Psychologie : pourquoi les adolescentes souffrent davantage de l'anxiété et de la dépression causées par les médias sociaux

Ángel Bermúdez (@angelbermudez)

BBC News Mundo

il y a 36 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les filles sont exposées à davantage de contenus sexistes sur les réseaux.

Certains affirment qu'il s'agit d'une urgence de santé publique, et les chiffres indiquent certainement qu'il se passe quelque chose.

Les adolescentes américaines connaissent des niveaux de tristesse et d'anxiété sans précédent.

Une étude du Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC), basée sur des données de 2021, indique que près de trois adolescentes sur cinq ont déclaré se sentir régulièrement tristes ou désespérées, soit une augmentation de près de 60 % par rapport à 2011, année où 36 % des jeunes femmes déclaraient éprouver ce sentiment.

Chez les garçons, la situation s'est également détériorée, mais dans une bien moindre mesure, le nombre de ceux qui déclarent éprouver ces sentiments négatifs étant passé de 21 % à 29 % au cours de la même période.

Un autre indicateur inquiétant de l'étude est l'augmentation du nombre d'adolescentes ayant sérieusement pensé au suicide : une sur trois, soit une augmentation de près de 60 % par rapport à 2011 et le double du chiffre pour les garçons (14 %).

Bien que les autorités sanitaires soulignent que le risque élevé de suicide, de dépression, de consommation de drogues et d'autres problèmes chez les adolescentes peut être dû à un ensemble de facteurs, les experts mettent en évidence le rôle des réseaux sociaux dans la détérioration de la santé mentale des jeunes filles.

Parmi ces experts, Donna Jackson Nakazawa, écrivaine, spécialiste des neurosciences, de l'immunologie et des émotions, a publié fin 2022 le livre "Girls on the Brink", dans lequel elle explore cette situation.

Dans cette conversation avec BBC Mundo, l'auteure explique les causes biologiques, sociales et culturelles de l'augmentation choquante du nombre d'adolescentes souffrant de dépression et de problèmes d'anxiété aux États-Unis et, bien qu'elle reconnaisse que cela est dû à de multiples facteurs, elle maintient que "les réseaux sociaux sont les principaux coupables et sont beaucoup plus toxiques pour les filles".

Elle explique également pourquoi les filles sont plus touchées que les garçons et donne quelques conseils pratiques aux parents pour aider leurs filles (et leurs fils).

La plus haute autorité sanitaire des Etats-unis a lancé un avertissement sur les effets négatifs que les médias sociaux peuvent avoir sur la santé mentale des jeunes. Dans votre livre "Girls on the Brink", vous soulignez que la situation est bien pire pour les filles. Que se passe-t-il ?

Le stress accumulé au cours du développement est très difficile à vivre pour tous les jeunes. Lorsqu'il y a beaucoup de stress, des changements commencent à se produire dans des zones du cerveau telles que le cortex préfrontal et l'hippocampe, où nous stockons nos souvenirs.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le cortex préfrontal du cerveau est affecté par le stress permanent.

On observe également des changements dans la zone que nous appelons le réseau neuronal par défaut, associé à notre perception de notre identité dans le monde.

Sommes-nous une bonne personne ? Avons-nous des opportunités ? Comment gérons-nous ce récit sur nous-mêmes ? Croyons-nous en nous-mêmes ? Nous sentons-nous désespérés ou tristes ? En outre, nous observons des changements dans l'amygdale, cette zone en forme d'amande située au sommet du cerveau.

C'est une sorte de centre d'alarme qui est différent chez les filles et les garçons. Il est à noter que ce phénomène se produit en présence d'un stress incessant.

Chez les filles, nous constatons que leur amygdale grossit et nous l'associons à la rumination, au fait de rester bloqué et de ressasser les mêmes pensées encore et encore. Les différences se manifestent toujours dans les zones du cerveau liées à l'exécution d'actions.

Un vieil adage dit que lorsque les filles sont submergées par le stress, elles ont plus tendance à agir sur elles-mêmes : comme si elles se jugeaient, se sentaient désespérées, avaient honte. Les garçons, quant à eux, sont plus enclins à mal se comporter. Et nous pouvons voir dans le cerveau pourquoi c'est parfois vrai.

Maintenant, incluons les médias sociaux. Les filles sont plus présentes sur les médias sociaux que les garçons. Nous savons que même si elles passent le même temps sur les médias sociaux que les garçons, les filles sont plus susceptibles de se sentir déprimées, anxieuses, désespérées et constamment tristes.

