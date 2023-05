Le temple satanique : la « religion » qui cherche à contrecarrer l'influence des groupes religieux aux États-Unis

Rebecca Seales

BBC News

il y a une heure

Dans une salle aux chandelles réservée aux cérémonies sataniques, une enseigne au néon vous accueille à La Petite Chapelle Noire. À une extrémité de la pièce se trouve un autel surélevé et sur le sol devant celui-ci se trouve un pentagramme blanc.

Le rituel pratiqué ici est un "débaptême", dans lequel les participants rejettent symboliquement les rites religieux pratiqués lorsqu'ils étaient enfants.

"Pas de noms", me dit l'un des participants qui a accepté de me laisser assister à la cérémonie, tant que je ne les identifie pas.

Ils portent une cape longue à capuche et un masque noir sur le visage. Ses mains sont attachées avec une corde, qui est ensuite retirée pour représenter la libération. Des pages sont arrachées à une Bible pour symboliser l'annulation de son baptême chrétien.

Il est clair que l'expérience a été puissante pour eux.

La ministre Rose d'Arc effectue une cérémonie de "débaptême" en robe noire dans la Petite Chapelle Noire.

"En tant qu'enfant gay, on m'a dit que j'étais une abomination et que je devais être détruit a vraiment déformé ma pensée . Trouver le temple satanique m'a vraiment aidé à adopter la logique et l'empathie."

Le temple satanique est reconnu comme une religion par le gouvernement des États-Unis et compte des ministres et des congrégations en Amérique, en Europe et en Australie.

Plus de 830 personnes ont acheté des billets pour sa convention tenue fin avril, appelée SatanCon.

Les membres de ce groupe disent qu'ils ne croient pas vraiment en un Lucifer ou un Enfer littéral.

Au lieu de cela, ils prétendent que Satan est une métaphore pour remettre en question l'autorité et fonder leurs croyances sur la science. Ils disent que le sens de la communauté autour de ces valeurs partagées en fait une religion.

Ils utilisent les symboles de Satan pour des rituels, comme lorsqu'ils célèbrent un mariage ou adoptent un nouveau nom. Cela pourrait inclure d'avoir une croix au néon à l'envers sur votre autel pendant que vous criez, "Hail Satan !"

Pour de nombreux chrétiens, c'est un blasphème grossier.

"Ce n'est pas faux", convient Dex Desjardins, porte-parole du temple satanique. "Beaucoup de nos images sont intrinsèquement blasphématoires."

"Nous avons des gens qui portent des croix à l'envers. Et notre cérémonie d'ouverture comprenait le déchirement d'une Bible comme symbole d'oppression, en particulier l'oppression des personnes LGBTQ et des femmes. Aussi de la communauté BIPOC (acronyme de Noir, Indigène et personne de couleur), et à peu près tous ceux qui ont grandi avec un traumatisme religieux, ce qui représente un grand nombre de nos membres. »

Les satanistes disent qu'ils respectent le droit de chacun de choisir sa foi et qu'ils n'essaient pas de contrarier les gens.

Lors de la cérémonie d'ouverture de SatanCon, des pages ont été arrachées d'une bible, suscitant de vives critiques en ligne.

Mais des manifestants chrétiens de nombreuses confessions se sont rassemblés devant l'hôtel, brandissant des pancartes avertissant qu'ils seront damnés.

"Repentez-vous et croyez à l'Evangile", exhorte-t-on. "Satan règne sur tous les enfants de la fierté", lit un autre panneau d'affichage dans lequel les lettres "fierté" sont ombragées avec les couleurs arc-en-ciel du drapeau LGBTQ.

Des fidèles chrétiens sont allés protester devant l'hôtel où se tenait la convention satanique.