Trois sophismes qui peuvent vous induire en erreur (et comment les éviter)

Nous commettons tous des erreurs : si vous comptez le nombre de personnes dans un endroit et que vous me dites 10 alors qu'il y en a 11, vous vous êtes simplement trompé. Mais si vous affirmez qu'il y a des carrés ronds, c'est autre chose.

En logique, les sophismes sont des raisonnements erronés qui ont l'apparence de la solidité.

Il s'agit d'affirmations non fondées qui sont souvent formulées avec une telle conviction qu'elles semblent être des faits avérés.

Non seulement elles sont incorrectes mais, utilisées sciemment, elles sont malhonnêtes.

En fait, le terme "sophisme" vient du latin fallacia, qui signifie "tromperie" et désigne donc techniquement une faille dans un argument qui le rend trompeur.

L'avantage est qu'une fois détectés, ils invalident l'argument.

Le philosophe Aristote, qui a réalisé la première étude systématique connue des sophismes dans son "De Sophisticis Elenchis" (Réfutations sophistiques), estimait nécessaire de les connaître pour s'armer contre les erreurs les plus séduisantes, et en décrivait 13 types.

Aujourd'hui, les philosophes ont des listes de centaines de sophismes.

Nous en avons choisi trois… Ils concernent tous les hommes politiques, qui utilisent souvent des sophismes pour justifier l'injustifiable ou se tirer d'affaire.

Le sophisme du "si pour le whisky"

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une illustration de la couverture du "Petit Journal", 1933.

Ce sophisme doit son nom à un discours considéré comme l'un des plus astucieux de l'histoire de la politique américaine.

Entré dans l'histoire sous le nom de "discours du whisky", il a été prononcé en 1952 par Noah S. Sweat, un jeune législateur du Mississippi (États-Unis), devenu par la suite juge et professeur d'université.

Les législateurs avaient débattu de la question de savoir si la loi sur la sécheresse devait enfin être levée. "Je n'avais pas l'intention de discuter de ce sujet controversé à ce moment précis", avait commenté Sweat.

Il l'a fait, a-t-il dit, parce qu'il ne voulait pas que l'on pense qu'il fuyait la controverse. "Au contraire, je prendrai position sur n'importe quelle question, à n'importe quel moment, quelle que soit la controverse."

Le plus drôle, c'est qu'il a fait tout le contraire, et de manière si magistrale qu'il a donné son nom à ce sophisme.

Voici le discours (résumé) : "On m'a demandé ce que je pensais du whisky (...) Si par 'whisky' vous entendez le breuvage du diable, le fléau du poison, le monstre sanglant qui souille l'innocence, détrône la raison, détruit le foyer, crée la misère et la pauvreté, oui, enlève littéralement le pain de la bouche des petits enfants ; si vous entendez la boisson diabolique qui renverse l'homme et la femme chrétiens du sommet de la vie droite et pleine de grâce à l'abîme sans fond de la dégradation (...), alors je suis certainement contre lui."

"Mais si par 'whisky' vous entendez l'huile de la conversation, le vin philosophique (...) ; la boisson qui permet à un homme de magnifier sa joie et son bonheur et d'oublier, ne serait-ce que pour un moment, les grandes tragédies, les douleurs et les chagrins de la vie (...), dont la vente déverse dans nos trésors d'innombrables millions de dollars, qui sont utilisés pour soigner tendrement nos petits enfants infirmes (...), alors je suis certainement en faveur de cette boisson."

Il a conclu en déclarant : "Telle est ma position. Je n'en dévierai pas. Je ne ferai pas de compromis."

Crédit photo, Getty Images

Pour être juste, il a clarifié certaines choses, mais pas précisément sa position.

Il s'agit d'une tactique courante en politique : donner une réponse à une question qui dépend du point de vue de l'auteur de la question et utiliser des mots à forte connotation.

Il s'agit d'un sophisme qui semble soutenir les deux côtés d'une question et qui est utilisé pour cacher l'absence de position ou pour esquiver les questions difficiles.

Le sophisme de McNamara

Autre homme politique, autre sophisme.

Dans ce cas, il s'agit de Robert McNamara, secrétaire américain à la défense de 1961 à 1968.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, McNamara a servi dans le département du contrôle statistique de l'armée américaine, où il a appliqué une méthodologie statistique rigoureuse à la planification et à l'exécution des missions de bombardement aérien, ce qui a permis d'améliorer considérablement l'efficacité.