Cela s'explique en partie par des causes externes. Ce que les filles trouvent sur les médias sociaux est beaucoup plus sexiste. Il est très probable qu'il s'agisse d'informations sur leur corps, leur visage, leur peau, leurs vêtements, la façon dont elles se comparent physiquement à un faux idéal féminin sous le regard masculin de ce qui est la perfection, ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Le fardeau qui pèse sur elles est donc plus lourd.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les médias sociaux reproduisent et amplifient les stéréotypes sur la beauté féminine.

Elles sont également plus susceptibles d'être confrontées à cette dichotomie - comme des milliers de filles à travers le pays me l'ont dit - si je veux être populaire, je dois être sexy et si je veux être sexy, même si j'ai 11 ou 13 ans, je dois faire semblant d'être sexuellement adulte.

Mais quand je fais ça, j'ai aussi cette bande de mecs flippants qui me sexualisent comme si j'étais une femme adulte. Elles sont harcelées en ligne, elles reçoivent des commentaires. "J'ai parlé à tant de jeunes filles. Elles ne veulent pas être en ligne comme elles le sont. Elles ont besoin de l'aide d'un adulte pour se déconnecter.

Cette façon d'être populaire sur l'internet s'accompagne de tous les inconvénients. Les réseaux sociaux les plus populaires aujourd'hui, comme TikTok et Instagram, publient des vidéos et des images. Or, les images ont un impact beaucoup plus rapide que les mots sur le cerveau en développement.

De nombreuses recherches montrent que plus on voit quelque chose de populaire sur l'internet, plus on se désensibilise. Cela désactive le filtre de prévention du cerveau qui signale aux jeunes que quelque chose pourrait être une mauvaise idée. C'est probablement la raison pour laquelle, comme l'a dit le chirurgien général, lorsque les jeunes voient quelqu'un s'automutiler sur l'internet, ils sont plus susceptibles d'imiter et de reproduire ce comportement.

Quels sont les autres effets sur le cerveau des jeunes filles ?

Revenons à ce que j'ai dit à propos de la rumination. Le cerveau des filles est plus susceptible d'être pris dans ce processus. Lorsque l'on est stressé à l'âge adulte, le corps subit des changements qui entraînent une sorte de cascade inflammatoire. Le cerveau et le corps produisent davantage de substances chimiques et d'hormones de stress. Et au fil du temps, lorsqu'ils restent élevés, ils commencent à produire des changements que nous pouvons observer sur les scanners cérébraux : des changements dans la connectivité cérébrale dans les zones importantes que j'ai mentionnées. Et ce n'est pas ce que nous voulons voir.

Lorsque vous ressassez un événement - être victime d'intimidation en ligne, de commentaires sur votre corps ou être exclu d'une activité sociale, par exemple - et que vous le repassez dans votre esprit, l'effet est comme s'il se produisait encore : votre corps et votre cerveau encaissent le choc comme s'il se produisait en temps réel.

Les menaces sociales sont particulièrement préjudiciables au développement du cerveau car, pendant la majeure partie de notre évolution, nous avons eu besoin de beaucoup de coopération et de communication pour nous entendre, pour survivre et pour élever nos enfants. Le fait d'être méprisé ou exclu était physiquement dangereux, car cela signifiait la possibilité d'être exclu de la tribu, et donc d'être plus susceptible d'être victime de prédateurs. Le système immunitaire se mettait en branle en cas d'exposition.

Notre système immunitaire a donc développé ce premier signal de menace socio-émotionnelle. La "cascade" d'hormones et de substances chimiques dont j'ai parlé stimule le système immunitaire, de sorte qu'il cause des dommages au corps et au cerveau dès les premiers signes de ces chocs sociaux. Et que sont les réseaux sociaux ? Une répétition de ces chocs sociaux potentiels qui se produisent en permanence.

Les algorithmes des réseaux sont créés pour accrocher le cerveau avec de grands sentiments, pour vous faire revenir, pour chercher la possibilité d'appartenir à un groupe. Mais vous êtes pris au piège, encore et encore, par des sentiments de non-appartenance, d'insignifiance, de colère, de dédain. Et comme les filles passent plus de temps sur ces plateformes, ces grands sentiments qu'elles éprouvent... dans le rapport du CDC : 57% des filles déclarent se sentir constamment tristes et désespérées.

Comment cette situation se compare-t-elle aux données précédentes et quels sont les autres facteurs qui pourraient entraîner une telle détérioration de la situation des filles ?

En 2019, un autre rapport a montré qu'environ un tiers des filles se sentaient constamment désespérées et tristes. Quatre ans plus tard, il s'agit donc d'une augmentation considérable.

