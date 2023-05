Nutrition : Sept conseils en matière d'alimentation et de mode de vie, pour mieux gérer le stress

Crédit photo, Getty Images

Il est important de faire de notre mieux pour gérer ou minimiser le stress, afin de protéger notre santé.

La bonne nouvelle, c'est qu'il existe de nombreuses modifications du mode de vie qui peuvent vous aider à mieux gérer le stress. Toutefois, si vous vous sentez dépassé, déprimé ou si vous avez du mal à faire face à la situation, vous pouvez obtenir de l'aide en consultant votre médecin généraliste.

Quels sont les changements de mode de vie qui peuvent aider à lutter contre le stress ?

1. Choisissez des aliments entiers et naturels et veillez à consommer au moins cinq portions de légumes non féculents par jour

Ces aliments contribuent à fournir les nutriments dont vous avez besoin pour soutenir vos glandes surrénales, tels que la vitamine C, les vitamines du groupe B et le magnésium.

2. Commencez la journée par un petit-déjeuner équilibré

Évitez les céréales sucrées, les pâtisseries et l'excès de caféine. Privilégiez plutôt les protéines provenant d'aliments tels que les œufs, les produits laitiers, les noix et les graines, combinées à des glucides complexes, comme ceux que l'on trouve dans les céréales complètes.

Légende image, Une alimentation riche et variée est recommandée pour combattre le stress.

3. Donner la priorité aux protéines

En cas de stress chronique, l'organisme a un besoin accru de protéines. De plus, une plus grande quantité de protéines dans un repas contribue à ralentir la libération de sucre, ce qui a pour effet de stabiliser la glycémie. Au Royaume-Uni, l'apport nutritionnel de référence (ANR) est de 0,75 gramme/kg de poids corporel. Il s'agit de la quantité minimale, calculée sur la base d'un adulte moyen sédentaire.

Choisissez de la viande maigre, du poulet, du poisson, des œufs, des haricots, des lentilles, des noix et des graines à chaque repas. Renseignez-vous sur les meilleures sources de protéines et trouvez le bon équilibre entre protéines et glucides.

4. Ne soyez pas un capitaine

Veillez à manger régulièrement, en prenant des collations saines si nécessaire. De petits repas réguliers vous aideront à maintenir votre niveau d'énergie et votre humeur, tout en diminuant la fatigue et l'irritabilité.

5. Supprimez les glucides hautement raffinés

Il s'agit d'aliments tels que le pain blanc, les pâtes, le chocolat, les biscuits, les sucreries ou les aliments contenant des sucres ajoutés.

Les sucres cachés peuvent également se trouver dans les céréales, les conserves et les aliments transformés ou emballés. Remplacez les aliments transformés par des aliments non raffinés comme le pain complet, le riz complet, l'avoine et le seigle.

Notez que l'excès d'alcool peut également perturber la glycémie.

6. Attention à la caféine

Les stimulants tels que le thé et le café peuvent fournir un regain d'énergie temporaire, mais une consommation excessive peut réduire les niveaux d'énergie et épuiser les nutriments à long terme.

Essayez de boire au moins 1 à 1,5 litre d'eau filtrée tout au long de la journée et de remplacer les boissons contenant de la caféine par des tisanes ou des thés aux fruits.

Crédit photo, JASMIN MERDAN VIA GETTY IMAGES Légende image, Le stress impacte négativement la santé.

7. L'alimentation émotionnelle

Pour nous, la nourriture est bien plus qu'un simple aliment. Elle est également liée à nos émotions et à nos relations sociales. Lorsque nous sommes stressés, nous sommes nombreux à nous tourner vers la nourriture, à nous goinfrer et à faire des choix moins judicieux.

N'oublions pas que pendant une expérience stressante, le corps détourne le sang de notre système digestif, ce qui peut nous donner une sensation de ballonnement et d'inconfort.

Quelles autres pratiques peuvent m'aider à gérer le stress ?

La bonne nouvelle, c'est qu'il existe de nombreuses activités qui peuvent contribuer à améliorer le stress :

Un sommeil de bonne qualité - peu de personnes fonctionnent correctement avec moins de sept à huit heures de sommeil par nuit.

Sortir - les bienfaits de l'air frais et du contact avec la nature sont innombrables.

Une activité physique régulière et douce - elle aide à soulager le stress et à diminuer les émotions négatives telles que l'inquiétude ou l'anxiété.

Toutefois, pour les personnes dont les hormones surrénales sont fortement épuisées, un exercice cardiovasculaire intensif risque d'épuiser davantage les réserves surrénales - identifiez donc le type d'exercice qui vous convient.

Relaxation régulière - lire, prendre un bain, se faire masser ou écouter de la musique sont autant d'excellents moyens de favoriser la relaxation.

La méditation est un excellent moyen de calmer votre esprit. De plus, elle est gratuite et, une fois que vous l'avez pratiquée, vous pouvez la pratiquer n'importe où et n'importe quand.

Le yoga - le yoga n'est pas seulement une excellente forme d'exercice, il intègre également la méditation pour aider à ralentir et à calmer le corps et l'esprit.

Le conseil peut être bénéfique pour les personnes qui doivent faire face à des facteurs de stress importants.

Si vous vous sentez stressé et anxieux, ne le négligez pas.