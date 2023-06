Somalie : Naviguer entre les deux facettes de Mogadiscio, la capitale

il y a 8 minutes

Dans notre série de lettres de journalistes africains, Soraya Ali tente de concilier l'image idyllique de la Somalie dans laquelle elle a grandi et sa réputation d'hostilité.

Légende image, La journaliste Soraya Ali fait un "going back to my roots" en Somalie pays d'où est originaire sa mère

Jusqu'à quelques semaines de mon voyage , je n'avais jamais été chez moi en Somalie.

Un pays dont je parle la langue et auquel je ressemble comme tout le monde, mais où je n'avais jamais mis les pieds.

Ce pays, c'est la Somalie. Mais ce mois-ci, j'ai suivi les traces d'innombrables enfants de la diaspora et j'ai réservé un aller simple pour la mère patrie.

Je suis née et j'ai grandi à Londres, à quelque 9 700 km des racines de ma famille.

En grandissant, je me suis toujours sentie déchirée par l'idée de ce qui semblait être deux villes très différentes.

J'entendais parler de Mogadiscio aux informations. Une capitale remplie de morts et de destructions, présentée comme "l'endroit le plus dangereux du monde".

En revanche, mes parents me parlaient avec tendresse de "Xamar", comme l'appellent les habitants.

Ils décrivaient une ville magnifique, située sur la plus longue côte d'Afrique, que beaucoup appellent "la perle de l'océan Indien". Je me suis rendu compte que les deux versions contenaient une part de vérité.

Légende image, La plage du Lido de Mogadiscio est l'endroit où l'on peut voir la ville s'animer.

De nombreux Africains de la diaspora, comme moi, sont retournés dans leur patrie d'origine ou ancestrale. À leur arrivée, ils éprouvent souvent un profond sentiment d'appartenance, mais aussi une certaine mélancolie face aux différences créées par la diaspora.

Mes parents sont nés à Mogadiscio à la fin des années 1950 et, comme beaucoup de Somaliens plus âgés, ils ont des souvenirs teintés de rose du pays.

"Nous avions l'habitude de nous déplacer en décapotable et de porter ce que nous voulions", se souvient souvent ma mère, évoquant ses folles aventures et ses coiffures encore plus folles. Aujourd'hui, les femmes sont censées s'habiller de manière plus conservatrice.

"Tout ce que vous aviez, c'était des chèvres", plaisantent mes frères et sœurs, à son grand désarroi.La Somalie que nous avons vue sur nos écrans pendant notre enfance montrait des journalistes occidentaux dans des camps de personnes déplacées en train de discuter avec des personnes au bord de la famine.

Dans les années 1990, c'était à cause de la guerre. Mais les mêmes images sont diffusées en 2023, en raison de l'instabilité persistante et du changement climatique. De manière inattendue, c'est TikTok qui m'a donné l'image la plus précise de la Somalie.

#SomaliTikTok est énorme et le hashtag a accumulé quelque 77 milliards de vues. Grâce aux médias sociaux, j'ai eu un aperçu de la vie quotidienne à Mogadiscio, à travers l'objectif des habitants et des personnes comme moi. Cela m'a poussé à aller voir de mes propres yeux et même à envisager de m'installer ici.

Légende image, La mère de Soraya a quitté Mogadiscio dans les années 1990, mais elle est parfois revenue dans une ville qui a changé.

Bien entendu, Mogadiscio reste un endroit dangereux, le groupe al-Shabab, affilié à Al-Qaïda, demeurant une menace active. Un attentat perpétré en octobre a fait plus de 100 morts.

Mais il y a un autre aspect de la ville qui est rarement montré : la peur de l'instabilité fait que la plupart des Occidentaux ne voyagent pas librement.

Le seul visage blanc que j'ai vu se trouve dans le village hautement sécurisé de l'aéroport.

Mais la véritable essence de Mogadiscio ne peut être perçue qu'à travers ses restaurants, ses marchés, ses plages et ses habitants.

La ville s'anime la nuit et c'est à bord d'un bajaja - un pousse-pousse somalien - que l'on peut le mieux l'explorer.

"Il y a six bajaja pour chaque personne", dit un chauffeur en plaisantant.

Les aliments et les saveurs familières me rappellent la cuisine de ma mère.

Les aliments de base africains, comme la viande et le riz, sont toujours servis avec des bananes fraîches, aux côtés de plats comme les spaghettis Bolognese épicés, hérités du passé colonial italien du pays.

Les pêcheurs locaux portent sur leurs épaules des thons rares géants, qui valent des dizaines de milliers de dollars au Japon.

Malheureusement, le manque d'infrastructures et d'investissements dans l'industrie de la pêche du pays, autrefois florissante, fait qu'ils en récoltent rarement les fruits.

Mais alors que le président Hassan Sheikh Mohamud passe le cap de l'année, on sent de plus en plus que le pays est sur la voie de la reconstruction

Crédit photo, Soraya Ali Légende image, L'une des meilleures façons de découvrir Mogadiscio est de se trouver à l'intérieur d'une bajaja

Comme beaucoup, il n'a pas encore connu une Somalie stable. La guerre a éclaté en 1991 et environ 75 % de la population du pays a moins de 30 ans. Il reste optimiste, mais notre conversation met en évidence les inégalités criantes.

Comme beaucoup de membres de la diaspora, j'ai le privilège de choisir de rentrer. D'autres Somaliens, en particulier ceux qui vivent en dehors de la capitale, cherchent à s'en sortir.

En 2022, la Somalie a accueilli le huitième plus grand nombre de réfugiés au monde, selon les Nations unies.

La Somalie est l'un des pays les plus vulnérables au climat et des phénomènes météorologiques extrêmes ont forcé des centaines de milliers de personnes à quitter leur foyer, la pire sécheresse depuis 40 ans cédant la place à des crues soudaines.

À mesure que nous avançons dans la ville, je remarque les bâtiments, nouveaux et anciens, et j'admire l'architecture islamique afro-italienne. Ils sont fortifiés derrière des barrières de béton et des piles de sacs de sable. À chaque coin de rue ou presque, un jeune officier armé d'un fusil AK-47 est présent.

Les appels à la prière sont diffusés par des haut-parleurs et entrecoupés de coups de feu lointains.

Malgré cela, je ressens un profond sentiment d'espoir. Et je ne suis pas la seule. La ville est remplie d'autres membres de la diaspora, souvent originaires du Minnesota ou de Toronto, ainsi que de Somaliens locaux déterminés à cultiver la stabilité.

"Je crois en mon pays", me dit une jeune femme d'affaires. Elle affirme ne jamais vouloir partir.

"Nous pouvons ramener la Somalie dont nos parents nous ont parlé", ajoute-t-elle.