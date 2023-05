Pacho : le pilote aveugle qui conduit des voitures de course à 180 km/h

Guillermo D. Olmo

Correspondant mondial de BBC News au Pérou

il y a une heure

Crédit photo, G. D. OLMO Légende image, Polar et Kantt ont inventé un langage de contact qui permet au copilote de donner des instructions.

La Toyota Corolla rouge franchit la ligne droite principale du circuit de La Chutana à 180 kilomètres à l'heure.Le rugissement du moteur à échappement ouvert rompt le silence de midi dans cette région aride située à 44 kilomètres au sud de Lima, au Pérou.

Encore quelques tours et la voiture se gare au stand. Le pilote enlève son casque et sa cagoule. En sueur mais satisfait, il fait un signe en forme de bijou à l'intention de l'appareil photo."Je suis Pacho Kantt et je suis aveugle."

En fait, il est également sourd, comme le révèlent les appareils auditifs fixés à chacune de ses oreilles.

Crédit photo, G. D. OLMO Légende image, Kantt, photographié ici dans son atelier à Lima, explique que les voitures sont sa passion depuis l'enfance.

Un homme actif

À 48 ans, Kantt ne voit rien. Il ne perçoit que des sources lumineuses intenses. Rien d'autre. Et il souffre d'une surdité moyenne à sévère.Tout cela est dû à une maladie congénitale appelée rétinite pigmentaire, qui a progressivement obscurci sa vision jusqu'à ce qu'il devienne aveugle en 2005.Mais il suffit de passer du temps avec lui pour comprendre que la maladie lui a volé sa vision, mais pas son énergie.

"Lorsque je suis devenu aveugle, j'ai décidé que cela ne m'arrêterait pas", a-t-il déclaré à BBC News Mundo, le service d'information en langue espagnole, toujours vêtu de sa salopette.Il a dû arrêter de conduire dans la rue, ce dont il se souvient comme d'un "coup dur", mais il a poursuivi sa vie, une vie construite autour de sa passion."Depuis mon enfance, j'aime les voitures", dit-il.Passionné, Pacho dirige un atelier à Lima et s'occupe également de l'achat et de la vente de voitures et de camions.

Crédit photo, G. D. OLMO Légende image, Pacho Kantt et Piero Polar forment un partenariat bien rodé.

Dans son bureau, il passe d'un appel téléphonique à l'autre, concluant des affaires, des procédures et des services avec l'aide de l'assistant vocal de son téléphone.

Mais le doute disparaît lorsqu'il doit entrer dans la zone de travail des mécaniciens.Il se déplace avec l'aide de Piero Polar, son ami de cœur. Il marche en se tenant l'épaule.

Inséparable

En fait, à l'origine, le pilote était Piero. Lorsqu'ils ont commencé à concourir et à gagner des "rallyes" péruviens, Piero était derrière le volant, tandis que Pacho et d'autres faisaient partie de l'équipe qui s'occupait de la mécanique, de la gestion, de la stratégie, etc.Pacho se souvient de la façon dont il a fini par s'asseoir derrière le volant.Un jour, j'ai dit à Piero : "Je veux monter dans ta voiture". Il m'a répondu : 'Bien sûr, je t'emmène quand tu veux'. Il n'avait pas compris. J'ai dû insister : 'Piero, je veux conduire'".Ce qui n'était au départ qu'une idée folle est devenu réalité après quelques essais. Piero voyage toujours attentivement sur le siège passager, en tant que copilote, indiquant à Pacho ce qu'il doit faire à chaque instant.

Crédit photo, G. D. OLMO Légende image, Kantt veut que son expérience soit une source d'inspiration pour les autres.

À force de tests sur le circuit, tous deux ont fini par développer un langage gestuel, car avec l'adrénaline et le bruit du moteur, il arrive souvent que Pacho n'entende pas les instructions.Ainsi, par exemple, lorsque Piero lui touche l'avant-bras, Pacho sait qu'il doit freiner. S'il le touche deux fois, il doit freiner brusquement. Il existe également des fonctions d'urgence.Lorsqu'il me touche le bras avec insistance, cela signifie "Arrête, fou, on va se tuer"", dit Pacho en riant.

Après avoir beaucoup pratiqué, Pacho a commencé à faire des courses de démonstration."Mon but était de montrer aux gens qu'il n'y a pas de difficulté assez grande, que l'on peut toujours se dépasser", explique-t-il.Pacho connaît parfaitement le circuit de La Chutana, long de 2,3 kilomètres, pour y avoir couru à plusieurs reprises. Le prochain défi consistait à réaliser l'une de ses courses de démonstration sur un circuit inconnu, ce qui s'est finalement produit lors d'une récente visite en Équateur."Il y avait beaucoup de public et ce fut une expérience impressionnante pour moi", déclare Pacho.

Crédit photo, G. D. OLMO Légende image, Kantt s'entraîne avec une Toyota Corolla spéciale

Retrouver la vue ?