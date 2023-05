Recep Tayyip Erdogan : le tout-puissant dirigeant de la Turquie depuis 20 ans

Par Paul Kirby

BBC News

il y a 39 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le président Erdogan a lancé de nombreux grands projets d'infrastructure dans le cadre d'un programme de modernisation de la Turquie.

Après des débuts modestes, Recep Tayyip Erdogan est devenu un géant politique, dirigeant la Turquie depuis 20 ans et remodelant son pays plus que tout autre dirigeant depuis Mustafa Kemal Ataturk, le père vénéré de la république moderne.

Bien que secoué par une série de crises, il est arrivé en tête du premier tour de la course à la présidence de 2023 et est pressenti pour conserver son emprise sur le pouvoir.

Il était dans sa position la plus vulnérable depuis des années, ses adversaires étant convaincus qu'ils pouvaient le vaincre.

Ses détracteurs reprochaient à ses politiques économiques peu orthodoxes d'exacerber la crise du coût de la vie en Turquie.

Et pour un dirigeant pugnace qui s'est construit un fier palmarès sur la modernisation et le développement de la Turquie, il a semblé lent à réagir à la perte de plus de 50 000 vies dans les deux tremblements de terre de février.

Après avoir survécu à une tentative de coup d'État en 2016, il a transformé sa présidence en un rôle exécutif de plus en plus puissant et a réprimé ses opposants et la dissidence.

D'abord Premier ministre depuis 2003, puis président directement élu depuis 2014, Recep Tayyip Erdogan a fait jouer les muscles de la Turquie en tant que puissance régionale, a défendu les causes islamistes et n'a pas hésité à contourner l'opposition politique.

Bien qu'il soit à la tête d'un pays membre de l'OTAN, il s'est positionné en tant qu'intermédiaire dans la guerre menée par la Russie en Ukraine et a fait patienter la Suède dans sa tentative de rejoindre l'alliance défensive occidentale. Sa diplomatie musclée a mis en colère ses alliés en Europe et au-delà.

Il a polarisé son pays, mais le président Erdogan a fait ses preuves lors des élections. Ses partisans l'appellent "reis", le "chef".

Accusant ses adversaires de traiter l'électorat turc avec mépris et de ne pas réussir à le convaincre, il a déclaré : "En tant que 85 millions, nous protégerons notre bulletin de vote, notre volonté et notre avenir".

L'accession au pouvoir

Né en février 1954, Recep Tayyip Erdogan est le fils d'un garde-côte, sur la côte turque de la mer Noire. Lorsqu'il a 13 ans, son père décide de s'installer à Istanbul, dans l'espoir d'offrir à ses cinq enfants une meilleure éducation.

Le jeune Erdogan vend de la limonade et des petits pains au sésame pour arrondir ses fins de mois. Il a fréquenté une école islamique avant d'obtenir un diplôme en gestion à l'université Marmara d'Istanbul - et de jouer au football professionnel.

Crédit photo, AFP Légende image, Les partisans d'Erdogan apprécient son langage dur et sa défense des valeurs musulmanes traditionnelles.

Dans les années 1970 et 1980, il a été actif dans les cercles islamistes, rejoignant le parti du bien-être pro-islamique de Necmettin Erbakan. Le parti gagnant en popularité dans les années 1990, M. Erdogan a été élu candidat à la mairie d'Istanbul en 1994 et a dirigé la ville pendant les quatre années suivantes.

Mais son mandat a pris fin lorsqu'il a été reconnu coupable d'incitation à la haine raciale pour avoir lu publiquement un poème nationaliste qui comprenait les vers suivants : "Les mosquées sont nos barraques" : "Les mosquées sont nos casernes, les dômes nos casques, les minarets nos baïonnettes et les fidèles nos soldats.

Après avoir purgé quatre mois de prison, il est revenu à la politique. Mais son parti a été interdit pour avoir violé les principes laïques stricts de l'État turc moderne.

En août 2001, il fonde avec son allié Abdullah Gul un nouveau parti d'inspiration islamiste. En 2002, l'AKP remporte la majorité aux élections législatives et, l'année suivante, M. Erdogan est nommé premier ministre. Il reste aujourd'hui président de l'AKP (Parti de la justice et du développement).

