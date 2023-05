Tariq Ramadan : L'islamologue innocenté des accusations de viol en Suisse

Tariq Ramadan a été élu en 2004 par le magazine Time comme l'une des 100 personnes les plus influentes du monde.

L'universitaire de renom a été innocenté d'accusations de viol et de coercition sexuelle par un tribunal suisse.

Convertie à l'islam et fan de Tariq Ramadan, la femme a déclaré au tribunal qu'elle avait été victime d'une agression sexuelle brutale, de coups et d'insultes. Elle a déclaré que cela s'était produit après avoir été invitée par l'universitaire d'Oxford à prendre un café à l'issue d'une conférence.

Alors que l'Europe était confrontée à des attaques terroristes et à une montée du sentiment anti-musulman, Tariq Ramadan est apparu comme la voix de la raison, condamnant le terrorisme, s'opposant à la peine de mort et se voyant même refuser l'entrée en Tunisie, en Égypte, en Arabie saoudite, en Libye et en Syrie, parce qu'il avait critiqué, selon lui, leur manque de démocratie.