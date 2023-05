Maladies transmises par les animaux de compagnie : neuf conseils pour s'en protéger

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les animaux de compagnie partagent les mêmes espaces dans la maison et sont de plus en plus proches de leurs propriétaires.

La cohabitation avec les animaux est bénéfique pour la santé et apporte du bien-être. Mais il faut veiller à ce que cette proximité ne nuise pas à la santé : les animaux peuvent transmettre un certain nombre de maladies, dont certaines sont potentiellement graves et mortelles, comme la rage et la toxoplasmose.

Plus de 200 maladies correspondent au concept de zoonose, c'est-à-dire qu'une pathologie peut circuler et affecter simultanément l'homme et d'autres espèces. Selon le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC), environ six maladies infectieuses sur dix affectant l'homme sont transmises par les animaux, y compris les animaux domestiques.

Mais ce n'est bien sûr pas une justification plausible pour renoncer à l'idée d'avoir un animal de compagnie à la maison - ou, pire, pour abandonner l'animal qui fait déjà partie de la convivialité familiale.

Quelques mesures de base permettent de réduire considérablement le risque de contact avec les virus, bactéries et autres agents pathogènes à l'origine de ces zoonoses, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

1. Effectuer des consultations périodiques

Même si l'animal se porte bien, il doit nécessairement passer par une évaluation vétérinaire au moins une fois par an.

Lors de cette consultation, le professionnel de la santé effectuera quelques examens de base et posera des questions sur la santé de l'animal.

C'est aussi une excellente occasion d'effectuer deux soins fondamentaux pour la santé de l'animal. Le premier consiste à mettre à jour le carnet de vaccination. En effet, il y a des doses qu'ils doivent recevoir chaque année.

En ce qui concerne les chiens et les chats, la principale est la vaccination qui protège contre la rage, une maladie causée par un virus dont le taux de mortalité est de 100 %.

"Elle se transmet par la salive et par les léchages, morsures ou griffures d'un animal infecté", résume la vétérinaire Simone Baldini Lucheis, professeure au collège de médecine vétérinaire et de zootechnie de l'Université de l'État de São Paulo (Unesp) à Botucatu, à São Paulo.

Lorsque les animaux ont un vaccin antirabique à jour, ils sont protégés, les propriétaires aussi.

Le deuxième soin de routine lors des consultations annuelles est la vermifugation. Ce médicament permet d'éliminer les parasites de leur organisme.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les évaluations avec le vétérinaire sont essentielles pour le diagnostic précoce de certaines maladies.

Mme Lucheis explique que l'un des vers les plus courants chez les chiens et les chats est la larva migrans cutanea, qui est à l'origine d'une affection populairement connue sous le nom de bogue géographique.

Ce nom vient du fait qu'il peut s'infiltrer dans notre peau et passer à travers les couches superficielles du corps. C'est ainsi que ce ver forme des lignes tortueuses, à l'image de ce que l'on voit sur les cartes.

"Il est également important que les gardiens ramassent les excréments de leurs animaux de compagnie lorsqu'ils les accompagnent sur la voie publique et dans les parcs", ajoute Mme Lucheis.

2. Apporter un soin particulier à l'hygiène

En parlant de propreté, un autre point primordial est l'entretien des pots de nourriture, des abreuvoirs et des endroits où l'animal fait ses besoins.

Outre les vers, ces endroits peuvent être des sources de contamination par des bactéries.

L'une des plus préoccupantes, surtout lorsqu'il s'agit de chats, est le toxoplasma gondii, qui provoque une maladie connue sous le nom de toxoplasmose.

"Ce micro-organisme peut se trouver dans le tube digestif des animaux et être éliminé par les excréments", explique le docteur Marcos Vinícius da Silva, responsable de la clinique ambulatoire des maladies tropicales et des zoonoses de l'Institut d'infectiologie Emílio Ribas, à São Paulo.

Crédit photo, Getty Images

"Un individu court le risque d'être contaminé par cette bactérie par contact direct avec ce matériel, par l'eau ou par des aliments non hygiénisés et insuffisamment cuits", explique-t-il.

Dans certains cas, la toxoplasmose peut être très grave. Elle est particulièrement préoccupante chez les femmes enceintes, car elle peut provoquer un avortement spontané ou une malformation du fœtus.

