Réfugiés au Liban : La fille dont les parents sont expulsés alors qu'elle était à l'école

il y a une heure

Mais dès que nous l'avons vue, notre anxiété s'est apaisée. Raghad portait des vêtements clairs et ses cheveux étaient attachés en queue de cheval. Elle nous a offert un sourire sans effort et ses yeux se sont illuminés. Son calme nous a rassurés.

Il était environ neuf heures du matin et Raghad était à l'école. Son père nous a raconté qu'il avait supplié l'armée de les laisser attendre son retour, mais qu'elle avait refusé. Raghad est rentrée de l'école et a frappé à la porte, mais personne n'a ouvert. Elle a fondu en larmes.

Sentiment anti-syrien

Le Liban accueille le plus grand nombre de réfugiés au monde par rapport à la taille de sa population. Environ 800 000 Syriens sont enregistrés auprès des Nations unies, mais les autorités libanaises estiment que le nombre réel de réfugiés est plus de deux fois supérieur à ce chiffre.

Au cours de la dernière décennie, le pays a connu à plusieurs reprises des vagues de sentiments anti-syriens et un durcissement des lois et des réglementations les concernant. Mais cette fois-ci, le débat semble différent et il semble y avoir un large consensus pour les renvoyer chez eux.

Les Libanais affirment qu'ils ne peuvent plus supporter le fardeau que représente la prise en charge d'un si grand nombre de réfugiés alors qu'ils sont confrontés à l'une des crises financières et économiques les plus graves de l'histoire récente. Ils affirment que les réfugiés syriens aggravent la situation en leur disputant des ressources et des services rares.