"Love bombing" : quand trop d'amour devient dangereux (et comment savoir si cela vous arrive)

Nous avons tous vu un film, lu un livre ou vécu un premier rendez-vous qui s'est rapidement transformé en une spirale vertigineuse d'amour passionné.

Selon les psychologues, derrière ce conte de fées se cache une forme de manipulation émotionnelle connue sous le nom de "love bombing" (bombardement d'amour). Queen a dit un jour : "Trop d'amour te tuera."

Mais qu'est-ce que le love bombing ? Il s'agit d'accorder de l'attention et de l'affection - généralement à un partenaire romantique, mais pas seulement - de manière écrasante et démesurée, et généralement à un stade précoce de la relation. Un tel comportement, apparemment romantique et bien intentionné, peut toutefois faire partie d'un cycle de violence psychologique.

"Je venais de sortir d'une relation dans laquelle je ne recevais presque rien, et je me suis retrouvée dans une relation dans laquelle, juste après l'avoir rencontré, il m'invitait à tout, venait toujours me chercher avec un café ou un dessert, nous parlions toute la journée, il allait à la salle de sport avec moi, m'attendait pendant de nombreuses heures pour me ramener à la maison et m'emmenait rencontrer sa mère. J'ai commencé à me sentir très accablée", a déclaré Alejandra, une styliste colombienne, à BBC Mundo.

L'excès de cadeaux peut être un symptôme du love bombing.

Des phrases comme "je ne peux pas m'empêcher de penser à toi", "je veux juste te rendre heureux" ou "je veux être avec toi tout le temps" sont agréables, mais peuvent parfois être des avertissements indiquant que certaines limites saines sont franchies.

Bien entendu, la différence entre le love bombing et un béguin sain peut être floue. En fait, il est normal, au début d'une relation, de se sentir éperdument amoureux parce que les hormones et les neurotransmetteurs sont à leur apogée. Les experts s'accordent à dire qu'il n'y a rien de mal à se laisser aller à des démonstrations d'affection profondes et intenses.

C'est lorsqu'elles deviennent problématiques que l'amour est exprimé d'une manière calculée pour accrocher l'autre personne et la faire agir d'une manière qu'elle ne ferait pas autrement.

Les films nous apprennent à apprécier positivement les démonstrations d'amour débridées.

Les deux moments

C'est clair : notre cerveau est parfaitement entraîné à faire en sorte que les situations qui lui ont procuré un sentiment de plaisir, comme les cadeaux, les caresses et les mots gentils, se répètent. C'est ce qu'on appelle le système de récompense.

C'est ce système qui nous permet, par exemple, de générer un attachement à nos parents (ou aux personnes qui s'occupent de nous) dans l'enfance, ce qui est essentiel pour notre développement personnel.

Le love bombing exploite précisément cette fonction du cerveau. Dans un premier temps, la personne qui reçoit les gestes d'amour exorbitants apprend à attendre ces comportements (récompenses) de la part de son partenaire et à réagir positivement lorsqu'elle les reçoit. Et elle crée dans sa tête une image de son partenaire comme l'amant parfait.

Alejandra, la styliste colombienne, raconte qu'elle s'est rapidement impliquée émotionnellement avec son nouveau partenaire : "Il m'a vraiment accrochée. Il m'a même proposé d'aller étudier ensemble en Angleterre. Tout cela moins de deux mois après le début de notre relation."

La manipulation et l'isolement font qu'il est difficile pour la victime de sortir du cycle de la violence.

Mais dans un second temps, le poseur de bombe retire à sa partenaire ce qu'il lui donnait. Par exemple, il peut commencer à la traiter avec dédain ou mépris. En conséquence, il ou elle peut être prêt(e) à dépasser ses propres limites, afin d'obtenir à nouveau cette récompense. C'est à ce moment-là que se produisent les abus.

Une personne soumise au love bombing, par exemple, peut accepter d'annuler des projets avec des amis ou des membres de sa famille dans l'espoir de se sentir à nouveau spéciale et aimée par son partenaire. Ou, dans un scénario plus sombre, elle peut accepter une certaine pratique sexuelle dans le seul but de retrouver ce moment idyllique de sa relation. En fin de compte, comment pourrait-elle s'en passer après tout ce que son partenaire lui a généreusement donné ?

