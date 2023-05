Indonésie : Pourquoi l'avenir du seul centre islamique dédié aux femmes transgenres est-il menacé ?

Trisha Hosada et Sefano Hagid Maulana

BBC News Indonésie

il y a 29 minutes

Légende image, Le nombre de femmes membres du Centre de conquête islamique à Yogyakarta est de 63, toutes transgenres.

L'avenir du seul centre islamique pour femmes transgenres en Indonésie est menacé après le décès de sa directrice, Shinta Ratri, en février dernier, et l'annonce par le gouvernement qu'il ne peut pas le soutenir.

Il y a 63 femmes transgenres qui se rendent régulièrement au centre Al-Fath, qui leur offre un espace sûr pour prier, étudier le Coran, acquérir des compétences ou simplement parler et se lier d'amitié avec des personnes qui ne portent pas de jugement.

Renée Kaling en fait partie.

Dès qu'elle se lève le matin, elle s'habille et met sa perruque noire préférée, puis ramasse son sac à main et descend dans les rues de la ville historique de Yogyakarta, où elle s'assoit et chante, espérant que les passants lui faire des dons financiers.

Renée parcourt de longues distances et chante pour joindre les deux bouts. Mais le dimanche, son voyage se termine par une visite au Centre Al-Fath pour l'étude du Coran.

"C'est un endroit sûr pour prier", dit Renée, qui fréquente le centre depuis 2014.

Durant son enfance, René a toujours préféré jouer avec les filles plutôt qu'avec les garçons. Elle aimait se déguiser en fille, jouer avec des jouets qui ressemblaient à des ustensiles de cuisine et se déguiser en demoiselle d'honneur.

Lorsqu'elle a dit à sa famille qu'elle était une femme transgenre, ses parents et ses neuf frères et sœurs ont accepté son identité. Maintenant, son visage est connu des gens qui la voient chanter et danser dans les rues.

"Vous pouvez dire que je suis une célébrité ici", rit Renee.

Légende image, Renée Kaling, membre du centre, est un visage familier dans les rues de Yogyakarta.

Renée a été présentée au Centre islamique pour les femmes trans par l'intermédiaire d'une de ses amies qui souhaitait également étudier la religion.

À travers elle, elle a découvert toute une communauté de femmes trans qui partagent le même désir.

Quand elle allait à la mosquée pour prier, elle était souvent dévisagée. "Ils ne nous acceptaient pas forcément, alors j'ai commencé à aller au centre Shinta Ratri", dit-elle.

"De nombreux centres islamiques n'acceptent pas les personnes transgenres. Ici, nous sommes libres... libres de venir sous la forme d'hommes ou de femmes, de n'importe quelle manière qui nous met à l'aise", explique Noor Ayo, qui est en charge de la direction du centre.

Shinta Ratri était l'une des fondatrices du Conquest Center. Shinta est une militante bien connue qui dirige le centre depuis 2014 et a collaboré avec de nombreuses organisations à but non lucratif pour défendre les droits des personnes transgenres en Indonésie.

Mais elle est décédée en février dernier à l'âge de 60 ans des suites d'une crise cardiaque et a passé trois jours à l'hôpital.

Crédit photo, Ulet Ifansasti/Getty Images Légende image, Shinta Ratri était une militante bien connue pour les droits des transgenres en Indonésie, qui a dirigé le centre de 2014 jusqu'à sa mort en février dernier.

Elle décrit Noor Shinta comme un modèle et un membre de sa famille, et dit que sans elle, le centre a l'air "vide et abandonné".

La mort de Shinta a jeté le doute sur l'avenir du centre. Le bâtiment appartient à sa famille, qui a demandé à ses membres de le quitter.

"Nous devons pouvoir continuer sans Shinta et devenir indépendants", déclare Nour.

Le secrétaire du centre, Y. S. Al-Buchouri, explique que le centre a reçu le soutien et l'approbation d'amis de la communauté transgenre et d'organisations concernées par la défense des droits humains aux niveaux local et international.

Cependant, l'establishment religieux en Indonésie a une acceptation limitée de la communauté transgenre.

Les membres de la communauté disent que bien que l'État ne les harcèle pas délibérément, et bien qu'il autorise leur présence, il ne leur fournit aucune forme de soutien direct.

Waryono Abdul Ghafoor, directeur des centres islamiques au ministère indonésien des Affaires religieuses, dit qu'il est conscient du sort auquel le centre Al-Fath est confronté.

