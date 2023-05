Handicap et sexualité : Elle engage un homme pour avoir des relations sexuelles pour la première fois

Beth Rose

BBC Access All

il y a une heure

Crédit photo, Melanie Légende image, À 43 ans, Mélanie a décidé d'engager un professionnel et d'avoir des relations sexuelles pour la première fois.

Dès qu'elle pourrait à nouveau sortir, elle engagerait un travailleur du sexe, perdrait sa virginité et mettrait fin à toutes les angoisses qu'elle avait développées en tant que personne handicapée à propos de l'amour et de l'intimité. Chayse est l'homme qu'elle a engagé.

C'est l'assistante sociale de Mélanie qui a été la première à lui suggérer l'idée. Lorsqu'elles vivaient ensemble en quarantaine, Tracey a massé Mélanie.

Personne n'avait jamais touché Melanie d'une manière non médicale et, à 43 ans, elle s'est rendu compte qu'elle en voulait davantage.

A lire aussi sur BBC Afrique :

Tracey, un pseudonyme, a révélé à Melanie qu'elle avait été travailleuse du sexe à un moment donné et qu'elle pensait qu'un service personnel pourrait être une option pour elle.

"Cela m'a ouvert les yeux sur le fait que je pourrais peut-être vivre cette expérience", a déclaré Melanie à BBC Access All, une émission dédiée aux personnes handicapées et à l'actualité de la protection sociale.

Elle a trouvé une agence d'escorte en ligne, où le profil d'un homme nommé Chayse a attiré son attention.

Enthousiasmée, elle a pris rendez-vous et s'est rendue à son appartement pour la première séance.

"Lorsque je suis descendue de mon fauteuil automatisé et que mon assistante sociale est partie, il n'y avait que nous deux. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait."

Melanie utilise un fauteuil roulant depuis l'âge de 3 ans, lorsqu'on lui a diagnostiqué une inflammation de la moelle épinière, connue sous le nom de myélite transverse. Cette maladie paralyse ses jambes et limite les mouvements de ses bras. Elle fait appel à des travailleurs sociaux pour l'aider dans ses tâches quotidiennes.

Elle a vécu et travaillé au Japon et est aujourd'hui monteuse vidéo, mais elle n'a jamais pensé à une romance…

Lire aussi :

Sortir avec quelqu'un et ouvrir sa vie aux autres peut être intimidant, et le monde ne reconnaît pas toujours les personnes handicapées comme des êtres sexuels.

Selon une enquête britannique sur le handicap publiée par le gouvernement en 2021, seuls 56 % de la population générale ont déclaré qu'ils se sentiraient à l'aise dans une relation intime avec une personne handicapée.

Melanie elle-même n'a jamais su comment aborder la situation et s'en est remise au hasard.

Après avoir pris contact par courrier électronique avec Chayse, elle a organisé plusieurs appels vidéo pour se rencontrer et discuter des difficultés éventuelles.

"J'ai posé un million de questions", raconte Melanie. "Votre appartement est-il accessible aux fauteuils roulants ? À quelle fréquence l'ascenseur de votre maison est-il endommagé ?" a-t-elle demandé, par exemple.

"Environ une fois tous les six mois", répond Chayse.

Crédit photo, Melanie Légende image, Chayse, dos à l'objectif, avec Mélanie dans son fauteuil roulant.

Pour Melanie, les réponses de Chayse étaient suffisamment bonnes pour organiser une séance à son appartement. Et, loin d'être inquiète, elle a avancé le rendez-vous tant elle était ravie de la politesse et de l'attention de Chayse.

D'un point de vue juridique, l'accord entre Melanie et Chayse était légitime.

En Australie occidentale, en vertu de la loi de 2000 sur la prostitution, il est illégal de travailler dans la rue ou de tenir une maison close, mais les agences de services d'escorte sont légales.

Lorsque Melanie est arrivée chez Chayse, elle a commencé à comprendre l'ampleur de la situation.

"Je savais que j'avais peu de connaissances en matière de sexualité et je me sentais complètement dépassée par l'experte qui se tenait devant moi."

Mais au fur et à mesure que le rendez-vous se déroulait, Melanie a eu une révélation.

"Je suis une experte en matière de handicap et Chayse n'en avait aucune idée. Nous avons fini par rire de l'ignorance et de l'innocence de l'autre. Deux heures plus tard, nous étions les meilleures amies du monde."

Chayse, qui travaille dans le secteur depuis six ans, estime que les "attentes sexuelles" sont le plus gros problème lorsqu'il s'agit de nouveaux clients ; les gens mettent trop l'accent sur la garantie d'atteindre "le grand O" (l'orgasme).

"Il faut trouver ce qui va fonctionner, comme dans toute relation intime", explique-t-elle.

Lire aussi :

Avant d'engager Chayse, Melanie n'avait aucune idée de la façon dont son corps et son esprit réagiraient dans un contexte intime, si elle serait un jour capable d'adopter une position lui permettant d'interagir ou si la fatigue tuerait tout plaisir.

"C'est la raison pour laquelle j'ai engagé Chayse, dit-elle. Je ne voulais pas rentrer chez moi avec un homme rencontré dans un bar, découvrir ces choses et me sentir mal à l'aise, vulnérable et peu sûre de moi."

