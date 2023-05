Elections en Turquie : Guide simple de la bataille électorale la plus difficile pour Erdogan

Paul Kirby

BBC News

il y a une heure

Crédit photo, Reuters Légende image, Les pouvoirs du président Erdogan se sont considérablement accrus depuis qu'il a pris la tête de la Turquie en 2003.

Le président Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir depuis plus de 20 ans, est aujourd'hui confronté à son plus grand défi.

Six partis d'opposition ont uni leurs forces pour les élections présidentielles et législatives du 14 mai, choisissant le chef de l'opposition Kemal Kilicdaroglu comme candidat d'union.

La Turquie est devenue de plus en plus autoritaire sous la présidence d'Erdogan et l'opposition cherche à inverser cette tendance.

Il semble vulnérable, la Turquie étant confrontée à une inflation galopante et secouée par deux tremblements de terre qui ont fait plus de 50 000 morts.

Tout candidat qui obtiendra plus de la moitié des voix lors du scrutin présidentiel du 14 mai sera déclaré vainqueur. Dans le cas contraire, un second tour sera organisé deux semaines plus tard.

Le défi électoral d'Erdogan

Les électeurs turcs sont polarisés depuis des années, mais M. Erdogan, 69 ans, est plus que jamais sous pression, car les sondages d'opinion suggèrent que son principal rival pour la présidence a l'avantage.

Son parti AK est au pouvoir depuis novembre 2002 et il dirige la Turquie depuis 2003. Une nouvelle génération de près de cinq millions d'électeurs qui votent pour la première fois n'a jamais connu d'autre dirigeant.

D'abord Premier ministre, il est devenu président en 2014, réagissant au coup d'État manqué de 2016 en augmentant considérablement ses pouvoirs.

Aujourd'hui, il dirige le pays depuis un vaste palais et la plupart des médias sont contrôlés par des alliés.

De plus en plus de Turcs l'accusent d'être responsable de l'inflation galopante, en raison de son refus peu orthodoxe d'augmenter les taux d'intérêt. Le taux d'inflation officiel est légèrement supérieur à 50 %, mais les universitaires affirment qu'il est en réalité supérieur à 100 %.

Crédit photo, Mustafa Kamaci/Anadolu Agency via Getty Images Légende image, Le gouvernement du président Erdogan a été critiqué pour sa réaction aux deux tremblements de terre.

À la suite des deux tremblements de terre catastrophiques qui ont frappé la Turquie le 6 février, le président et son parti au pouvoir ont été largement critiqués pour avoir mal géré les opérations de recherche et de sauvetage, mais aussi pour n'avoir pas su adapter les pratiques de construction des années précédentes.

Des millions de Turcs se sont retrouvés sans abri dans les 11 provinces touchées par les tremblements de terre. Étant donné que de nombreuses régions sont considérées comme des bastions du parti d'Erdogan, l'élection pourrait être gagnée et perdue dans l'est du pays.

Son parti AK est ancré dans l'islam politique, mais il a forgé une alliance avec le parti ultranationaliste MHP.

Six partis d'opposition - un candidat

Kemal Kilicdaroglu, 74 ans, passe pour un opposant aux manières douces et à l'esprit livresque. Il a présidé à une série de défaites électorales à la tête du principal parti d'opposition, le Parti républicain du peuple (CHP).

Mais cette fois-ci pourrait être différente, car il se présente en tant que candidat d'unité pour six partis d'opposition, allant de son propre parti de centre-gauche et du parti nationaliste Good à quatre groupes plus petits, dont deux anciens alliés d'Erdogan, l'un d'entre eux ayant cofondé le parti AK.

Crédit photo, ERDEM SAHIN/EPA-EFE/REX/Shutterstock Légende image, Kemal Kilicdaroglu a accepté que les dirigeants de son alliance partagent tous le rôle de vice-président.

De manière significative, M. Kilicdaroglu bénéficie également du soutien explicite du deuxième plus grand parti d'opposition de Turquie, le parti pro-kurde HDP, dont le codirigeant a qualifié les élections de "plus cruciales de l'histoire de la Turquie".

En raison d'une procédure judiciaire alléguant des liens avec des militants kurdes, le parti se présente aux élections législatives sous la bannière d'un autre parti, la Gauche verte, et ne présente pas son propre candidat à la présidence.

Le choix de Kemal Kilicdaroglu n'a pas fait l'unanimité, car les maires d'Istanbul et d'Ankara étaient potentiellement des candidats plus forts. Tous deux sont des collègues du parti qui ont pris le contrôle des deux plus grandes villes de Turquie en 2019 pour le CHP, pour la première fois depuis 1994.