Première décennie au pouvoir

À partir de 2003, il a effectué trois mandats en tant que premier ministre, présidant à une période de croissance économique régulière et s'attirant les louanges de la communauté internationale en tant que réformateur.

La classe moyenne s'est développée et des millions de personnes sont sorties de la pauvreté, tandis que M. Erdogan donnait la priorité à de gigantesques projets d'infrastructure visant à moderniser la Turquie.

Mais ses détracteurs l'ont averti qu'il devenait de plus en plus autocratique.

En 2013, des manifestants sont descendus dans la rue, en partie à cause du projet de son gouvernement de transformer un parc très apprécié du centre d'Istanbul, mais aussi pour contester un régime plus autoritaire.

Le premier ministre a condamné les manifestants en les qualifiant de "capulcu" (racaille), et les quartiers ont fait retentir des casseroles et des poêles à neuf heures tous les soirs dans un esprit de défi. Des allégations de corruption ont piégé les fils de trois alliés du gouvernement.

Les manifestations du parc Gezi ont marqué un tournant dans son règne. Pour ses détracteurs, il se comportait davantage comme un sultan de l'Empire ottoman que comme un démocrate.

M. Erdogan s'est également brouillé avec un érudit islamique basé aux États-Unis, Fethullah Gulen, dont le mouvement social et culturel l'avait aidé à remporter trois élections consécutives et qui s'était employé à écarter les militaires de la vie politique. Cette querelle a eu des répercussions dramatiques sur la société turque.

Renaissance musulmane

Après une décennie de règne, le parti de M. Erdogan a également décidé de lever l'interdiction faite aux femmes de porter le voile dans les services publics, interdiction qui avait été introduite après un coup d'État militaire en 1980. L'interdiction a finalement été levée pour les femmes dans la police, l'armée et le système judiciaire.

Ses détracteurs lui reprochent d'avoir ébranlé les piliers de la république laïque de Mustafa Kemal Atatürk. Bien que religieux lui-même, M. Erdogan a toujours nié vouloir imposer les valeurs islamiques, insistant sur le fait qu'il soutenait les droits des Turcs à exprimer leur religion plus ouvertement.

Crédit photo, Reuters Légende image, L'épouse de M. Erdogan, Emine, apparaît souvent en public avec un foulard.

Toutefois, il a soutenu à plusieurs reprises la criminalisation de l'adultère. Père de quatre enfants, il a déclaré qu'"aucune famille musulmane" ne devrait envisager le contrôle des naissances ou le planning familial. "Nous multiplierons nos descendants", a-t-il déclaré en mai 2016.

Il a exalté la maternité, condamné les féministes et déclaré que les hommes et les femmes ne pouvaient pas être traités de la même manière.M. Erdogan a longtemps défendu les causes islamistes et était connu pour faire le salut à quatre doigts des Frères musulmans réprimés en Égypte.

En juillet 2020, il a supervisé la conversion de la basilique historique Sainte-Sophie d'Istanbul en mosquée, suscitant la colère de nombreux chrétiens. Construite il y a 1 500 ans comme cathédrale, elle a été transformée en mosquée par les Turcs ottomans, mais Atatürk l'avait transformée en musée, symbole du nouvel État laïque.

Ce n'est pas un hasard si le président a choisi de s'adresser à ses partisans lors de la prière du soir, quelques heures avant le début du scrutin de 2023.

Renforcer son emprise

Ne pouvant se représenter au poste de Premier ministre, il s'est présenté en 2014 au poste largement protocolaire de président lors d'élections directes sans précédent. Il avait de grands projets pour réformer la fonction, créer une nouvelle constitution qui bénéficierait à tous les Turcs et placerait leur pays parmi les dix premières économies mondiales.

Mais au début de sa présidence, son pouvoir a été ébranlé à deux reprises. Son parti a perdu la majorité au parlement pendant plusieurs mois lors d'un vote en 2015, et quelques mois plus tard, en 2016, la Turquie a connu sa première tentative de coup d'État violent depuis des décennies.