Le bac à litière du chat ou le tapis du chiendoivent être éloignés de la cuisine et du garde-manger

Pour éviter ce risque, les spécialistes recommandent d'effectuer un test de selles qui évalue la présence de toxoplasma gondii chez les chats. Ce test est d'autant plus indiqué chez les chatons, qui sont généralement plus souvent porteurs de cette bactérie.

Si elle est effectivement détectée, il existe des traitements pour l'éliminer de l'organisme du chaton.

L'autre étape consiste à toujours veiller à l'hygiène des boîtes que les chats utilisent comme salle de bains. Outre l'enlèvement quotidien des excréments, il est important de changer le sable au moins deux fois par semaine - et de nettoyer le bac avec de l'eau et du savon à chaque nouveau cycle.

Et, bien sûr, il est essentiel de se laver soigneusement les mains après le nettoyage, afin d'éviter que les bactéries ne contaminent d'autres surfaces ou la nourriture.

L'inquiétude des femmes enceintes est telle que le CDC des États-Unis suggère de ne pas nettoyer le bac à litière pendant les neuf mois de développement de l'enfant.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les bactéries Salmonella ne sont généralement pas nocives pour les reptiles, tels que les tortues, mais elles peuvent provoquer des gastro-entérites chez l'homme.

3. Organiser l'environnement

L'endroit où sont conservés les objets des animaux domestiques est aussi un point sensible pour éviter la contamination par des bactéries et d'autres agents pathogènes à l'origine d'infections.

Le bac à litière du chat ou le tapis du chien, par exemple, doivent être éloignés le plus possible de la cuisine et du garde-manger.

Les animaux qui font pipi et caca n'importe où peuvent être dressés.

Les déchets doivent être ramassés dans la mesure du possible, et la zone sale doit être nettoyée et désinfectée avec de l'eau de Javel ou d'autres agents bactéricides.

Cela s'applique même aux gardiens d'espèces moins conventionnelles. Les tortues, par exemple, excrètent souvent des bactéries du genre Salmonella, une cause majeure d'infections gastro-intestinales chez l'homme.

4. Porter une attention particulière à l'arrière-cour

Toujours en matière d'organisation, l'environnement extérieur des maisons fait toujours l'objet d'une attention particulière.

Silva, qui est également consultant en zoonose pour le ministère de la santé, souligne que ces endroits sont souvent le point de contact des animaux domestiques avec les animaux sauvages.

"Il existe un risque de chasse et de capture des chauves-souris qui viennent en ville ou de contact avec l'urine des rongeurs", explique le médecin et professeur de l'École de médecine de l'Université catholique pontificale de São Paulo (PUC-SP).

L'urine des rats et des souris peut être porteuse de la bactérie Leptospira, responsable de la leptospirose.

Ce micro-organisme pénètre à travers la peau ou les muqueuses et provoque des symptômes allant d'une légère fièvre à des hémorragies très graves.

Pour éviter ce problème, la première chose à faire est d'accorder une attention particulière aux arrière-cours. Les mesures de base consistent à installer des grillages sur les drains ou les sorties de tuyaux, à conserver les aliments pour animaux dans des endroits sûrs et difficiles d'accès, à ne pas accumuler les déchets et les débris et à procéder à un nettoyage périodique.

Lors du nettoyage, l'utilisation d'équipements de protection - tels que des bottes en caoutchouc - est une autre mesure permettant d'éviter tout contact cutané avec Leptospira.

Mme Lucheis rappelle que, dans le cas de la leptospirose, il existe un vaccin pour les chiens. Il doit être appliqué tous les douze mois.

Toujours dans le monde canin, une autre maladie inquiète : la leishmaniose. Ce protozoaire est transmis par la piqûre des moustiques, qui aiment se reproduire dans les matières organiques en décomposition (comme les feuilles sèches qui s'accumulent dans le jardin). Éviter cette accumulation de déchets est donc un moyen de prévenir la maladie.

"Toujours comme mesure de prévention, on peut utiliser des colliers avec des répulsifs chez les chiens et accomplir la vaccination contre la leishmaniose", conseille Mme Lucheis.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'urine de rat peut contenir la bactérie responsable de la leptospirose.

5. Utiliser le bon moyen de transport

M. Silva raconte qu'il y a quelque temps, il a dû s'occuper d'une famille - un couple et un homme âgé - qui avait décidé de voyager en voiture entre São Paulo et Mato Grosso en compagnie d'un cockatiel.

