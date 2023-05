Hypnose : pourquoi certains médecins recommandent-ils de l'utiliser pour réduire le recours à l'anesthésie lors d'une intervention chirurgicale ?

Laura Plitt

BBC News Mundo

il y a 10 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Dans certaines procédures moins complexes, l'hypnose peut être utilisée avec une combinaison de médicaments et d'anesthésie locale.

"Trouvez un endroit agréable, calme et sûr et installez-vous confortablement", dit une voix de femme mélodieuse sur un ton qui invite au calme.

"Maintenant, inspirez très lentement et expirez très lentement, doucement", poursuit-elle en donnant des instructions avec la même sérénité qu'au début.

Cette voix fait partie d'une série d'audios mis en ligne sur le site du Royal College of Anaesthetists (RCoA) du Royaume-Uni, qui a récemment appelé à une plus grande utilisation de ces enregistrements à la veille d'une intervention chirurgicale.

L'idée est d'amener le patient, par le biais de l'auto-hypnose, à un état de relaxation afin de réduire son niveau d'anxiété avant qu'il n'entre dans la salle d'opération.

L'objectif de ces enregistrements est également de disposer "d'une ressource à offrir aux patients (qui a été développée, testée et modifiée en tenant compte de leurs commentaires), plutôt que de leur recommander de chercher ces informations sur Internet", explique à BBC Mundo le Dr Samantha Black, pédiatre et anesthésiste qui a contribué à l'élaboration des audios du RCoA.

D'après les données disponibles, ajoute-t-elle, cette préparation psychologique préalable (au même titre que la consommation d'aliments nutritifs et l'exercice physique) améliore les résultats de l'intervention chirurgicale.

D'autres pays européens, ainsi que les Etats-Unis, sont allés plus loin : dans certains hôpitaux, cette technique est utilisée non seulement avant, mais aussi pendant l'opération.

Plusieurs études et essais cliniques randomisés - dont certains menés aux États-Unis, en Belgique et en France - montrent que l'utilisation de l'hypnose (également appelée hypnosédation ou hypnothérapie) permet de réduire la dose d'anesthésiques pendant l'opération, ainsi que le temps et le besoin d'analgésiques pendant la période de convalescence.

Comme absorbé par un film

L'hypnose est un état dans lequel l'attention est très concentrée, avec une conscience limitée de ce qui se passe à la périphérie.

Elle est généralement obtenue avec l'aide d'une autre personne qui nous guide par ses paroles jusqu'à ce que la transe hypnotique soit induite, bien qu'il soit également possible de pratiquer l'auto-hypnose. Dans cet état, la personne n'est ni endormie ni inconsciente, mais détendue.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Spiegel compare l'état hypnotique au moment où nous sommes totalement absorbés par le visionnage d'un film qui nous fascine.

"Vous vous déconnectez, vous vous dissociez de ce qui se passe à la périphérie de votre conscience et vous entrez dans un état de flexibilité cognitive : vous êtes plus ouvert à essayer de nouvelles idées et expériences et à abandonner votre façon habituelle de faire les choses", explique à BBC Mundo David Spiegel, professeur au département de psychiatrie et des sciences du comportement de l'université de Stanford, aux États-Unis.

Dans le contexte de la chirurgie, où l'attention du patient est détournée de son corps, cette technique est utilisée "pour restructurer l'expérience de la procédure chirurgicale", ajoute-t-il.

En d'autres termes, vous demandez à votre cerveau "de filtrer la douleur, en ignorant littéralement la sensation et en vous concentrant sur le fait d'être ailleurs".

L'éminent chercheur en hypnose clinique compare cet état à la vision d'un film qui nous absorbe complètement, à tel point que nous oublions parfois que nous faisons partie du public tant nous sommes absorbés par le drame qui se déroule à l'écran.

C'est un peu comme prendre la voiture pour aller quelque part, explique Elizabeth Rebello, professeur au département d'anesthésiologie et de médecine périopératoire du MD Anderson Cancer Center, au Texas (États-Unis), à BBC Mundo.

"Pendant que vous conduisez, vous pensez à ce que vous avez à faire pour la journée, ou à votre famille, et tout à coup, vous réalisez que vous êtes arrivé. C'est un peu ce que fait l'hypnose", dit-elle.

Effet sur le cerveau

En termes plus techniques, l'hypnose a trois effets sur le cerveau, explique Spiegel, qui a observé ces changements dans des études d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) dans le cadre de ses recherches :

1 Il y a une réduction de l'activité dans la zone dorsale du cortex cingulaire antérieur, une zone du cerveau qui vous aide à être conscient de votre environnement.

2 La connectivité entre deux régions du cerveau (le cortex préfrontal dorsolatéral et l'insula) est accrue. Cette connexion "cerveau-corps" aide le cerveau à traiter et à contrôler ce qui se passe dans le corps.

