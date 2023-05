Changement climatique en Afrique : comment il a modifié le comportement des animaux

Ismail Einashe

BBC News

il y a 12 minutes

Crédit photo, ESTHER MBABAZI/BRC Légende image, Monicah Muthike Moki surveille sa ferme pour traquer les éléphants.

Par un après-midi étouffant dans le petit village kenyan de Njoro Mata, une agricultrice inspecte désespérément les dégâts causés par les éléphants sur sa petite exploitation.Ces animaux, symboles du Kenya, empiètent sur les terres de Monicah Muthike Moki, dans le sud du pays, près du Kilimandjaro.Cette femme de 48 ans, mère célibataire de trois enfants, vit de son travail acharné dans la culture du manioc, du maïs, des bananes, de la canne à sucre et des mangues.Ses récoltes ont augmenté grâce à de nouvelles méthodes agricoles introduites avec l'aide de la Croix-Rouge kényane, mais ces derniers mois, tout a été détruit par les éléphants.Moki explique que les animaux viennent chaque jour du parc national de Tsavo, l'un des plus grands sanctuaires du monde, qui abrite quelque 15 000 éléphants.Environ 40 % de la population totale d'éléphants du Kenya y vit.

Selon elle, les éleveurs de bétail ont percé la clôture du parc pour que leurs bœufs puissent accéder aux pâturages, mais les éléphants traversent dans l'autre sens.Avec des années consécutives de faibles précipitations, les éleveurs cherchent désespérément à nourrir leurs animaux, tandis que les éléphants ont commencé à errer plus loin à la recherche de nourriture.Les nouveaux comportements des animaux s'expliquent par l'aggravation de la crise climatique et de la sécheresse au Kenya, ce qui rend les conflits entre les animaux et les humains de plus en plus fréquents.Pour Moki, les attaques d'éléphants sur les cultures sont "très douloureuses" à regarder.Elle affirme que les éléphants sont "audacieux" et "n'ont pas peur". Les animaux, selon Moki, peuvent arriver à tout moment, mais généralement au crépuscule, et attaquent en groupes, par paires ou parfois individuellement avec leurs petits.Les éléphants ont récemment mangé toute leur récolte de maïs, de bananes et de manioc.

Crédit photo, ESTHER MBABAZI/BRC Légende image, Moki dort dans une petite hutte près de sa ferme.

Abris temporaires

Sans les éléphants, Moki récolterait cinq à six sacs de maïs de 90 kg qu'elle vendrait sur le marché local de la ville voisine de Taveta pour 6 500 shillings kenyans.Mais sans sa récolte, elle ne peut pas nourrir sa famille ou vendre ses produits pour payer la scolarité de sa fille de dix ans.Les agriculteurs de son village utilisent également les sacs de maïs qu'ils récoltent comme garantie ou pour payer les frais de scolarité de leurs enfants à l'école primaire locale.À leur tour, les écoles utilisent le maïs pour préparer les repas des enfants.

Aujourd'hui, des enfants de quatre ans sont obligés de marcher jusqu'à quatre kilomètres pour déjeuner, avant de parcourir la même distance dans l'autre sens l'après-midi.Les éléphants, les plus grands animaux terrestres du monde, peuvent consommer 150 kg de nourriture par jour et passent jusqu'à trois quarts de leur journée à manger.Moki explique qu'ils ne laissent souvent "rien derrière eux".Ils boivent également 100 litres d'eau par jour, y compris dans les réservoirs contenant de l'eau que les résidents reçoivent des autorités locales pour l'irrigation.

Crédit photo, ESTHER MBABAZI/BRC Légende image, Moki a créé son propre système d'alarme pour signaler l'approche des éléphants.

Système d'alarme domestique

C'est un cercle vicieux qui, selon Moki, ne fait qu'empirer.Elle essaie de dissuader les éléphants avec des lumières vives et des bruits forts. Elle a également mis au point diverses techniques improvisées pour les empêcher d'envahir ses cultures.Moki utilise de vieilles bouteilles d'eau et d'huile autour de la ferme, reliées à un fil de fer qui lui sert d'avertissement pour se lever et réagir si les éléphants les frappent.

"Je monte sur une échelle, je pointe ma torche vers eux et je fais du bruit parce qu'on ne peut pas s'approcher des éléphants", dit-elle.Chaque nuit, elle dort loin de sa famille, seule dans la ferme, angoissée par le reniflement des gallons ou les aboiements des chiens.Malheureusement, ses inventions n'arrêtent pas les éléphants, mais au moins elles l'avertissent de leur présence.Ces animaux peuvent être extrêmement dangereux."Si un éléphant me blesse ou me tue, c'est ma famille qui en pâtira", explique Moki.

Expérience de mort imminente

Son voisin, Jonathan Mulinge, agriculteur et père de quatre jeunes enfants, raconte qu'il a récemment frôlé la mort avec un éléphant.Il a essayé d'empêcher un éléphant de détruire ses cultures, mais l'animal s'est retourné et l'a attaqué."La seule chose qui m'a sauvé la vie, c'est que j'ai réussi à courir plus vite que l'éléphant et à me réfugier dans la maison", explique-t-il.Selon M. Mulinge, il s'agit d'un "conflit entre nous, les humains, et l'éléphant", dans lequel les agriculteurs comme lui paient le prix fort."Vous plantez vos cultures pour en tirer profit, puis les éléphants viennent les détruire, et les agriculteurs se retrouvent à la case départ.

Légende audio, De jeunes agronomes ivoiriens se lancent dans l'« agriculture intelligente »

La communauté se sent impuissante et reproche au Kenya Wildlife Service (KWS), une agence environnementale rattachée au gouvernement kenyan, de ne pas en faire assez pour l'aider.La BBC a contacté le KWS mais n'avait pas reçu de réponse au moment de la rédaction de ce reportage.Moki affirme que la situation devient intenable.Il affirme également que les autorités n'ont pas tenu compte de ses préoccupations.