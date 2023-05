Raid de Belgorod : Qui sont les combattants qui infiltrent la Russie depuis l'Ukraine ?

La Russie affirme avoir mis en déroute les combattants des deux groupes - la Légion de la liberté de la Russie (photo) et le Corps des volontaires russes.

Crédit photo, Liberty of Russia Legion

Des combattants décrits par le Kremlin comme des "saboteurs" ont franchi la frontière entre l'Ukraine et la région de Belgorod, ce qui a déclenché une opération russe de "contre-terrorisme".

Après deux jours de combats, la Russie affirme avoir encerclé les insurgés et tué plus de 70 d'entre eux, repoussant les autres en Ukraine. Elle les a qualifiés de militants ukrainiens, mais Kiev affirme qu'ils appartiennent à deux groupes paramilitaires anti-Kremlin.

Les autorités ukrainiennes affirment qu'il s'agit de citoyens russes appartenant à la Légion de la liberté de la Russie et au Corps des volontaires russes (RDK), qui cherchent à créer une "zone de sécurité" pour les Ukrainiens.

Andriy Yusov, de la direction du renseignement de Kiev, a déclaré que les deux groupes travaillaient "de manière autonome sur le territoire de la Russie" et que les Ukrainiens n'étaient pas impliqués, tandis que la télévision ukrainienne a déclaré qu'il s'agissait de miliciens et de "volontaires russes".

Des rapports russes non confirmés font état de tirs, de victimes et d'otages, tandis que le RDK affirme avoir franchi la frontière pour appeler les Russes à se rebeller contre leur gouvernement. Le groupe a déclaré n'avoir pris aucun otage et s'être replié en toute sécurité sur le territoire ukrainien.