"Le problème est que les oiseaux de la famille des psittacidés [tels que le cacatoès, la perruche et le perroquet] ont dans leurs intestins une bactérie qui est libérée par leurs excréments lorsqu'ils sont stressés", explique-t-il.

"L'oiseau se trouvait dans le compartiment à bagages et est resté tout au long du voyage avec les fenêtres de la voiture fermées et l'air conditionné en marche. Le micro-organisme circulait dans l'environnement et tous les trois sont tombés malades", ajoute-t-il.

La maladie causée par cette bactérie est connue sous le nom de psittacose et peut évoluer vers des formes graves de pneumonie.

"Le transport d'animaux d'un endroit à un autre doit toujours se faire dans de bonnes conditions, dans des lieux sûrs et avec le bon équipement", conseille l'infectiologue.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les cockatiels et autres psittaciformes peuvent transmettre une maladie connue sous le nom de psittacose.

6. Attention aux nouveaux animaux

Si vous avez déjà un ou plusieurs animaux de compagnie et que vous décidez d'en adopter un autre, ce premier contact entre eux doit se faire avec beaucoup de précautions.

En effet, le nouvel animal peut être atteint d'une maladie infectieuse qui peut être transmise à d'autres.

Cela crée et renforce les chaînes de transmission de bactéries et d'autres agents pathogènes qui peuvent atteindre l'homme.

"Il est nécessaire de laisser le nouvel animal en quarantaine, sans contact avec les autres", souligne M. Silva.

Pendant cette période initiale de séparation, le gardien doit s'assurer que l'animal a fait l'objet d'une évaluation vétérinaire, qu'il a subi des tests, que son carnet de vaccination est à jour et qu'il a utilisé un vermifuge.

Cette période d'isolement est également précieuse pour observer tout symptôme suspect dans le comportement, le corps, la routine alimentaire, le sommeil ou les pipis et les crottes du nouvel arrivant.

7. Évitez les farces...

Un guide du CDC américain suggère aux gardiens de ne pas accoster leur animal avec certains jeux - en particulier la "lutte" ou les mouvements qui encouragent les morsures ou les griffures.

Souvent, avec les meilleures intentions du monde, l'animal peut blesser la peau du gardien avec ses griffes ou ses dents.

Ces blessures deviennent alors une porte d'entrée pour plusieurs agents infectieux présents dans les pattes ou la bouche de l'animal.

C'est le cas par exemple de la sporotrichose, une maladie causée par des champignons de l'espèce Sporothrix et transmise par les chats et les chiens.

Les experts suggèrent donc de toujours utiliser un objet comme intermédiaire dans les jeux.

Les chiens adorent courir après des petites balles ou des peluches et les félins apprécient les bâtons auxquels sont attachés des hochets et des ficelles, par exemple.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Pour éviter les morsures et les griffures, les jeux avec votre animal doivent toujours inclure des objets entre les deux.

8. Castration

Cette procédure est simple, sûre et évite à l'animal de générer des chatons inattendus. Mais M. Silva souligne un autre avantage de la castration : certaines espèces, comme les chats, participent par instinct à des combats pendant la saison de reproduction.

Ces affrontements sont marqués par des morsures et des griffures. Or, comme vous l'avez peut-être déjà compris, ces blessures sont des sources de transmission de virus, de bactéries, de champignons et d'autres agents.

Avec l'animal castré, ce comportement est inhibé - ce qui représente une protection indirecte contre ces zoonoses.

9. Observer attentivement la santé de l'animal

Même si toutes les précautions précédentes sont mises en pratique, l'animal de compagnie peut toujours souffrir de certaines maladies infectieuses qui affectent également les êtres humains.

Garder un œil sur les éventuelles nuisances est donc une étape clé pour établir un diagnostic précoce et commencer le traitement le plus tôt possible.

Les professionnels de la santé conseillent aux tuteurs de procéder à un examen général de l'animal au moins une fois par semaine.

À cette occasion, il convient de vérifier s'il présente des lésions cutanées (en particulier au niveau des pattes et des sillons auriculaires), des défauts dans les poils ou les plumes, des changements de comportement, des modifications de la consistance des selles...

Si ces signes inquiétants ne s'améliorent pas après quelques jours, consultez un vétérinaire pour une évaluation plus complète.

"Avoir un animal demande une attention et un soin constants en matière d'hygiène et de santé", déclare M. Silva.