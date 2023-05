Guerre en Ukraine : Kiev frappée par une attaque de missiles et de drones "exceptionnellement dense"

L'alerte au raid aérien a retenti vers 02h30 heure locale (23h30 GMT lundi) et a été levée deux heures plus tard lors de la huitième attaque à frapper la capitale ce mois-ci.

Le chef des forces armées ukrainiennes, Valerii Zaluzhny, a indiqué que la Russie avait attaqué Kiev par le nord, le sud et l'est et que 18 missiles aériens, maritimes et terrestres avaient été utilisés.