Meurtres non résolus : La police recherche les noms de 22 femmes assassinées

Par Alice Cuddy

BBC News, Amsterdam

il y a 25 minutes

Crédit photo, Interpol Légende image, Les visages de 12 femmes non identifiées.

La police de trois pays européens demande de l'aide pour identifier 22 femmes assassinées dont les noms restent mystérieux.

Les corps ont été retrouvés aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne entre 1976 et 2019.

C'est le meurtre non élucidé d'une femme à Amsterdam, retrouvé dans une poubelle à roulettes dans une rivière, qui est à l'origine de la démarche d'Interpol.

C'est la première fois que le groupe international de police publie une liste de recherche d'informations sur des corps non identifiés.

Les "notices noires", qui s'inscrivent dans le cadre de l'opération "Identifiez-moi", ne sont normalement diffusées qu'en interne, au sein du réseau des forces de police d'Interpol à travers le monde.

La femme trouvée dans la poubelle d'Amsterdam en 1999 avait été tuée d'une balle dans la tête et dans la poitrine.

L'inspectrice de police scientifique Carina Van Leeuwen tente de résoudre ce mystère depuis qu'elle a rejoint la première équipe chargée des affaires non résolues de la ville en 2005.

Selon la police néerlandaise, une affaire devient généralement "froide" lorsqu'elle reste ouverte et non résolue après environ trois ans.

Ayant épuisé tous ses efforts, elle a contacté, avec un collègue, la police des pays voisins, l'Allemagne et la Belgique, et a appris l'existence de nombreux autres cas possibles de meurtres dont les victimes sont des femmes non identifiées.

Crédit photo, Netherlands Police Légende image, La reconstitution originale du visage de la victime d'Amsterdam datant de 1999, ainsi qu'une représentation beaucoup plus précise grâce aux nouvelles technologies.

Les trois pays ont dressé une liste de 22 affaires qu'ils s'efforçaient d'élucider et ont demandé à Interpol d'en publier les détails. La police belge a présenté sept cas, l'Allemagne six et les Pays-Bas neuf.

La plupart des victimes étaient âgées de 15 à 30 ans. Sans connaître leur nom ni l'identité de leur meurtrier, la police estime qu'il est difficile d'établir les circonstances exactes de leur décès.

La liste complète, disponible sur le site web d'Interpol, comprend des informations sur les femmes, des photographies d'éventuels éléments d'identification tels que des vêtements, des bijoux et des tatouages et, dans certains cas, de nouvelles reconstitutions faciales et des informations sur les affaires.

Mme Van Leeuwen estime qu'il est essentiel de trouver des réponses dans de telles affaires. "Si vous n'avez pas de nom, vous n'avez pas d'histoire. Vous n'êtes qu'un numéro. Et personne n'est un numéro", explique-t-elle.

Aux Pays-Bas, la quasi-totalité des corps non identifiés de femmes semblent être des cas de meurtre, tandis que - selon la police - les hommes non identifiés sont morts dans diverses circonstances.

Dans cette partie de l'Europe, les gens peuvent passer d'un pays à l'autre très facilement, car les frontières sont ouvertes.

Selon le Dr Susan Hitchin, coordinatrice de l'unité ADN d'Interpol, l'augmentation des migrations mondiales et de la traite des êtres humains fait que davantage de personnes sont portées disparues en dehors de leurs frontières nationales.

Cela peut rendre l'identification des corps plus difficile, et les femmes sont "touchées de manière disproportionnée par la violence sexiste, y compris la violence domestique, les agressions sexuelles et la traite des êtres humains", dit-elle.

"Cette opération vise à rendre leur nom à ces femmes.

Victime numéro un

Le corps de la femme trouvée dans la poubelle repose désormais dans un cimetière du centre d'Amsterdam.

Sa tombe est nichée près d'une ligne de train et derrière des rangées de tombes portant des inscriptions personnalisées et des fleurs fraîchement coupées.

Elle se trouve dans une zone réservée aux personnes dont le nom n'est pas connu. Des dizaines de petites plaques dépassent du sol et portent la mention "défunt non identifié".

La femme a été retrouvée lorsqu'un habitant, Jan Meijer, est sorti en bateau pour récupérer une poubelle à roulettes que son voisin avait repérée flottant dans la rivière qui coule à côté de sa maison, dans la banlieue de la capitale néerlandaise.

Mais lorsqu'il a attaché la poubelle au bateau, il a remarqué qu'elle était plus lourde qu'il ne s'y attendait et, au fur et à mesure qu'elle remontait à la surface, il a senti "une odeur épouvantable".

En tant que pompier, Jan avait déjà côtoyé des cadavres. Mais cette odeur était viscérale. Elle le ramène à un incident survenu dans son enfance, lorsqu'il avait trouvé la carcasse pourrie d'un mouton abattu.

En y regardant de plus près, il s'est aperçu que la poubelle avait été clouée. Il l'a remorqué jusqu'à sa terrasse et a appelé la police.

Lorsque la poubelle a été ouverte, les agents ont découvert des sacs de lessive en poudre empilés sur du béton.

Légende image, Jan Meijer a trouvé le corps de la femme il y a plus de vingt ans.

Ils ont retourné la poubelle et un corps est tombé sur le sol. L'une des mains était partiellement enrobée de béton.