Des soldats rebelles ont failli capturer le président, en vacances dans une station balnéaire, mais il a été évacué par avion. À l'aube du 16 juillet, il est sorti triomphant de l'aéroport Ataturk d'Istanbul, sous les acclamations de ses partisans. Près de 300 civils ont été tués alors qu'ils bloquaient l'avancée des putschistes.

Crédit photo, AFP Légende image, Ankara, 16 juillet 2016 : les partisans d'Erdogan ont déjoué un coup d'État militaire au cours d'une nuit dramatique.

Le président est apparu à la télévision nationale et a rallié ses partisans à Istanbul, déclarant qu'il était le "commandant en chef". Mais la tension était évidente lorsqu'il a sangloté ouvertement lors d'un discours prononcé à l'occasion des funérailles d'un ami proche, abattu avec son fils par des soldats mutins.

Le complot a été imputé au mouvement Gulen et a conduit au licenciement de quelque 150 000 fonctionnaires et à l'arrestation de plus de 50 000 personnes, dont des soldats, des journalistes, des avocats, des policiers, des universitaires et des hommes politiques kurdes.

Cette répression des critiques a suscité l'inquiétude à l'étranger, ce qui a contribué à geler les relations avec l'UE : La candidature de la Turquie à l'adhésion à l'Union n'a pas progressé depuis des années. Les querelles concernant l'afflux de migrants en Grèce ont exacerbé le malaise.

Cependant, depuis son palais Ak Saray, qui compte 1 000 pièces et surplombe Ankara, la position du président Erdogan semble plus solide que jamais.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le coûteux et vaste palais présidentiel d'Ankara, construit par M. Erdogan, fait l'objet de controverses.

En 2017, il a remporté de justesse un référendum lui accordant des pouvoirs présidentiels étendus, notamment le droit d'imposer l'état d'urgence et de nommer des hauts fonctionnaires, ainsi que d'intervenir dans le système judiciaire.

Un an plus tard, il a remporté une victoire écrasante au premier tour d'un scrutin présidentiel.

Son électorat principal se trouve dans les petites villes d'Anatolie et dans les zones rurales conservatrices. En 2019, son parti a perdu dans les trois plus grandes villes : Istanbul, Ankara, la capitale, et Izmir.

Perdre la mairie d'Istanbul de justesse face à Ekrem Imamoglu, du Parti républicain du peuple (CHP), principal parti d'opposition, a été un coup dur pour M. Erdogan, qui a été maire de la ville dans les années 1990. Il n'a jamais accepté le résultat.

M. Imamoglu devançait le président dans les sondages d'opinion avant d'être empêché de se présenter aux élections de mai. Le président et ses alliés ont été accusés d'avoir utilisé les tribunaux pour disqualifier le maire populaire du scrutin.

Le troisième plus grand parti de Turquie, le parti pro-kurde HDP, craignait également d'être exclu du scrutin parlementaire en raison de ses liens présumés avec des militants kurdes, mais il a décidé de se présenter sous une autre bannière.

Comme les précédents dirigeants turcs, le président Erdogan a pris des mesures sévères à l'encontre du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), interdit.

Bien que la Turquie ait accueilli plus de 3,5 millions de réfugiés fuyant la guerre civile syrienne, Ankara a également lancé des opérations contre les milices kurdes à travers les frontières, s'aliénant ainsi les Kurdes de Turquie.M. Erdogan entretient depuis longtemps des liens étroits avec le Russe Vladimir Poutine et a cherché à jouer un rôle central en tant que médiateur dans le conflit en Ukraine.

Bien que dirigeant d'un État membre de l'OTAN, il a acheté un système de défense antimissile russe et a choisi la Russie pour construire le premier réacteur nucléaire de la Turquie.

À l'approche des élections de 2023, il a cherché à renforcer son crédit auprès des électeurs nationalistes et conservateurs en accusant l'Occident d'agir contre lui.

"Ma nation déjouera ce complot", a-t-il affirmé, décrivant ce moment comme une sorte de point de rupture.

Il a clôturé sa campagne présidentielle de 2023 par une visite au mausolée d'Adnan Menderes, le premier Premier ministre démocratiquement élu de Turquie, exécuté en 1961 à la suite d'un coup d'État militaire.