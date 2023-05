Energies fossiles : D'où vient le pétrole (et non, il ne vient pas des dinosaures) ?

Rédaction

BBC News Mundo

il y a 45 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, La théorie la plus largement acceptée sur l'origine du pétrole est la théorie dite "organique"

C'est un moteur de la société actuelle, une cause de guerre et l'un des principaux responsables du changement climatique.

Chaque jour, plus de 80 millions de barils de pétrole sont produits dans le monde, dont le nom vient du latin et signifie "huile de pierre".

Ce liquide visqueux appelé "or noir" est un mélange d'hydrocarbures, des composés dont la structure moléculaire contient principalement du carbone et de l'hydrogène.

Article recommandés :

Le pétrole est le produit d'un processus de transformation qui s'est déroulé sur des millions d'années.

Mais d'où vient-il ? La plupart des scientifiques privilégient une théorie et affirment que l'origine du pétrole est "bien comprise". Mais cela n'a pas empêché certaines croyances erronées de circuler...

Le mythe des dinosaures

On estime qu'environ 70 % des gisements de pétrole brut actuels ont été formés au cours de l'ère mésozoïque, qui s'est étendue de 252 à 66 millions d'années.

Le Mésozoïque, qui se divise en périodes triasique, jurassique et crétacée, est également connu sous le nom d'âge des reptiles et a été l'apogée des dinosaures.

Cela pourrait peut-être expliquer pourquoi des informations erronées ont circulé.

"Pour une raison étrange, l'idée que le pétrole provient des dinosaures est restée dans l'esprit de beaucoup de gens. Mais le pétrole provient de trillions de petites algues et de plancton", a déclaré Reider Müller, professeur de géologie à l'université d'Oslo, au site sciencenorway.no.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Illustration d'un iguanodonte, un genre de dinosaures pouvant mesurer plus de 10 mètres de long.

Personne ne sait exactement comment le mythe est né, mais il a également circulé en Amérique latine. BBC Mundo a demandé à deux experts mexicains s'ils étaient au courant de cette croyance.

"Oui, c'est une idée fausse, mais elle est très répandue", ont déclaré Dario Solano et Iza Canales, professeurs à la faculté d'ingénierie de l'Université nationale autonome du Mexique (UNAM), dans la division des sciences de la terre.

"Au moins au sein de notre communauté, nous pouvons identifier que de nombreuses roches qui génèrent des hydrocarbures se trouvent dans des strates jurassiques, une période géologique généralement associée aux dinosaures, et c'est peut-être cette relation qui a contribué à renforcer l'idée qu'il s'agit de leur origine", a expliqué M. Solano.

"Il est important que ces mythes soient démystifiés, tout d'abord pour aider la société dans son ensemble à éliminer l'ignorance au sujet d'une substance qui est couramment et largement utilisée, en bref, pour la culture générale. Deuxièmement, en progressant dans la compréhension de l'origine de cette ressource, il sera possible de progresser dans le développement de nouvelles technologies ou utilisations", a ajouté M. Canales.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'accumulation de couches géologiques sur des dépôts de matière organique génère des conditions de pression et de température qui permettent la transformation de cette matière en hydrocarbures.

Les protagonistes de l'histoire de l'origine du pétrole ne sont pas de grands reptiles, mais de minuscules créatures.

La théorie la plus largement acceptée sur l'origine du pétrole est la théorie dite organique, selon laquelle la ressource provient de la décomposition de restes d'animaux et d'algues microscopiques accumulés au fond des mers et des lagunes.

Selon cette théorie, des sédiments fins et des débris organiques, principalement des plantes terrestres ou marines, se déposent dans un bassin. Après certains processus, le kérogène se forme, qui est un mélange de ces matières organiques, et après une longue période, la pression et la température augmentent, ce qui finit par former des chaînes d'hydrocarbures, ont expliqué les scientifiques de l'UNAM.

L'accumulation d'autres couches géologiques au-dessus des dépôts de matière organique génère des conditions de pression et de température qui facilitent l'action des bactéries anaérobies qui transforment lentement la matière organique en hydrocarbures avec de petites quantités d'autres éléments.

"De manière simplifiée, nous pouvons considérer qu'il s'agit de faire cuire notre mélange de matériaux dans une marmite express (c'est-à-dire avec certaines conditions de pression et de température) pendant une longue période, jusqu'à ce que la matière d'origine soit décomposée en chaînes de carbone et d'hydrogène. Il se passe la même chose dans le sous-sol. Ensuite, la matière doit migrer des roches où elle a été cuite vers les roches qui la stockeront", expliquent les experts mexicains.