"Il a commencé à se comporter bizarrement, il n'était plus aussi présent et j'ai commencé à me sentir très instable, anxieuse et confuse. J'ai commencé à penser que c'était moi qui étais intense. Nous parlions tout le temps et soudain, il a disparu pendant tout un week-end. Lorsque nous nous sommes revus, il a changé de comportement et s'est plaint de ne pas prendre de pilules contraceptives. Cela m'a fait beaucoup de mal parce que j'étais très amoureuse de l'idée que je me faisais de lui", raconte Alejandra.

Au fil du temps, la relation devient un cycle : lorsque l'agresseur sent qu'il perd le pouvoir sur sa partenaire, il reprend ses démonstrations d'amour démesurées pour le récupérer, et ainsi de suite.

Crédit photo, Getty Images

La psychologie du poseur de bombe

Comme presque tous les méchants, le bombardier d'amour n'est pas simplement un monstre machiavélique, mais il a ses propres problèmes.

Au contraire, la plupart du temps, le love bombing est une stratégie utilisée inconsciemment et une réponse logique à des traits narcissiques et à une faible estime de soi. C'est la conclusion d'une étude menée par Claire Strutzenberg, professeur à l'université de Pennsylvanie.

Elle explique qu'en exprimant cet amour débordant, les poseurs de bombes espèrent en réalité "l'affirmation qu'ils sont aimés, beaux et désirés" en retour. Comme dans l'histoire de Narcisse, ils font l'éloge de leur partenaire dans l'espoir que, comme Echo dans le mythe grec, il leur rendra la pareille.

D'autre part, les personnes qui ont eu peu de relations saines dans leur vie sont plus susceptibles d'être victimes de love bombing, explique Charlie Huntington, psychologue relationnel à l'université de Denver.

L'illusion d'être intensément aimé peut les amener à ressentir un lien particulièrement puissant, et donc à être vulnérables à la manipulation.

Les personnes narcissiques ont un fort besoin d'attention et d'admiration.

Il n'existe pas d'indicateurs objectifs permettant de savoir si vous êtes victime de love bombing. Le même acte peut être inoffensif (et même sain) dans une relation et problématique ou nuisible dans une autre. En fin de compte, tout dépend de l'authenticité et de la sincérité de l'acte et du but recherché, ce qui peut être impossible à déceler dans les actions de l'autre.

Cependant, si vous vous sentez dépassé par l'affection et l'attention que vous recevez de votre partenaire et que vous avez l'impression que tout cela est trop intense pour être authentique, voici 7 signes qui montrent que vous êtes bombardé :

Selon Huntington, "le signe le plus évident de bombardement amoureux est que le comportement est disproportionné par rapport à la connexion entre les personnes". Les "je t'aime" de la première semaine ou les allusions hâtives à l'engagement, alors que la confiance mutuelle n'est pas encore au rendez-vous, peuvent être des signaux d'alarme.

Une personne qui vous dit qu'elle veut passer tout son temps avec vous peut sembler romantique, mais cela peut être la première étape pour vous isoler de vos amis et de votre famille. L'isolement est une stratégie très efficace qui permet aux agresseurs d'exercer un pouvoir et un contrôle sur vous.

La flatterie est accablante. Quelqu'un qui vous dit que vous êtes la plus belle chose qu'il ait jamais connue ou que vous êtes tout ce dont il a toujours rêvé n'est peut-être pas aussi romantique qu'il y paraît. Soyez à l'affût des compliments exagérés qui vous pèsent et qui ne semblent pas avoir été faits pour vous.

Recevoir trop de cadeaux peut être un moyen de vous rendre accro, surtout s'ils vous donnent l'impression que vous devez les rembourser d'une manière ou d'une autre.

Les bombardiers ont besoin de communiquer de manière excessive, par exemple en parlant toute la journée avec leur partenaire lors de chats et d'appels. Il n'est pas rare qu'ils exigent que vous fassiez de même, en disant qu'ils "s'intéressent à vous".

La jalousie et la méfiance à l'égard de votre fidélité peuvent également être des moyens utilisés par les bombardiers d'amour pour montrer leur "amour intense" et vous faire culpabiliser.

Si, d'un jour à l'autre, votre partenaire cesse d'être l'homme ou la femme le plus aimant du monde et commence à vous traiter de manière sèche ou indifférente, il ou elle est probablement en train de vous manipuler.

M. Huntington insiste toutefois sur le fait qu'il faut éviter de devenir trop soupçonneux. "La plupart d'entre nous passeront leur vie sans être manipulés de la sorte", affirme-t-il.