Un officier présent sur place m'a dit que le corps était gris et ressemblait à une "sculpture de sable". Il était impossible de dire, en regardant, s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme.

L'enquête menée à l'époque a permis d'établir que la femme était probablement âgée d'une vingtaine d'années et qu'elle était "en partie européenne occidentale et en partie asiatique".

Des enquêtes médico-légales plus récentes, utilisant l'analyse isotopique, ont permis de réduire son lieu de naissance aux Pays-Bas, à l'Allemagne, au Luxembourg ou à la Belgique.

"Tout est lié à la nourriture que l'on mange et à l'eau que l'on boit, mais aussi à l'air que l'on respire", explique Mme Van Leeuwen à propos de cette technique.

Dans les semaines qui ont suivi sa découverte, la police a publié des informations sur ses vêtements, ses tailles de chaussures et ce qu'elle portait, mais elle n'a toujours pas réussi à l'identifier. Ses chaussures sombres à lacets et semelles en crêpe ne se trouvaient pas à ses pieds, mais avaient été mises dans la poubelle avec son corps.

Les détails de ce qui a été trouvé avec le corps ont été publiés par Interpol dans le cadre de l'opération "Identify Me".

Elle portait une montre en or au poignet droit et un sac en peau de serpent a également été trouvé dans la poubelle.

Des vêtements d'homme ont également été trouvés dans la poubelle - la police pense qu'ils appartiennent à l'auteur du crime. Il s'agit notamment d'une veste sur laquelle est cousu un symbole circulaire rouge. Les efforts déployés pour identifier ce symbole n'ont pas abouti.

Aucun suspect n'a jamais été interrogé ou arrêté dans le cadre de cette affaire, et la vague initiale d'intérêt des médias s'est rapidement dissipée.

Mais pour les personnes présentes le jour de la découverte du corps, il n'a pas été facile d'oublier cette femme sans nom connu. Ils se demandent encore qui elle était - et qui pourrait bien avoir disparu.

"Ils avaient tous quelqu'un qui leur manquait"

Lorsque l'inspectrice Carina van Leeuwen s'est rendue pour la première fois sur la tombe de la victime en 2007, elle s'est sentie choquée et attristée à l'idée que des personnes tombent dans l'oubli après leur mort.

Le propriétaire du cimetière a demandé à la détective ce qu'elle comptait faire pour "tous les autres".

C'est alors qu'elle a pris conscience de l'ampleur du problème posé par les corps non identifiés.

Légende image, L'inspectrice Carina van Leeuwen affirme qu'elle ne renoncera jamais à retrouver les noms des femmes sur lesquelles elle enquête.

L'identification des morts est devenue sa spécialité et elle a identifié 41 personnes décédées de diverses causes.

Tous les corps qu'elle a identifiés avaient un point commun. "Peu importe le temps qu'il a fallu pour les identifier, ils avaient tous quelqu'un à qui ils manquaient", dit-elle.

"Même si c'est 25 ans plus tard, les gens sont très heureux d'avoir quelque chose qu'ils peuvent enterrer et à qui ils peuvent rendre hommage.

Opération "Identifiez-moi"

Seuls quatre des corps que Carina a contribué à identifier aux Pays-Bas étaient originaires de ce pays. C'est pourquoi elle estime qu'il est si important de travailler avec les forces de police au-delà des frontières et de sensibiliser davantage le public.

L'un des cas de l'opération "Identifiez-moi" est celui d'une femme retrouvée en Belgique avec un tatouage distinctif représentant une fleur noire avec des feuilles vertes et l'inscription "R'NICK" en dessous.

Elle a été retrouvée allongée contre une grille dans une rivière à Anvers en 1992. La police a déclaré qu'elle avait été tuée violemment, mais elle n'a jamais découvert son nom.

Crédit photo, Belgian Federal Police Légende image, Une image du tatouage de fleurs sur la femme non identifiée de Belgique.

Dans un autre cas datant de 2002, le corps d'une femme a été retrouvé dans un club nautique de la ville allemande de Brême, enveloppé dans un tapis et attaché avec de la ficelle.

Interpol espère que la publication de la liste de ces notices noires contribuera à raviver les souvenirs et à encourager les gens à communiquer toute information qu'ils pourraient avoir.

"Peut-être reconnaîtront-ils une boucle d'oreille ou un vêtement spécifique trouvé sur la femme non identifiée", explique le Dr Susan Hitchin d'Interpol.

Dans certains des 22 cas, les forces de police utilisent des technologies qui n'étaient pas disponibles au moment où les corps ont été retrouvés pour augmenter les chances d'identification.

Une nouvelle reconstitution faciale de la femme dans la poubelle d'Amsterdam a été réalisée par le Dr Christopher Rynn, un artiste médico-légal écossais.

Il se souvient avoir vu les photographies post mortem originales de la femme lorsqu'il était étudiant, et elles ne l'ont jamais quitté.

Il espère que la nouvelle image, produite à l'aide d'un logiciel informatique avancé permettant de reconstruire le visage autour du crâne, permettra de découvrir de nouvelles pistes.

Carina dit qu'elle aimerait bien résoudre l'affaire et trouver l'auteur du crime. Pour elle, "ce qui compte, c'est l'identité [de la femme], afin de la rendre à sa famille".

Elle affirme qu'elle n'abandonnera jamais la femme qui se trouve dans la poubelle, ni les autres personnes sur lesquelles elle enquête.