Cette théorie est l'une des plus largement acceptées, car tous les gisements de pétrole ont été découverts dans des sols sédimentaires et, en outre, des restes fossiles d'animaux et de plantes y ont été trouvés.

D'où vient l'énergie du pétrole ?

Le pétrole peut également provenir de la transformation de matières organiques provenant de forêts anciennes.

Dans le cadre de la théorie organique, il est entendu que tout type de matière organique peut être présent. En fait, le type d'hydrocarbure obtenu à partir de kérogènes riches en matière végétale terrestre est associé aux gisements de gaz, ont ajouté les scientifiques mexicains.

Et voici un autre mythe à dissiper : l'énergie du pétrole est-elle l'énergie solaire captée lors de la photosynthèse par le phytoplancton (organisme végétal) et transférée au zooplancton (organisme animal) ?

Non, il s'agit d'une idée fausse", a déclaré M. Canales, avant d'ajouter : "L'énergie que nous obtenons aujourd'hui grâce au pétrole n'est pas une énergie renouvelable :

"L'énergie que nous tirons aujourd'hui du pétrole est obtenue par l'oxydation (combustion) de chaînes d'hydrogène et de carbone (hydrocarbures).

"Il est vrai que l'énergie et la matière sont interchangeables, mais en présentant les choses de cette manière, on a l'impression que le phytoplancton et le zooplancton sont des batteries solaires. On peut plutôt y voir une analogie avec la façon dont les humains peuvent manger beaucoup de choses et dont le corps transforme les aliments en les décomposant dans notre système digestif par un autre processus d'oxydation (digestion) et notre corps exploite ces composants plus simples au niveau cellulaire", a ajouté M. Solano.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Extraction du pétrole en mer du Nord. L'énergie utilisée pour le pétrole est obtenue par oxydation (combustion) des chaînes d'hydrogène et de carbone.

Théories alternatives

Certains scientifiques ont soutenu par le passé que le pétrole avait une origine inorganique et se formait dans les profondeurs de la terre sans qu'il y ait besoin de restes d'organismes vivants.

Plusieurs de ces théories ont été proposées dès le XIXe siècle, par exemple par Dmitri Mendeleïev, le chimiste russe qui a publié le premier tableau périodique des éléments.

Selon les théories inorganiques, le carbone peut exister dans le manteau terrestre sous forme de molécules d'hydrocarbures, principalement le méthane, et une grande quantité d'hydrocarbures présents dans le pétrole peut être générée par des processus qui n'impliquent pas de fossiles organiques.

Ces hydrocarbures peuvent migrer du manteau vers la croûte terrestre jusqu'à ce qu'ils s'échappent à la surface ou restent dans des couches imperméables, formant ainsi des réservoirs de pétrole.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Dans le Golfe, des incidents destabilisent le marché du pétrole

Une version de ces théories est celle de l'astrophysicien autrichien Thomas Gold (1920-2004), qui était professeur d'astronomie à l'université de Cornell.

Gold a publié une étude en 1992 dans PNAS, la revue de l'Académie des sciences des États-Unis, qu'il a ensuite développée dans un livre portant le même titre, Deep Hot Biosphere (Biosphère chaude et profonde).

Pour Gold, les hydrocarbures présents sur Terre ne sont pas le sous-produit de déchets biologiques ("combustibles fossiles"), mais un constituant commun des matériaux à partir desquels la Terre s'est formée il y a environ 4,5 milliards d'années.

Gold a reconnu que la même hypothèse avait déjà été émise par des scientifiques soviétiques dans les années 1950.

La théorie de l'origine inorganique du pétrole n'est pas acceptée par la plupart des scientifiques.

"Nous osons parler au nom de nos collègues universitaires et scientifiques pour dire que les théories de l'origine inorganique n'ont pas été testées avec succès et qu'il n'a pas été possible de générer des hydrocarbures en laboratoire", ont déclaré les experts de l'UNAM.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Champ de pétrole en Irak. Les Nations unies préviennent que les émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles doivent diminuer de 45 % d'ici à 2030 (par rapport à 2010) pour éviter les pires effets du changement climatique.

Une dernière question ?

La théorie organique de l'origine du pétrole étant la plus largement acceptée, certains lecteurs peuvent se poser la question suivante.

Si les dinosaures vivaient à l'époque de la formation du pétrole au Mésozoïque, il se pourrait que leurs restes, de la matière organique provenant d'un dinosaure, soient tombés au fond de la mer ou des lagunes et aient subi un processus de compression et de transformation en pétrole.

"À proprement parler, nous pourrions dire que n'importe quelle matière organique pourrait être présente dans la production de pétrole", ont déclaré les experts de l'UNAM.