3 La réduction des connexions entre le cortex préfrontal dorsolatéral et le réseau neuronal par défaut représente probablement une déconnexion entre les actions d'une personne et la conscience de ses actions (comme lorsque nous faisons quelque chose sans vraiment penser à ce que nous faisons). Cette dissociation permet à la personne de répondre aux instructions pendant l'hypnothérapie sans consacrer de ressources mentales à la conscience.

Complément

L'objectif des partisans de l'utilisation de l'hypnose au bloc opératoire n'est pas de remplacer l'anesthésie générale par l'hypnosédation dans les chirurgies très complexes, mais de l'utiliser comme complément dans les interventions plus simples et plus courtes, en plus de l'anesthésie locale.

C'est précisément ce que fait depuis plusieurs années une équipe de médecins et de chercheurs au MD Anderson Cancer Center de l'Université du Texas.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Chirurgie sous hypnose dans un hôpital en Belgique en 2004.

Le Dr Rebello et son équipe utilisent l'hypnose pour certaines patientes qui subissent une tumorectomie (intervention chirurgicale visant à retirer une masse cancéreuse ou anormale du sein), une procédure généralement pratiquée sous anesthésie générale.

Les patientes qui sont ouvertes à l'idée, en plus de recevoir l'hypnose pendant l'opération, ont des séances précédentes avec le même professionnel.

Une fois dans la salle d'opération, une équipe interdisciplinaire en communication constante surveille le niveau de confort du patient et augmente les médicaments ou l'anesthésie locale en fonction de ses besoins.

"C'est un environnement très sûr, car nous sommes dans une salle d'opération. Et si vous devez passer à l'anesthésie générale, vous avez tout ce qu'il faut pour le faire", explique Rebello, qui souligne que cette option n'est viable que pour certaines procédures et pour un certain groupe de patients.

Avantages

Les avantages sont multiples, affirment les médecins consultés par BBC Mundo.

En plus de réduire l'anxiété avant et pendant l'intervention, elle diminue la dose d'anesthésiques et de sédatifs, et donc les nausées, vomissements et autres désagréments dont souffrent de nombreux patients après l'intervention.

Les patients ne se sentent pas non plus hébétés ou groggy, comme c'est le cas après une anesthésie générale, et sont presque prêts à rentrer chez eux à la fin de l'intervention.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Bien que l'hypnose soit utilisée dans le domaine médical depuis des années, elle est encore entourée d'une aura de pseudo-science.

Rebello souligne également que son utilisation peut potentiellement réduire la consommation d'opioïdes, puisque moins d'opioïdes sont nécessaires pendant et après l'opération.

Lorenzo Cohen, directeur du programme de médecine intégrative au MD Anderson Cancer Center de l'Université du Texas, note qu'il est également avantageux d'éviter l'anesthésie générale dans la mesure du possible, car elle "peut entraîner des déficits cognitifs à court et à long terme".

"En outre, il est prouvé qu'elle provoque une suppression immunitaire, ce que nous ne souhaitons pas lorsque nous essayons de contrôler la croissance du cancer", explique-t-il à propos des tumorectomies pratiquées dans son établissement.

Inconvénients

Compte tenu des avantages de l'hypnose, il est intéressant de se demander pourquoi l'hypnose reste une pratique clinique minoritaire, bien qu'elle ait gagné du terrain ces dernières années.

L'un des obstacles est que tout le monde ne peut pas être hypnotisé.

"C'est un trait stable, comme le QI. Dans une certaine mesure, la plupart des gens sont sensibles à l'hypnose. Mais il y a 25 % des adultes qui ne le sont pas", explique Spiegel, qui estime que cette variabilité est peut-être due à des causes génétiques.

D'autre part, cette technique nécessite plus de temps de formation du patient pour préparer l'opération, ainsi qu'une surveillance plus attentive pendant l'opération.

D'autres critiques soulignent qu'elle n'est pas utile pour les interventions chirurgicales majeures portant sur des organes internes et de longue durée, car la douleur serait alors intolérable.

Il ne faut pas oublier que, bien que de nombreuses études publiées dans des cercles scientifiques prestigieux soutiennent son efficacité dans certains contextes, l'hypnose conserve une aura de pseudoscience plus proche du monde du divertissement victorien que du domaine de la médecine.

Crédit photo, Getty Images Légende image, De nombreuses personnes associent l'hypnose à l'image typique d'une horloge ou d'un pendule qui bouge devant nos yeux. Rien n'est plus faux.

"L'hypnose est toujours stigmatisée et associée aux émissions de télévision du passé plutôt qu'au monde médical", explique M. Black, même s'il pense que cette opinion évolue lentement à mesure que l'accès et les cours de formation à l'hypnose pour les médecins et les anesthésistes se développent.

Cependant, Spiegel pense que l'hypnose n'est pas plus largement utilisée dans l'environnement médical parce qu'il n'y a pas de grandes sociétés pharmaceutiques qui gagnent de l'argent grâce à elle.

"Une partie du problème réside dans le fait que nous ne disposons pas d'un bon modèle économique pour diffuser cette pratique", conclut-il.