Recherche : un test sanguin prometteur permettant de détecter plus de 50 types de cancer

Michelle Roberts

Rédactrice en chef de la BBC pour la santé numérique

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le test, appelé Galleri, a détecté correctement deux cancers sur trois chez 5 000 personnes.

Selon des chercheurs, un test sanguin permettant de détecter plus de 50 types de cancer s'est révélé prometteur dans le cadre d'un important essai du National Health Service (NHS) britannique.

Le test, appelé Galleri, a correctement détecté deux cancers sur trois chez 5 000 personnes ayant consulté leur médecin généraliste pour des symptômes suspects en Angleterre et au Pays de Galles.

Dans 85 % de ces cas positifs, le test a également identifié le site d'origine du cancer.

Le test Galleri recherche des changements distinctifs dans des fragments de code génétique issus de différents types de cancer. La détection précoce d'un cancer traitable peut sauver des vies.

Selon les chercheurs de l'Université d'Oxford qui ont mené l'essai du NHS, le test reste un "travail en cours".

Mais les scientifiques pensent que le test pourrait augmenter le nombre de cancers identifiés.

Souvent, les patients présentent des symptômes tels qu'une perte de poids, qui peuvent avoir diverses causes, et nécessitent de multiples tests et visites à l'hôpital pour détecter leur maladie.

L'étude la plus vaste

Plus de 350 des personnes qui ont participé à l'étude, la plus importante de ce type portant sur des patients présentant des symptômes de cancer suspectés, ont ensuite reçu un diagnostic de cancer à l'aide de méthodes traditionnelles telles que les scanners et les biopsies.

L'étude a révélé que :

75 % des patients dont le test sanguin était positif avaient un cancer.

2,5 % des patients dont le test était négatif avaient un cancer.

Bien que le test ne soit pas suffisamment précis pour "confirmer ou exclure la présence d'un cancer", il est vraiment utile pour les patients, a déclaré Mark Middleton, chercheur principal de l'étude, à la BBC.

"Le test était précis à 85 % dans la détection du site d'origine du cancer. Cela peut être très utile, car il n'est pas toujours évident de savoir quels tests sont nécessaires pour déterminer si les symptômes d'un patient sont dus à un cancer", a-t-il ajouté.

"Grâce à cette prédiction, nous pouvons décider de procéder à une endoscopie ou à un scanner et nous assurer que nous faisons le bon test dès la première fois."

Les résultats seront présentés lors de la conférence de l'American Society of Clinical Oncology à Chicago et publiés dans la revue The Lancet Oncology.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le test peut aider les médecins à déterminer d'emblée le type d'examens nécessaires dans chaque cas.

"Plus de recherche"

Le NHS a également utilisé le test Galleri, mis au point par la société californienne Grail, sur des milliers de personnes ne présentant pas de symptômes, afin de déterminer s'il peut détecter des cancers cachés.

Les premiers résultats sont attendus cette année et, s'ils sont positifs, le NHS en Angleterre prévoit d'étendre le test à un million de personnes supplémentaires en 2024 et 2025.

Le test est particulièrement efficace pour détecter les cancers difficiles à déceler, tels que les cancers de la tête et du cou, de l'intestin, du poumon, du pancréas et de la gorge.

Le Dr David Crosby, de l'organisation à but non lucratif Cancer Research UK, a déclaré : "Les résultats de l'étude suggèrent que ce test pourrait être utilisé pour aider les médecins généralistes à faire des évaluations cliniques, mais des recherches beaucoup plus approfondies sont nécessaires dans le cadre d'un essai de plus grande envergure pour voir s'il pourrait améliorer les diagnostics médicaux et, en fin de compte, les résultats pour les patients."

Le professeur Peter Johnson, directeur national du NHS pour le cancer, a déclaré que "cette étude est la première étape de l'expérimentation d'une nouvelle méthode d'identification du cancer à un stade aussi précoce que possible".