Ancien fonctionnaire appartenant à la minorité alévie, M. Kilicdaroglu a mené une marche de 24 jours pour la justice en 2017, qui a été considérée comme la plus grande manifestation de défiance contre le régime du président Erdogan depuis des années.

Son Alliance nationale, également connue sous le nom de Table des Six, est unie dans son désir de faire passer la Turquie du système présidentiel créé sous M. Erdogan à un système dirigé par le parlement. Pour changer le système, ils doivent obtenir 400 des 600 députés turcs, ou 360 députés pour soumettre une proposition à un référendum.

Les dirigeants des cinq autres membres de l'alliance ont accepté d'assumer le rôle de vice-président.

Diviser le vote

Les sondages d'opinion turcs ne sont pas toujours fiables, mais les espoirs de M. Kilicdaroglu de remporter l'élection dès le premier tour ont été mis à mal lorsqu'un ancien collègue du parti de centre-gauche, Muharrem Ince, a décidé de se lancer dans la course à la présidence.

M. Ince, 58 ans, était le candidat du Parti républicain du peuple à l'élection présidentielle de 2018, mais il l'a quitté deux ans plus tard en raison de divergences avec M. Kilicdaroglu. Il dirige désormais le parti nationaliste laïc Homeland Party et a été accusé de diluer le vote de l'opposition et de faire le jeu du président Erdogan.

Mais il est très présent sur les médias sociaux et les jeunes électeurs, en particulier, ont été impressionnés par ses pas de danse sur TikTok.

L'ultranationaliste Sinan Ogan est un autre candidat qui a peu de chances de remporter un succès significatif, mais il a lui aussi le potentiel d'être un faiseur de rois.

Pour entrer au Parlement, qui compte 600 sièges, un parti doit obtenir 7 % des voix ou faire partie d'une alliance qui en recueille.

C'est la raison pour laquelle les alliances sont devenues si importantes en Turquie, et l'opposition à six partis a fait de la modification de ce système l'une de ses propositions de réforme.

Crédit photo, Reuters Légende image, Meral Aksener, leader du Bon Parti, est l'un des principaux soutiens de l'alliance de l'opposition.

Les Turcs votent pour des listes de parti plutôt que pour des candidats dans le cadre de la représentation proportionnelle, de sorte que le nombre de sièges correspond aux votes exprimés par parti plutôt qu'aux alliances.

Les quatre petits partis de l'Alliance des nations, principal parti d'opposition, se présenteront aux élections législatives sous la bannière des deux plus grands partis : le CHP ou le parti nationaliste du Bien.

Le parti AK au pouvoir fait partie de l'Alliance populaire, mais ses partis individuels se présentent séparément aux élections.

Les candidats qui se présentent sous la bannière de la Gauche verte au lieu de celle du parti pro-kurde font partie de l'Alliance pour le travail et la liberté, qui regroupe six partis. Tous les partis, sauf un, se présenteront sous la bannière de la Gauche verte.

Dans le cadre des réformes d'Erdogan, c'est désormais le président qui choisit le gouvernement, il n'y a donc pas de premier ministre. Si son Alliance populaire ne parvient pas à obtenir la majorité au parlement, il pourrait avoir du mal à gouverner de la même manière qu'aujourd'hui. L'Alliance populaire pro-Erdogan compte actuellement 334 députés.

M. Erdogan a déjà effectué deux mandats en tant que président, de sorte qu'un troisième semble aller à l'encontre des règles de la constitution turque.

Cependant, le conseil électoral turc YSK a décidé que son premier mandat devait être considéré comme ayant commencé non pas en 2014, mais en 2018, lorsque le nouveau système présidentiel a commencé avec des élections pour le parlement et le président le même jour.

Les hommes politiques de l'opposition avaient auparavant demandé à l'YSK de bloquer sa candidature.

L'Alliance nationale dirigée par M. Kilicdaroglu souhaite restaurer le système parlementaire turc et réformer la présidence, en supprimant le droit de veto du chef de l'État sur les lois, en coupant les liens entre le poste et les partis politiques et en rendant la présidence éligible tous les sept ans.

Les six partis souhaitent également donner un coup de fouet à la tentative d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, qui dure depuis des décennies, et restaurer la "confiance mutuelle" avec les États-Unis, après des années de relations houleuses pendant les années Erdogan.