Sans aller plus loin, elle a constaté qu'elle pouvait atteindre un certain niveau de plaisir avec Chayse et qu'elle n'avait pas besoin de se fixer des limites.

Pouvoir et contrôle

Elle a également découvert que ses jambes peuvent réagir de manière imprévisible et "bondir hors du lit" et qu'elle a souvent besoin d'une séance de kinésithérapie après l'acte pour calmer ses jambes.

"J'ai compris qu'il fallait attacher mes jambes au lit à l'avance pour qu'il n'y ait pas d'inquiétude", dit-elle.

Cela répond à des considérations de pouvoir et de contrôle.

En tant que femme handicapée vivant chez quelqu'un d'autre, Melanie se trouve dans une situation plus vulnérable que d'autres.

"C'était la première fois que je me retrouvais nue devant un homme, en dehors d'un hôpital", dit-elle.

Chayse, qui a déjà travaillé avec des personnes ayant subi des traumatismes, explique que son rôle était aussi est de "créer un espace sûr et accueillant où elle a le contrôle".

Mais la vulnérabilité ne se limite pas à l'inégalité du pouvoir physique. Le handicap peut infantiliser les gens et leur donner l'impression qu'ils ne méritent pas de vivre certaines expériences que les autres considèrent comme normales ; certaines personnes handicapées appellent cette attitude le "capacitisme" (discrimination à l'égard des personnes handicapées).

Ces récentes rencontres intimes ont permis à Melanie d'acquérir plus de pouvoir dans tous les aspects de sa vie.

"Je savais qu'en engageant Chayse et en le payant pour un service, je contrôlais la situation. Je savais que si Chayse me traitait différemment ou faisait quelque chose que je n'aimais pas, il cesserait de le faire."

Si cela se produisait, elle savait qu'elle ne l'engagerait plus.

Mais tout cela a un coût financier.

Lire aussi :

"Il s'agit de milliers de dollars", dit ironiquement Chayse à propos de son tarif pour quarante-huit heures. Son tarif horaire est d'environ 270 dollars (environ 162 730 francs CFA).Pour justifier ce coût, il note : "Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que lorsqu'on voit quelqu'un pendant quarante-huit heures, aussi gratifiant que cela puisse être, on ne fait pas d'autres choses que l'on voudrait faire dans la vie."

Cependant, elle affirme que son travail est très satisfaisant.

"Qui n'a pas envie d'aider d'autres personnes à explorer des choses différentes ?" Pourquoi ne pas être là pour d'autres personnes qui en ont besoin, qui le veulent et qui méritent de se sentir belles ?

"Il est difficile de ne pas tomber amoureux de Chayse, admet Melanie, mais je dois garder à l'esprit qu'il s'agit d'une relation professionnelle."

Melanie et Chayse se voient depuis janvier, mais ce n'est pas seulement pour le sexe.

Crédit photo, Melanie Légende image, Mélanie dit qu'elle n'a pas cessé de sourire depuis ses rencontres sexuelles avec Chayse.

En plus d'offrir ses compétences en tant que travailleur du sexe, Chayse a également consulté un conseiller en relations humaines pour voir comment il pourrait aider Melanie à développer de futures amitiés romantiques avec d'autres personnes.

"Je cherche un remplaçant pour Chayse. Quelqu'un qui m'aimera, qui aimera ce que j'aime et qui le fera gratuitement", dit-elle.

"Je n'aurais jamais pensé utiliser des applications de rencontres et parler à des hommes en ligne. Maintenant, je le fais pratiquement tous les jours. Je regrette seulement de ne pas l'avoir fait plus tôt."

Pour Melanie, l'expérience va au-delà de la libération sexuelle et elle a tellement profité de cette expérience qu'elle pense que les gouvernements devraient financer et soutenir l'accès des personnes handicapées aux services sexuels.

"Ma confiance en moi s'est tellement accrue, je suis plus heureuse que je ne l'ai jamais été et cette expérience transformatrice n'a pas de prix. En plus d'offrir ses compétences en tant que travailleur du sexe, Chayse a également consulté un conseiller en relations humaines pour voir comment il pourrait aider Melanie à développer de futures amitiés romantiques avec d'autres personnes.

"Je cherche un remplaçant pour Chayse. Quelqu'un qui m'aimera, qui aimera ce que j'aime et qui le fera gratuitement", dit-elle.

"Je n'aurais jamais pensé utiliser des applications de rencontres et parler à des hommes en ligne et maintenant je le fais pratiquement tous les jours. Je regrette seulement de ne pas l'avoir fait plus tôt".

Lire aussi :

Pour Melanie, l'expérience va au-delà de la libération sexuelle et elle a tellement profité de cette expérience permanente qu'elle pense que les gouvernements devraient financer et soutenir l'accès des personnes handicapées aux services sexuels.

"Ma confiance en moi s'est tellement accrue, je suis plus heureuse que je ne l'ai jamais été et cette expérience transformatrice n'a pas de prix."

Elle est également enthousiaste à l'idée de partager sa nouvelle expérience avec ses amis et sa famille.