Conflit israélo - palestinien : Une famille de Gaza se retrouve sans abri après des frappes

Tom Bateman

Correspondant de la BBC au Moyen-Orient, Gaza

il y a 46 minutes

Légende image, Ataf Nabhan s'est vu dire qu'il avait cinq minutes pour évacuer sa maison - avant qu'un missile ne la fasse voler en éclats.

Kamal Nabhan hurlait en poussant le téléphone dans les mains de son cousin, incapable de croire ce que lui disait son interlocuteur anonyme.

Les deux hommes s'apprêtaient à se rendre aux prières de l'après-midi dans le camp de réfugiés de Jabalia. Mais la routine de la vie était sur le point de céder la place à une destruction violente, provoquée d'en haut par un appel d'avertissement.

Ataf, le cousin de Kamal, a tendu la main à son parent.

"Je lui ai pris le téléphone et j'ai parlé à la personne au bout du fil", raconte Ataf. "Il m'a dit qu'il faisait partie des services secrets israéliens et que nous avions cinq minutes pour évacuer la maison."

Ils ont commencé à rentrer précipitamment, en disant à l'interlocuteur israélien qu'il devait se tromper parce que le bâtiment "était plein" de personnes handicapées. L'agent des services de renseignements leur a dit : "Non, évacuez immédiatement la maison"", raconte Ataf.

C'était le cinquième jour des frappes aériennes israéliennes les plus violentes sur Gaza depuis neuf mois. La campagne d'assassinats ciblés a tué au moins six personnalités du Jihad islamique, la deuxième organisation militante la plus puissante du territoire palestinien.

Mais les attaques ont également tué dix civils au cours de la seule première nuit, y compris les femmes et les enfants de certains des hommes visés pendant qu'ils dormaient. Le groupe a riposté par des vagues de tirs de roquettes sur les villes israéliennes, obligeant des dizaines de milliers de personnes à se réfugier dans des abris antiatomiques.

Israël a déclaré avoir agi à la suite de plusieurs séries de tirs de roquettes par le Jihad islamique, qui a à son tour déclaré avoir tiré en raison de raids de la police contre des Palestiniens à la mosquée al-Aqsa, dans la partie est de Jérusalem occupée, et de la mort récente dans une prison israélienne du gréviste de la faim Khader Adnan.

Les combats de la semaine dernière ont tué 33 Palestiniens à Gaza et deux personnes en Israël - un Israélien et un Palestinien. Selon les Nations unies, plus de 1 200 Palestiniens ont été déplacés.

Dans l'immeuble de la famille Nabhan, Israël a respecté son avertissement. Un seul missile a pulvérisé l'immeuble.

Crédit photo, Reuters Légende image, L'explosion a fait voler en éclats la maison de la famille Nabhan.

Juste avant qu'un accord de cessez-le-feu ne soit conclu samedi en fin de journée, Israël a détruit plusieurs autres immeubles d'habitation dans des circonstances similaires, en avertissant les habitants d'évacuer les lieux avant de bombarder les bâtiments. Ces frappes qui détruisent des immeubles entiers sont une tactique bien connue dans les attaques contre Gaza.

Israël affirme que les bâtiments touchés servaient de "centres de commandement et de contrôle" au Jihad islamique pour diriger les tirs de roquettes. Il a précisé que ses appels d'avertissement visaient à éviter de blesser des civils non impliqués.

Des sources locales pensent qu'un militant vivait dans le bâtiment, mais pas qu'il s'agissait d'un centre opérationnel. Les groupes de défense des droits de l'homme condamnent ces attaques qui détruisent des immeubles résidentiels entiers et les considèrent comme une violation du droit international. Un autre résident ayant reçu un appel d'avertissement a été filmé en train d'implorer les forces israéliennes de limiter toute attaque "à l'appartement du coupable".

L'immeuble de Jabalia s'est effondré sur ses propres fondations. Un escalier entier, qui permettait à plusieurs familles de s'échapper, gît à l'horizontale, s'enfonçant dans un pan de mur défoncé. Les restes du toit se trouvent à quelques mètres au-dessus de la terre, offrant la seule ombre aux anciens résidents. Les voisins ont réussi à faire sortir tout le monde, soit près de 50 personnes appartenant à huit familles.

Il y avait dans le bâtiment cinq personnes souffrant d'un handicap, notamment d'une dystrophie musculaire, indiquent les groupes d'entraide. Certains avaient des fauteuils roulants, des lits spécialement modifiés et des médicaments détruits par la frappe aérienne, ajoutent-ils.

Jamal al-Rozzi, directeur exécutif de la Société pour la réhabilitation, basée à Gaza, qui est venu aider les familles, déclare que son groupe fournira de l'aide, notamment de la nourriture et des appareils médicaux.

