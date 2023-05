L'intelligence artificielle au travail : comment l'IA va transformer la journée de travail

L'intelligence artificielle existe depuis des années, mais elle est rarement apparue dans les conversations autant qu'aujourd'hui. Le lancement du ChatGPT d'OpenAI a propulsé l'IA générative sur le radar de nombreuses personnes qui n'y avaient pas prêté attention - ou qui ne pensaient pas qu'elle était pertinente pour leur vie. C'est le cas des travailleurs, qui ont déjà été touchés par la technologie, qu'ils le sachent ou non.

Le chatbot, qui utilise l'apprentissage automatique pour répondre aux demandes des utilisateurs, aide les travailleurs à rédiger des lettres de motivation et des CV, à trouver des idées et même à faire de l'art sur le lieu de travail, et bien d'autres choses encore. Il fait déjà sensation dans le domaine de l'embauche auprès des recruteurs, qui constatent qu'ils doivent s'adapter à la nouvelle technologie. Et comme les entreprises concurrentes s'empressent de lancer des outils similaires, la technologie ne fera que se renforcer et se perfectionner.

Bien que certains travailleurs craignent d'être remplacés par l'IA, les experts affirment que la technologie pourrait en fait avoir un impact positif sur la vie quotidienne et les compétences des travailleurs, et même améliorer l'économie du travail dans son ensemble. BBC Worklife s'est entretenu avec des experts sur ce que l'on peut attendre de l'IA aujourd'hui et dans le monde du travail de demain.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les travailleurs ont beaucoup de possibilités pour améliorer leurs flux de travail quotidiens ou de développer des projets et des objectifs.

Élargir les idées et les solutions quotidiennes

L'une des principales capacités du ChatGPT est qu'il peut fonctionner comme un assistant personnel : lorsqu'il reçoit une demande, il génère un texte basé sur le traitement du langage naturel pour vous donner une réponse accessible et lisible. En plus de fournir des informations et des réponses, il peut également aider les travailleurs du savoir à analyser et à développer leur travail.

"Il peut vous aider à faire du brainstorming et à générer de nouvelles idées", explique Carl Benedikt Frey, directeur de l'avenir du travail à l'Université d'Oxford. Dans son propre domaine universitaire, par exemple, il a vu l'application tester les contre-arguments d'une thèse et rédiger un résumé de recherche.

"Vous pouvez lui demander de générer un tweet pour promouvoir votre article", ajoute-t-il. "Les possibilités sont immenses. Pour les travailleurs du savoir, il peut s'agir de créer les grandes lignes d'un blog et d'un message pour les médias sociaux, de distiller des sujets complexes pour un public cible, de planifier l'itinéraire d'un voyage d'affaires dans une nouvelle ville ou de prévoir le coût et l'échéancier d'un projet."

Pour de nombreux utilisateurs, ChatGPT fonctionne comme une caisse de résonance - un outil qui permet de faire rebondir les idées plutôt que de les créer. "Je génère des idées tout le temps et je demande à l'IA d'y ajouter des compléments", explique Ethan Mollick, professeur associé à l'université de Pennsylvanie (États-Unis), qui étudie l'IA et l'innovation. "Je l'utilise pour m'aider à traiter l'information, pour me résumer les choses, un peu comme un partenaire."

Les travailleurs ont beaucoup de possibilités de sortir du cadre avec l'aide de l'IA générative, qu'il s'agisse d'améliorer leurs flux de travail quotidiens ou de développer des projets et des objectifs à long terme.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les experts affirment que l'IA peut élargir notre réflexion en introduisant de nouvelles approches et solutions aux problèmes.

Accroître la précision et corriger les biais

L'IA a également le pouvoir de détecter certains problèmes que les gens pourraient négliger. Il peut s'agir, par exemple, de repérer des inexactitudes dans un texte, de vérifier un code ou même de contourner des biais et des préjugés dont les travailleurs ne sont peut-être même pas conscients.

Un analyste qui interprète un ensemble de données, par exemple, pourrait être en mesure d'identifier un biais de confirmation dans son travail, ce qui signifie qu'il cherche des preuves pour soutenir un résultat qu'il croit déjà exister. L'IA peut interpréter les données de manière impartiale et fournir une analyse globale plus détaillée, explique Anna Salomons, professeure à l'école d'économie de l'université d'Utrecht, aux Pays-Bas.

