Guerre en Ukraine : : Ce que nous savons sur les frappes de drones à Moscou

il y a une heure

Qu'est-ce qui a été touché par les drones ?

Il indique que cinq ont été abattus et trois arrêtés grâce à la technologie de brouillage du signal, leur faisant perdre le contrôle et rater leurs cibles.

En rassemblant des indices visuels dans des séquences vidéo - tels que des extérieurs de bâtiments et des parcs - BBC Verify a confirmé l'emplacement de trois frappes de drones dans le sud-ouest de Moscou :

Nous avons également vérifié des images de la périphérie ouest de Moscou. Elle montre un drone non identifié survolant les toits d'un village où vivent des Moscovites aisés.

Quel type de drones ont été utilisés ?

Cependant, nous savons que l'UJ-22 n'était pas le drone représenté dans plusieurs vidéos que nous avons vérifiées. Ces drones ont une aile, une position de roue et une conception de fuselage différentes.

Au lieu de cela, le drone illustré a un petit ensemble d'ailes à l'avant et de plus grandes à l'arrière. La conception non conventionnelle a incité certains à conclure à tort que l'avion volait en arrière ou que les images étaient inversées.