Intelligence artificielle : Google contre-attaque ChatGPT dans la course au meilleur chatbot d'IA

il y a 51 minutes

Google a commencé la course au développement de chatbots d'intelligence artificielle (IA) à un rythme plus lent que son rival OpenAI, mais l'écart se resserre.

"Mais il va se rapprocher et il va y avoir une véritable compétition entre les plateformes. La question sera de savoir comment la base d'utilisateurs évoluera sur les deux plateformes. En fin de compte, l'enjeu est de savoir qui aura le plus d'utilisateurs", a déclaré M. Carreon à BBC Mundo.

L'une des principales limites de Bard est qu'il n'accepte que les instructions en anglais, en japonais et en coréen. À ce jour, la prise en charge de plus de 40 langues promise pour la nouvelle version n'a pas encore eu lieu.

1. Les images dans Bard

D'autre part, il y a l'offre de réponses basées sur des images. Vous pouvez par exemple lui demander de vous présenter des photos des tableaux les plus visités du musée du Louvre à Paris et vous obtiendrez la réponse avec un texte et des photos en quelques secondes.

Mais l'innovation de l'IA va plus loin. "Il ne s'agit pas seulement de chercher une photo, mais de lire ce qu'elle contient et, sur cette base, d'exécuter une certaine action", explique M. Carreon.

"Si j'ai des œufs, des tomates et des oignons sur la table et que je lui demande ce que je peux faire, il peut me suggérer des œufs à la mexicaine et me montrer la recette avec ces ingrédients. Ensuite, il reconnaît ce qui se trouve dans l'image et va au-delà de la recherche d'images similaires. Il comprend ce qu'elles contiennent."