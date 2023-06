Santé : Comment arrêter de vapoter ?

il y a une heure

"Je reçois dans mon cabinet de plus en plus de jeunes âgés de 16 à 24 ans qui utilisent ce produit et dont l'indice de nicotine dans le corps équivaut à fumer plus de 20 cigarettes par jour", a déclaré à la BBC Brésil la cardiologue Jacqueline Scholz, qui dirige la clinique ambulatoire de traitement du tabagisme à l'Institut de cardiologie de Sao Paulo.