Au moment de la puberté, il y a toujours eu un écart entre les filles et les garçons en ce qui concerne le risque de dépression. C'était déjà le cas avant l'apparition des médias sociaux. Cela s'explique en partie par le fait que les hormones entrent en jeu à la puberté et que les œstrogènes augmentent la réponse au stress d'une manière différente de la testostérone.

De nombreuses études montrent que les femmes réagissent mieux au stress. Elles réagissent davantage aux vaccins et sont plus susceptibles de développer des maladies auto-immunes que les hommes. Cela s'explique en partie par le fait que la réponse féminine au stress à la puberté est renforcée par les œstrogènes, car devinez quoi ? Cela a également un effet protecteur, afin qu'elles puissent un jour mener une autre vie humaine en elles.

Vous avez mentionné les aspects négatifs qui affectent les filles. Vous avez dit que le cerveau des adolescentes peut aussi devenir un superpouvoir.

Quiconque a élevé une adolescente sait qu'elle possède un sixième sens sans pareil. Ce sont des filles qui peuvent regarder autour d'une pièce avec une sorte de sens d'araignée et savoir exactement ce qui se passe. Nous savons que dans le cerveau de l'adolescente, le corps calleux qui relie les deux côtés du cerveau est vraiment épais et riche. Le cerveau de l'adolescente se développe un peu plus tôt que celui de l'adolescent.

Ce qui est vraiment génial, c'est que lorsque nous éliminons certaines des choses qui stressent nos enfants et que nous les remplaçons par une sécurité psychologique, le cerveau à cet âge est extrêmement plastique, ouvert aux possibilités et prêt à s'activer et à se connecter de manière positive.

C'est donc cette même ouverture qui peut rendre le cerveau de l'adolescente vulnérable aux changements négatifs qui ouvre tant de possibilités de connexion et d'activation saines.

Pour ce faire, à mesure que ces facteurs de stress psychologique augmentent, nous devons renforcer la sécurité psychologique et approfondir le monde réel - le lien avec nous, avec les adultes de leur vie, avec leurs enseignants, avec leurs communautés. Ayant parlé à des milliers de jeunes filles, je peux vous dire ceci : même dans le cas d'une fille très aimée, son sentiment d'identité diminuera au fil du temps si elle passe son temps dans le monde en ligne.

Crédit photo, Cortesía Donna Jackson Nakazawa Légende image, Donna Jackson Nakazawa affirme que les adolescents doivent être sensibilisés aux médias sociaux.

Comment savoir si l'augmentation de l'anxiété, de la tristesse et du risque de suicide chez les adolescentes est liée à l'utilisation des médias sociaux et non à d'autres facteurs ?

Je ne pense pas que nous puissions isoler un seul facteur. Je sillonne le pays pour parler aux filles et elles ne se sentent pas en sécurité à bien des égards. Elles grandissent dans une période de discorde politique, de fusillades dans les écoles. Soixante pour cent des jeunes aux États-Unis disent qu'ils craignent que leur école soit la prochaine. Ils grandissent à l'ère du changement climatique. Et, dans le monde en ligne, ils subissent des facteurs de stress qu'aucune autre génération n'a connus.

Les filles me disent qu'elles sont fatiguées de la résilience. Elles sont fatiguées qu'on leur demande de continuer à faire face à des situations difficiles. Et sur le plan scolaire, les choses ont beaucoup changé : nous avons des objectifs de plus en plus élevés à atteindre à des âges de plus en plus jeunes. Ce sont des facteurs de stress et les jeunes n'ont pas l'impression que les adultes comprennent à quel point il est difficile de grandir aujourd'hui.

Tous ces éléments, auxquels s'ajoutent les médias sociaux, signifient qu'à un moment où il est très vulnérable aux effets de l'environnement, le cerveau de l'adolescent est activé par ces facteurs de stress négatifs avant d'avoir eu la possibilité de se développer réellement et d'apprendre à gérer ce type de stress.

Les jeunes filles me disent : "Je ne sais même pas comment exprimer ce qui se passe. Je suis tellement stressée. Je ne sais même pas comment demander de l'aide."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des facteurs biologiques, sociaux et culturels amplifiés par les réseaux sociaux affectent la santé mentale des adolescentes.

L'adolescence a toujours été une période difficile. Quels sont les signes auxquels les parents doivent être attentifs pour savoir si leur fille traverse une période exceptionnellement difficile ?

