pour causer des dommages très difficiles à guérir , préviennent les experts.

Les agressions verbales et émotionnelles sont également très nocives, soulignent-ils.

Celles-ci vont de la disqualification d'un enfant ("ça ne marchera pas pour toi", "laisse tomber, je ferais mieux de le faire") à "l'insulter avec des mots qui blessent son intégrité, comme le traiter d'"idiot", lui disant que personne ne va l'aimer ou qu'il regrette de l'avoir."

"Le risque est que tout cela devienne votre voix intérieure", prévient Canales.

De son côté, Saraco remarque que, parfois, "il est plus facile de guérir une enfance avec des coups qu'une avec de la violence psychologique".

"Il y a des parents qui deviennent violents quand ils boivent. Dans ces cas-là, la victime peut comprendre que son parent le frappe quand il devient incontrôlable et qu'il a le problème. Par contre, s'il grandit en écoutant l'humiliation, il l'assimile comme quelque chose à lui", explique-t-il. .

Gestionnaires

Un autre trait d'un parent toxique est la manipulation, que Canales appelle "abus émotionnel".

"L'axe de cette forme d'abus a à voir avec la culpabilité. L'adulte joue la victime devant l'enfant pour le faire chanter et obtenir ce qu'il veut", décrit-elle.

Saraco note que cette caractéristique est davantage observée chez les mères toxiques.

"Cela arrive surtout avec les filles qui vivent avec leur mère. La mère ne veut pas qu'elles forment un couple pour qu'elles ne quittent pas la maison, alors elle commence par des commentaires et des observations négatifs sur le couple, ou des interférences qui cherchent à les séparer. "

"Cela fait vivre à la fille le rapport à la culpabilité."

Crédit photo, Getty Images

Contrôles

C'est une caractéristique partagée par les parents toxiques de différentes générations. Mais alors qu'avant les parents limitaient leurs enfants pour obtenir leur soumission, aujourd'hui ils le font avec l'intention de les protéger.

"Avant, les parents toxiques s'imposaient, avec une mise en place de limites très agressive, au lieu d'accompagner l'autonomie de leurs enfants", explique Saraco.

Des exemples typiques sont les parents qui ont poussé leurs enfants à étudier certaines carrières ou à suivre certaines traditions familiales.

"L'effet sur le fils, c'est qu'il ne peut pas prendre de décisions. Ça se voit beaucoup chez les garçons qui ont commencé une carrière, car désobéir à leurs parents leur a causé beaucoup d'angoisse, et au bout de quelques années, ils l'ont quittée", explique la psychologue.

Aujourd'hui, la toxicité consiste à surprotéger les enfants, à vouloir éviter toute souffrance ou frustration.

"La surprotection est aussi une maltraitance, car l'enfant surprotégé apprend qu'il ne peut pas affronter seul la vie", explique Canales.

"Une partie de l'apprentissage de chacun se fait par des erreurs. Et les erreurs génèrent de la frustration. Vous devez apprendre à tolérer la frustration, sinon votre enfant ne pourra pas se développer dans la vie quotidienne", dit-il.

Négligent

Une autre caractéristique des parents toxiques modernes est qu'"ils sont très permissifs et ont peur de mettre des limites à leurs enfants", ce qui en fait des parents négligents, selon Canales, car "ils négligent les besoins physiques, émotionnels, sociaux et scolaires de leurs enfants".

Alors que le père négligent d'antan était l'absent, ou celui qui ne faisait pas attention à son fils, aujourd'hui c'est lui qui "le laisse manger ce qu'il veut, sécher l'école, ne pas faire ses devoirs et manquer de respect aux autres".

"En étant négligents, ils donnent aux enfants un pouvoir qu'un enfant ne peut pas gérer de manière saine. Les enfants deviennent les adultes dans le système familial", prévient-il.

Dans ce type d'éducation tout le monde souffre, ajoute la psychologue.

"L'enfant grandit sans pouvoir s'intégrer dans une école, dans une université, dans un monde du travail, dans une société où il n'a pas le droit de faire ce qu'il veut", dit-il.

Les parents se sentent "emprisonnés" par les crises de colère du fils. Et même la société en souffre, car "une génération de tyrans est en train de naître, qui ne respectent pas l'autorité, n'ont aucune capacité à se frustrer et, étant des enfants très égocentriques, ont très peu d'empathie et de capacité à céder au problème des autres et voir le bien commun".

Si vous avez grandi avec des parents qui étaient permissifs et surprotecteurs, ce que vous devez faire est de "prendre la décision de sortir de cette surprotection", dit Saraco. Cependant, elle précise que c'est quelque chose qui ne peut être fait que lorsque l'on est adulte.

"Vous ne pouvez pas demander à un enfant de sortir du lien toxique protecteur", prévient-elle.

Au lieu de cela, il a plusieurs conseils pratiques pour ceux qui ont des parents abusifs, contrôlants et manipulateurs.

"D'abord, il est important que vous perdiez l'illusion que vous allez pouvoir les changer ."

Crédit photo, Camila Saraco Légende image, La psychologue argentine Camila Saraco a des conseils pour les enfants de parents toxiques.

"N'essayez pas non plus de les raisonner, de comprendre comment ils pensent, car ils ont une autre façon de voir les choses, et il faut éviter d'entrer dans des discussions qui ne mènent nulle part", dit-il.

"Vous devez essayer de sortir de cet endroit où vous essayez de leur plaire et de les aimer tout le temps, ce qu'ils veulent ou ce que l'enfant ressent."

"Et il est essentiel que vous appreniez à fixer des limites émotionnelles et, si nécessaire, même physiques", dit-il.

"Pourtant, l'essentiel du travail est avec soi-même", affirment les deux experts.

"Nous devons essayer de renforcer notre estime de soi et notre sécurité pour ne pas céder aux manipulations, et ne pas hésiter dans ces moments où les phrases de ces parents peuvent nous intimider ou nous déstabiliser", explique Saraco.