Après la guerre, il a été recruté par Ford Motor Corporation, une entreprise en perte de vitesse. Grâce à ses compétences en matière d'analyse statistique rationnelle, McNamara obtient des améliorations spectaculaires.

Lorsqu'il est arrivé au Pentagone, il a appliqué la même analyse systémique rigoureuse qui avait si bien fonctionné pour lui.

Alors que le conflit au Vietnam s'intensifiait, il pensait que tant que le nombre de victimes du Việt Cong serait supérieur au nombre de morts américains, la guerre finirait par être gagnée, et les Américains se sont donc mis à compter les corps.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des cercueils arrivant aux États-Unis en 1965

"Les choses que l'on peut compter, il faut les compter ; les pertes humaines en font partie", écrit-il dans son livre "In Hindsight : The Tragedy and Lessons of Vietnam" (Avec le recul : la tragédie et les leçons du Viêt Nam).

Mais cette fois, il s'est tragiquement trompé. Lui-même admettra plus tard que l'importance excessive accordée à une seule mesure grossière a simplifié à l'extrême les complexités du conflit.

Comme le dit la maxime, tout ce qui peut être dit ne compte pas.

Tout ce qui compte ne peut pas être compté.

Et une chose qui ne pouvait pas être comptée était l'audace de "mouvements populaires hautement motivés".

Son nom est devenu inextricablement lié à l'échec américain au Vietnam.

En 1972, le sociologue Daniel Yankelovich a inventé l'expression "erreur de McNamara" :

"La première étape consiste à mesurer tout ce qui peut être facilement mesuré. C'est bien jusqu'à un certain point."

"La deuxième étape consiste à rejeter ce qui ne peut être facilement mesuré ou à lui donner une valeur quantitative arbitraire. C'est artificiel et trompeur."

"La troisième étape consiste à supposer que ce qui ne peut être facilement mesuré n'est pas vraiment important. C'est de l'aveuglement."

"La quatrième étape consiste à dire que ce qui ne peut être facilement mesuré n'existe pas vraiment. C'est le suicide."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Compter est utile, mais ce n'est pas tout.

Le sophisme de McNamara est l'un des pièges les plus dangereux, car il a été utilisé pour guider les décisions politiques dans des domaines aussi vitaux que la santé et l'éducation.

Mais ce n'est pas parce que le risque existe qu'il faut abandonner les mesures quantitatives et les métriques ; la quantification est un outil analytique précieux.

Il faut garder à l'esprit, comme l'a souligné le statisticien W. Edwards Deming, que "rien ne devient plus important simplement parce qu'il peut être mesuré". "Il devient plus mesurable, c'est tout."

L'essentiel est de se rappeler que mesurer n'est pas comprendre, que la réalité est multidimensionnelle et que le qualitatif a autant de valeur que le quantitatif.

L'erreur du politicien

Le dernier de nos sophismes n'est pas aussi connu, mais vous l'avez probablement déjà entendu de la bouche d'un politicien ou de votre patron.

Son origine est amusante : il a été identifié dans la série "Yes, Prime Minister" de la BBC, une sitcom qui suivait les batailles entre un Premier ministre et son secrétaire de cabinet.

Bien qu'il s'agisse d'une fiction, la série dépeint si bien ce qui se passe dans les coulisses du pouvoir que plusieurs hommes politiques britanniques ont déclaré qu'elle ressemblait davantage à un documentaire.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La série "Yes, Minister" a été diffusée entre 1980 et 1984 ; sa suite, "Yes, Prime Minister", entre 1986 et 1988.

Le sophisme du politicien a été révélé dans un épisode de 1988 et a depuis été repris au Parlement britannique, dans les médias internationaux et dans toutes sortes d'analyses et de discussions.

Son modèle est le suivant : "Nous devons faire quelque chose, ceci est quelque chose, donc nous devons faire ceci."

Connu également sous le nom de syllogisme politicien, il s'agit d'un sophisme logique qui revient à conclure, après avoir affirmé que certains Américains sont riches et que certains pauvres sont américains, que certains pauvres sont riches.

Malgré son absurdité, il est utilisé pour prétendre avoir une solution à un problème, même si elle est inefficace, voire nuisible.

En période de crise économique, par exemple, il n'est pas rare que l'on annonce des réductions d'impôts qui n'atténuent pas les souffrances des personnes les plus touchées, ne s'attaquent pas aux facteurs sous-jacents de la situation d'urgence et ne déterminent pas comment prévenir les crises futures.

Pourtant, ces mesures sont bien perçues et, en politique, elles sont souvent synonymes de succès.