Grande question. Quatre-vingt-dix des parents affirment qu'ils sauraient si leur fille avait des difficultés. Mais ils admettent également qu'en réalité, ils ne savent pas faire la différence entre un fils ou une fille qui va vraiment mal et un fils ou une fille qui a des hauts et des bas normaux. En fait, les parents ne savent pas quand leurs enfants ont des pensées suicidaires. L'une des choses les plus importantes que nous savons, c'est que lorsque notre fils ou notre fille peut nous parler de n'importe quoi, même si c'est difficile, cela protège considérablement sa santé mentale.

Une étude de Johns Hopkins montre que les jeunes ont 12 fois plus de chances de s'épanouir lorsqu'ils peuvent parler de n'importe quoi à leurs parents. Mais les jeunes me disent qu'ils ont du mal à parler à leurs parents de ces facteurs de stress. Ils craignent que leurs parents ne soient pas en mesure de gérer leur détresse parce qu'ils sont déjà très stressés. L'une des choses les plus importantes est donc d'apprendre à parler de ces choses à nos enfants d'une manière que j'appelle neuroprotectrice.

Vous m'avez demandé tout à l'heure si le cerveau de l'adolescente était un super pouvoir. Bien sûr, c'est le cas. Mais pour qu'il se développe, il faut que nous, les adultes, aidions à créer un environnement approprié dans lequel les jeunes apprennent à exprimer leurs sentiments à ce sujet.

Et les étapes de l'écoute neuroprotectrice sont transformatrices, car elles permettent à nos enfants de nous dire ce qu'ils vivent dans ce monde très, très toxique, y compris dans les médias sociaux. La plupart des jeunes n'ont pas l'impression de pouvoir parler à leurs parents de ce qu'ils vivent sur les médias sociaux et du stress qu'ils ressentent.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La santé mentale des adolescents est améliorée lorsqu'ils se sentent capables de parler de n'importe quoi avec leurs parents.

Pouvez-vous nous expliquer comment pratiquer l'écoute neuroprotectrice ?

L'écoute neuroprotectrice est assez simple. Je la divise en plusieurs étapes.

La première consiste à accepter le fait que certains sujets sont vraiment difficiles à aborder. Il est difficile de parler de ce sujet, même pour moi en tant qu'adulte.

La deuxième étape consiste à ne pas se lancer dans la conversation. Avant de commencer à parler, dites à votre enfant : "Je promets de bien écouter et de ne pas poser de questions." Des études montrent que les enfants parlent davantage et volontiers lorsque nous ne leur posons pas la moindre question.

Troisièmement, il faut se préparer à être changé par ce que l'on entend. Ne supposez pas que vous savez ce que votre enfant ressent. Nous ne savons pas ce qu'il ressent. Il se peut qu'il ne sache pas ce qu'il ressent.

La quatrième consiste à offrir une validation : "Tes sentiments sont réels, ils sont importants, ils sont compréhensibles, n'importe qui se sentirait comme ça."

La cinquième consiste à rester en retrait si l'adolescent veut connaître votre opinion parce qu'il est encore en train de se forger la sienne. Dites simplement : "Je te promets que je te dirai mon opinion, mais je veux d'abord savoir ce que tu penses et ressens en ce moment, parce que c'est beaucoup plus important que ce que je pense."

La sixième consiste à demander la permission avant de faire part de ses observations. "Hé, ça te dérange si je te pose quelques questions ? J'aimerais mieux comprendre."

La septième consiste à souligner les comportements et les qualités positifs. "Tu gères vraiment très bien cette situation très complexe et déroutante."

Huitièmement, rappelez-vous simplement que ce n'est pas grave si vous faites une erreur ; en effet, plus vite vous vous excuserez ou arrangerez la situation, plus votre enfant sera enclin à continuer à vous parler. Vous pouvez dire : "Hé, quand j'ai dit XYZ, je me suis mal exprimé. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir été utile. Je veux t'aider, qu'est-ce que tu veux maintenant ?"

La neuvième étape consiste à remercier votre enfant de vous avoir parlé. Nous voulons que ce soit une bonne expérience pour lui. Dites-lui à quel point vous êtes heureux qu'il ait pu vous en parler.

J'ai lu que vous avez décrit la situation comme un état d'urgence. Au-delà de l'écoute neuroprotectrice, que peuvent faire les parents pour aider leurs filles à faire face à ces facteurs de stress ?

J'explique 15 stratégies dans le livre, mais je vais vous donner quelques-unes de mes préférées.