"Je suis en colère et j'ai mal parce que cela ne devrait pas arriver, du moins pas aux civils, et surtout pas aux personnes handicapées", déclare-t-il.

Un autre membre de la famille de Kamal Nabhan s'est également réfugié parmi les décombres. Rahma Nabhan et son mari Yasser sont assis sous une dalle de toit brisée, se passant leur petite fille Jori pour calmer ses pleurs.

Légende image, Rahma Nabhan et sa famille dorment maintenant à l'extérieur de leur maison détruite.

"Mes belles-sœurs sont handicapées - elles ne pouvaient même pas se couvrir la tête [lorsqu'elles ont été secourues], leurs fauteuils roulants étaient enterrés sous la maison", explique Rahma.

"Tout le monde a vu les personnes handicapées s'enfuir. Ils se demandaient : "Pourquoi faut-il que la maison soit détruite ? Ces personnes handicapées ont-elles tiré des roquettes ? Nous n'avons rien à voir avec ce qui se passe", dit-elle.

Rahma me fait faire le tour des vestiges, toujours agrippée à Jori, alors que nous naviguons dans les décombres.

Son appartement se trouvait au dernier étage. Aujourd'hui, il n'y a plus que des panneaux en carton que les habitants ont hissés au-dessus des vestiges en béton, indiquant les noms de chaque ancien habitant.

"Nous n'irons nulle part, nous resterons au soleil, nous dormirons au soleil, nous ne quitterons pas la maison", déclare Rahma.

"Nous appelons les organisations internationales et [le président palestinien Mahmoud Abbas] à se tenir à nos côtés et à reconstruire cette maison, car nous n'avons nulle part où aller", ajoute-t-elle.

Le cessez-le-feu conclu dans la nuit de samedi à dimanche, sous la médiation de l'Égypte, a été largement respecté. Mais les tensions restent extrêmement vives, après des mois d'escalade de la violence en Cisjordanie occupée, qui a débordé sur Gaza à trois reprises depuis la guerre totale entre Israël et le Hamas en mai 2021.

Les attaques de la semaine dernière ont enhardi politiquement le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Elles auraient pu facilement déclencher une confrontation bien plus importante - en fait, elles pourraient encore le faire malgré la trêve. Mais il a profité des combats pour redorer son blason en matière de sécurité, face à une agitation intérieure sans précédent et à la pression croissante des extrémistes religieux et ultranationalistes de sa coalition.

Malgré ses pertes, le Jihad islamique a utilisé l'escalade pour promouvoir son attrait en tant que visage actuel de la résistance armée contre Israël, tandis que le Hamas - le groupe militant dominant à Gaza - est resté à l'écart en termes d'action militaire.

Il a publiquement soutenu les tirs de roquettes dans le cadre d'une position "unifiée" des factions palestiniennes, mais s'est effectivement retenu, limitant ainsi la série de combats. Elle doit également continuer à fournir des services à la population de Gaza, soumise à un blocus paralysant israélo-égyptien. Une guerre de plus grande ampleur pourrait faire basculer l'opinion publique en sa défaveur.

Depuis 2021, le gouvernement israélien a autorisé des milliers de travailleurs à passer en Israël, ce qui a stimulé l'économie de Gaza et augmenté les recettes fiscales du Hamas. Toutefois, le groupe a mis en garde contre les projets annuels de défilé ultranationaliste du drapeau israélien dans les quartiers musulmans de Jérusalem-Est occupée, ce qui maintient les tensions à leur comble.

Le Hamas et le Djihad islamique figurent tous deux sur la liste des organisations terroristes établie par Israël et l'Occident.

Cependant, de nombreux Palestiniens se sentent abandonnés par une communauté internationale qui continue de parler d'un avenir politique pour la région - une solution à deux États - qui est catégoriquement rejetée à la fois par le gouvernement nationaliste d'Israël et par les groupes armés palestiniens.

Chez les Nabhan, des voisins et d'autres organisations caritatives basées à Gaza arrivent pour un rassemblement de solidarité avec les habitants. Ce rassemblement a lieu le jour même où les Palestiniens célèbrent le 75e anniversaire de la Nakba, lorsque 700 000 personnes ont fui ou ont été contraintes de quitter leur foyer lors des conflits qui ont entouré la création d'Israël.

Les sans-abri brandissent des pancartes disant "Protégez-nous" et "Nous appelons à l'aide".

Ataf Nabhan, qui a reçu l'appel d'avertissement de l'officier des services de renseignement israéliens, montre les décombres d'un geste et me dit que son appel est simple.