La technologie est loin d'être parfaite, mais elle peut actuellement jeter les bases permettant aux travailleurs d'envisager des résultats et des solutions en dehors de leurs expériences personnelles, ouvrant ainsi des possibilités d'impartialité et d'inclusion dans une myriade de domaines et de secteurs. Selon les experts, l'IA ne fera que s'améliorer dans ce domaine.

La capacité à "diagnostiquer plus rapidement et mieux les problèmes", explique Mme Salomons, ne remplacera pas l'expertise - si l'IA peut identifier les problèmes, les humains doivent toujours les corriger. Mais l'IA générative peut identifier ces problèmes plus rapidement et souvent avec plus de précision que les humains seuls.

De plus, comme ChatGPT et d'autres modèles d'apprentissage automatique sont constamment mis à jour et améliorés au fur et à mesure que leurs ensembles de données s'élargissent, la technologie permet de détecter les biais, les erreurs et les fautes à la pointe du progrès.

Créer de nouveaux emplois et de nouvelles carrières

L'une des principales inquiétudes suscitées par l'IA est qu'elle supprime des emplois à un rythme effréné. En mars, Goldman Sachs a indiqué que l'IA pourrait remplacer l'équivalent de 300 millions d'emplois à temps plein. Pourtant, les experts affirment qu'il ne faut pas encore s'inquiéter d'être déplacé - et que, peut-être, ce changement pourrait même créer de nouvelles opportunités d'emploi.

Traditionnellement, explique M. Mollick, "les perturbations liées à l'automatisation entraînent un grand chaos à court terme, puis une augmentation du nombre d'emplois à long terme". Cette constatation va dans le sens des recherches menées en 2021 par Mme Salomons, qui ont montré que 60 % des emplois exercés aujourd'hui n'existaient pas en 1940. Selon elle, l'industrialisation et l'automatisation ont donné naissance à des secteurs entièrement nouveaux, de l'automobile à l'informatique, et ont créé de nouveaux emplois, des chauffeurs aux concepteurs de sites web.

Bien que nous ne soyons pas encore en mesure de savoir si la tendance se poursuivra, les données émergentes commencent à montrer des signes positifs pour de nouveaux postes et même des carrières entières. La prolifération de l'IA augmente déjà la demande d'emplois, notamment d'analystes de données et de scientifiques qui travaillent avec la technologie pour créer les meilleures pratiques sur le lieu de travail. Selon le rapport 2023 du Forum économique mondial sur l'avenir de l'emploi, les spécialistes de l'IA et de l'apprentissage automatique sont les domaines d'emploi qui connaissent la croissance la plus rapide.

Pousser les travailleurs à maîtriser l'IA

Alors que certains travailleurs se lancent à corps perdu dans la technologie, d'autres peuvent trouver effrayant de commencer à s'intéresser à l'IA. Pourtant, l'IA générative sera présente sur le lieu de travail - et les experts affirment que sa prévalence poussera les travailleurs à utiliser la technologie, afin qu'ils ne prennent pas de retard.

"Ce que je ne cesse de répéter aux gens, c'est de commencer à l'utiliser", déclare M. Mollick. À mesure que les travailleurs acquièrent une plus grande aisance, ajoute-t-il, ils peuvent se retrouver en avance sur la courbe et bénéficier d'un avantage certain sur le lieu de travail.

Les travailleurs qui résistent à l'IA pourraient être considérés comme réticents ou incapables de s'adapter, estime M. Frey. "Je pense que les travailleurs qui n'utilisent pas l'IA verront leurs compétences devenir obsolètes assez rapidement. Il est donc impératif de travailler avec l'IA pour rester employé, rester productif et avoir des compétences à jour."

À mesure que l'IA devient un élément central de la journée de travail, M. Frey affirme que cette poussée vers la maîtrise signifie que les travailleurs seront mieux équipés pour l'utiliser en complément de leur ensemble de compétences actuel. La familiarité avec cette technologie leur permettra également d'évoluer et de développer rapidement ces compétences.