Nous voulons aider nos enfants à cesser de ruminer, et nous voulons donc nous assurer qu'ils ont les compétences nécessaires pour le faire. Lorsque je m'adresse à des jeunes filles lors de mes conférences, je leur dis toujours : "Vous devez vous demander ce que votre corps veut dire, ce dont votre esprit a besoin." Nous voulons vraiment élargir les capacités de nos filles à recadrer leurs pensées.

La pleine conscience, le mouvement de leur corps, l'évaluation de leur système nerveux. Lors des conférences, tout le monde veut que je parle de résilience. La résilience, c'est être conscient de l'état de son corps, de l'état de son système nerveux, d'être vraiment stressé, d'être activé ou d'être calme et paisible. Reconnaître cet état et disposer d'outils pour revenir à un état de bien-être.

Nous voulons développer ces outils, qui peuvent aller de la discussion avec un adulte ou un mentor à la pratique du yoga, de la méditation, de la course à pied, de la marche dans la nature, de la tenue d'un journal, de la respiration profonde.

Nous voulons nous assurer qu'ils possèdent les compétences nécessaires pour évaluer leur système nerveux, déterminer ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin pour retrouver un état de bien-être. Ils ont besoin de nous pour cela, car ils empruntent notre état de stress. Ils empruntent notre neurobiologie.

Le rythme cardiaque des jeunes s'aligne sur celui des adultes qui les entourent. Ils commencent à se calmer lorsque nous nous calmons, mais nous devons aussi leur apprendre à acquérir ces compétences eux-mêmes.

Il faut apprendre aux filles à répondre aux voix sexistes parce que c'est un facteur de stress auquel elles sont confrontées et qui est amplifié en ligne, comme lorsqu'elles ont un oncle qui fait des blagues sexistes.

Des études menées dans des universités et des lycées montrent que lorsque les filles apprennent à réagir - dans un environnement où elles peuvent le faire en toute sécurité, car ce n'est pas toujours le cas, comme nous l'avons constaté lors de violences faites aux femmes - elles s'en sortent mieux, elles se sentent moins désespérées, moins tristes.

Elles se concentrent sur le négatif, les divisions, la honte…

La thérapie par la parole est également utile. Nous savons que le fait d'avoir deux adultes de confiance, en plus des parents, qui croient en vous, qui pensent que vous êtes important et qui vous soutiennent, fait une grande différence dans leur développement.

Se déconnecter de l'internet est également important. Les jeunes veulent aussi que nous, les adultes, posions nos téléphones. Les filles me le disent tout le temps.

Il faut développer la maîtrise des médias sociaux. La chose la plus importante et la plus utile que nous puissions faire pour les aider à se déconnecter est de les amener à réfléchir de manière critique : "Hé, qui gagne de l'argent avec ça, pourquoi, comment se fait-il que ces algorithmes soient amplifiés comme de grands sentiments négatifs, pourquoi ces messages sur TikTok se moquent-ils des filles pour leur corps ? Pourquoi ces messages sur TikTok sont-ils si populaires ? Pourquoi les comptes où les filles sont sexualisées sont-ils si populaires, qu'est-ce qui ne va pas, comment se sentent-ils après avoir utilisé les applications, se sentent-ils mieux dans leur peau, ont-ils plus peur, se sentent-ils plus seuls, ont-ils honte, se sentent-ils coupables, qu'est-ce qui ne va pas, comment se sentent-ils après avoir utilisé les applications, se sentent-ils mieux dans leur peau, ont-ils plus peur, se sentent-ils plus seuls, ont-ils honte, se sentent-ils coupables ?"

Les réseaux sociaux sont conçus pour produire de grandes émotions. Et ils encouragent à la fois les fausses impressions positives et négatives. Dans le premier cas, on a l'impression que tout va bien : "Regardez comme je suis belle, mon monde est merveilleux." Dans le second, elles se concentrent sur le négatif, les divisions, la honte…

En réalité, la vie se déroule plutôt dans la zone grise, mais sur l'internet, nos filles sont piégées dans cette pensée en noir et blanc. Lorsqu'elles sont en ligne, aidez-les à bien comprendre ce qu'elles ressentent en réponse à ce qu'elles voient - leur vie est-elle toujours aussi positive, comment vous sentez-vous dans votre peau, pensez-vous que c'est vrai ? Aidez-les à évaluer leur système nerveux, car si vous vous sentez mal et que vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur, si vous avez l'impression d'être laid, de ne pas être assez bon ou d'être exclu socialement ou émotionnellement, votre système immunitaire s'activera d'une manière très néfaste pour le cerveau et c'est un signe que l'on profite de vous.