Mais il ajoute que les autorités ne peuvent pas apporter de soutien au centre car il n'a pas le statut juridique d'un centre islamique en vertu de la législation du pays.

Lors d'un appel téléphonique à la BBC Indonésie, Abdul Ghafoor a déclaré qu'en général, l'État "soutient toutes les activités positives. Si les gens veulent prier, pourquoi devrions-nous les en empêcher ?"

Mais il a poursuivi en disant que la réalité indique que la société "rejette toujours le statut social et religieux des personnes transgenres". Il convient de noter que le Ministère des affaires religieuses n'a jamais communiqué directement avec le Centre Al-Fateh ni fourni d'installations pour ses activités.

Légende image, Des membres du Centre islamique Al-Fateh prient avant de rompre le jeûne l'un des jours du Ramadan.

Roli Malay, l'un des dirigeants du centre, dit qu'ils sont reconnaissants pour "toute forme de légitimité qui nous est donnée".

Elle est optimiste qu'un jour, la communauté transgenre sera mieux acceptée dans un pays aussi diversifié que l'Indonésie. Cet espoir la motive, elle et ses amis, à garder le centre ouvert.

Et elle ajoute : « L'islam devrait offrir à chacun un espace dans lequel il peut adorer librement conformément aux dispositions de la religion ».

"Je pense que la protection fournie par l'État est bonne. Nous sommes optimistes qu'à l'avenir, l'État nous valorisera comme faisant partie de l'unité dans la diversité [la devise de l'Indonésie].

Le défi consiste maintenant à trouver un nouveau siège pour le centre et le financement nécessaire pour celui-ci. Il doit également être dans un quartier qui accepte les résidents transgenres.

Le quartier où se situe actuellement le centre dans la ville de Yogyakarta les accueille.

Mme Roseda est une résidente du quartier et elle n'est pas transgenre. Elle a appris l'existence du centre lorsque certains de ses membres lui ont demandé de les guider jusqu'à son emplacement. Maintenant, Roseda enseigne au centre depuis un an.

Shinta Ratri lui a proposé d'y étudier régulièrement sur une base volontaire, et Rosida a accepté après avoir obtenu la bénédiction de sa famille.

"Au début, j'avais peur d'eux, mais après être venue ici et avoir commencé à enseigner, j'ai trouvé que ces gens, surtout Shinta, sont très simples et calmes. Ils sont toujours patients, jamais en colère, ils sourient toujours", se souvient Roseda.

Un autre bénévole, Tegu Rideau, enseigne la lecture coranique aux membres du centre. Elle dit avoir été impressionnée par ce qu'elle a vu de la détermination et de la persévérance de ses élèves, dont certains ont parcouru de longues distances pour le rejoindre.

Légende image, Roseda (à droite) enseigne à ses élèves transgenres comment lire le Coran.

"Bien que nous ayons une heure pour apprendre le Coran, ils viennent de loin."

Il a fallu du temps pour gagner la sympathie des habitants du quartier.

Al-Buchouri se souvient d'un incident survenu en 2016, lorsqu'un groupe islamiste extrémiste a pris d'assaut le centre et les a menacés.

"Ils ont dit qu'ils nous pourchasseraient où que nous allions jusqu'à ce que nous nous repentions et redevenions des hommes."

C'est Shinta Ratri qui s'est battue pour maintenir le centre ouvert, avec l'aide d'un certain nombre d'organisations à but non lucratif, jusqu'à ce qu'il obtienne enfin des garanties de sécurité de la part de la police locale.

Al-Buchouri dit que la vie des femmes transgenres qui fréquentent le centre s'est améliorée depuis qu'elles ont commencé à y aller, car elles ont assumé des responsabilités morales dictées par les enseignements islamiques.

Elle ajoute : « Après avoir rejoint l'école et s'être à nouveau rapprochée de Dieu, la vie s'organise et cette communauté devient comme une seconde famille.

Légende image, Y. S. Al-Bochouri, conservatrice du Centre Al-Fateh, supervise les programmes du centre.

C'est pourquoi elle espère que le centre continuera à dispenser des cours et des conseils religieux aux femmes transgenres comme elle qui souhaitent se rapprocher de Dieu.

"J'ai toujours besoin de Dieu. Je ne peux pas vivre sans prière. Je suis sûr que d'autres amis trans ont leurs propres raisons."