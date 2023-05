Astrophysique : Qu'est-ce que le Grand Attracteur, cette région mystérieuse du cosmos ?

Grâce à cet exercice, nous savons que le système solaire est un ensemble de planètes qui tournent autour de la grande étoile dorée. Mais dans ces modèles, le soleil était statique et flottait dans l'immensité.

Or, les astronomes soulignent depuis des décennies que le système solaire, et surtout notre galaxie, la Voie lactée, se déplacent dans l'immensité de l'univers à une vitesse d'environ 600 kilomètres par seconde.

Et l'on sait depuis longtemps que ce voyage a une destination.

"Notre galaxie se dirige vers quelque chose que nous ne pouvons pas voir clairement. Le point focal de ce mouvement est le Grand Attracteur, fruit de milliards d'années d'évolution cosmique", explique à BBC Mundo le cosmologiste Paul Sutter, professeur d'astrophysique à l'université Stony Brooks de New York.

Et malgré la vitesse impressionnante à laquelle notre galaxie voyage, elle n'atteindra probablement jamais la destination fixée par le Grand Attracteur.

L'énergie noire, explique la NASA, est une force mystérieuse qui imprègne le cosmos et accélère l'expansion de l'univers.

Cela signifie que les galaxies s'éloignent de plus en plus les unes des autres, jusqu'à ce que, dans des milliards d'années, la structure de l'univers telle que nous la connaissons aujourd'hui soit détruite.

"Dans l'étude de l'univers, il est très important de savoir comment il est organisé, pourquoi il est organisé à partir de structures qui ont certaines dimensions, et le fait de connaître chacune d'entre elles et leurs dimensions nous aide beaucoup dans cette entreprise", a déclaré à BBC Mundo Carlos Augusto Molina, un astrophysicien colombien qui travaille au planétarium de Bogota.

Au fur et à mesure que l'exploration spatiale progressait, en grande partie grâce au télescope Hubble envoyé dans l'espace dans la seconde moitié du 20e siècle, les astronomes ont été confrontés au défi d'organiser d'une manière ou d'une autre tout ce qu'ils voyaient.

Une sorte de carte a commencé à être dessinée et, bien sûr, l'un des points clés était de savoir où se trouvent notre système solaire et notre galaxie dans l'univers.

"Vers les années 1970, nous avons commencé à étudier le mouvement de notre système solaire et de notre galaxie, et nous l'avons comparé avec le mouvement d'autres galaxies proches, et tout semblait aller dans la même direction, celle de l'expansion de l'univers", explique M. Sutter.