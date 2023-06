Innovation médicale : un homme paralysé remarche après 12 ans grâce à un implant cérébral révolutionnaire

il y a 28 minutes

Peu de temps après la pose des implants, Gert-Jan a pu se lever et marcher.

Les implants électroniques transmettent sans fil ses pensées à ses jambes et à ses pieds par l'intermédiaire d'un second implant placé dans sa moelle épinière.

"Je me sens comme un bébé, je marche à nouveau", a déclaré Oskam à la BBC. Il est également capable de se tenir debout et de monter des escaliers.

"La route a été longue, mais je peux maintenant me lever et partager une bière avec mon ami. C'est un plaisir que peu de gens peuvent imaginer".

Le chemin à parcourir

Le professeur Jocelyne Bloch de l'université de Lausanne, neurochirurgienne qui a réalisé l'opération délicate de pose des implants, a souligné que le système en était encore à un stade de recherche fondamental et qu'il faudrait de nombreuses années avant qu'il ne soit disponible pour les patients paralysés.

Cependant, le Dr Bloch a confié à BBC News que l'objectif de son équipe était de sortir du laboratoire et d'entrer en clinique le plus rapidement possible.