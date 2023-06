Société : les mythes sur l'origine du patriarcat

Angela Saini

BBC Future

il y a 41 minutes

Légende image, Plus on s'enfonce dans la préhistoire, plus on rencontre des formes variées d'organisation sociale humaine.

Pendant des années, la "colline des singes", comme on l'appelait, a été le théâtre de scènes de violence sanglantes et de meurtres fréquents.

Le magazine nord-américain Time a rapporté l'incident à l'origine de sa fermeture : "George, un jeune membre de la communauté des babouins, a volé une femelle appartenant au 'roi', le plus vieux et le plus grand des babouins de Morro dos Macacos." Et, après un siège plein de tensions, George a fini par tuer la femelle.

La colline des singes a eu une grande influence sur la façon dont les spécialistes des animaux imaginaient la domination masculine. Les primates tueurs ont renforcé le mythe populaire de l'époque selon lequel l'homme était une espèce naturellement patriarcale.

Les visiteurs du zoo avaient l'impression qu'ils reproduisaient notre passé évolutif, dans lequel les mâles naturellement violents ont toujours été les victimes des femelles les plus faibles.

Mais en réalité, la colline des singes n'était pas normale. Son environnement social corrompu était le produit d'un trop grand nombre de singes mâles tragiquement abrités avec trop peu de femelles.

Ce n'est qu'en découvrant, des décennies plus tard, que l'un de nos plus proches parents génétiques, les bonobos, sont matriarcaux (bien que les mâles de cette espèce de primates soient plus grands), que les biologistes ont finalement accepté que le patriarcat dans notre espèce ne pouvait probablement pas s'expliquer par la seule nature.

Ce que j'ai appris, c'est que s'il existe de nombreux mythes et idées fausses sur la façon dont les hommes en sont venus à acquérir tant de pouvoir, l'histoire véritable indique également des moyens qui peuvent nous permettre d'atteindre enfin l'égalité entre les sexes.

Tout d'abord, les formes d'organisation humaines n'ont pas beaucoup d'équivalents dans le règne animal.

Les sociétés matriarcales

Le mot "patriarcat" signifie "domination du père" et reflète le fait que l'on a longtemps cru que le pouvoir masculin commençait au sein de la famille, les hommes dirigeant leur foyer et transmettant le pouvoir de père en fils. Mais dans le monde des primates, cette situation est de plus en plus rare.

L'anthropologue Melissa Emery Thompson, de l'université du Nouveau-Mexique, aux États-Unis, a observé que les relations familiales intergénérationnelles chez les primates sont systématiquement organisées par les mères, et non par les pères.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La violence à Monkey Hill, au zoo de Londres, était atypique chez les primates.

Chez les humains, le patriarcat n'est pas non plus universel. Les anthropologues ont identifié au moins 160 sociétés à lignée matriarcale en Amérique, en Afrique et en Asie. Dans ces sociétés, les personnes sont considérées comme appartenant à la famille maternelle depuis des générations et les héritages sont transmis de mère en fille.

Certaines de ces communautés vénèrent des déesses et les gens restent toute leur vie dans leur foyer maternel. Les hommes du peuple mosuo, dans le sud-ouest de la Chine, par exemple, peuvent aider à élever les enfants de leurs sœurs plutôt que les leurs.

Dans les communautés matriarcales, le pouvoir et l'influence sont souvent partagés entre les femmes et les hommes.

Les communautés matriarcales asante du Ghana en sont un exemple. Ici, le leadership est partagé entre la reine-mère et un chef masculin, qu'elle aide à choisir elle-même. En 1900, la souveraine asante Nana Yaa Asantewaa a conduit son armée à une rébellion contre la domination coloniale britannique.Durant ces dernières années, j'ai parcouru le monde pour comprendre les origines du patriarcat humain, pour l'écriture de mon livre "The Patriarchs".

Plus on s'enfonce dans la préhistoire, plus on rencontre des formes variées d'organisation sociale humaine.

Le site archéologique de Çatalhöyük, dans le sud de l'Anatolie (qui fait aujourd'hui partie de la Turquie asiatique), a 9.000 ans et a été décrit comme la plus ancienne ville du monde en raison de sa taille et de sa complexité. Toutes les données archéologiques indiquent qu'il s'agissait d'un établissement où le sexe n'avait que peu d'influence sur le mode de vie des habitants.

"Dans la plupart des sites fouillés par les archéologues, on constate que les hommes et les femmes, parce qu'ils ont des vies différentes, ont des aliments différents et finissent par avoir des régimes alimentaires différents", explique l'archéologue Ian Hodder, de l'université de Stanford, aux États-Unis. M. Hodder a dirigé le projet de recherche de Çatalhöyük jusqu'en 2018.

"Mais à Çatalhöyük, ce n'est pas ce que l'on observe", explique-t-il.

Les analyses des restes humains indiquent que les hommes et les femmes avaient le même régime alimentaire, passaient à peu près le même temps à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, et effectuaient des tâches similaires. Même la différence de taille entre les sexes était faible.

Les femmes n'étaient pas non plus invisibles. Les fouilles de ce site et d'autres datant de la même époque ont révélé de nombreuses statues féminines, qui remplissent aujourd'hui les armoires des musées archéologiques locaux.

La plus célèbre est la Femme assise de Çatalhöyük, aujourd'hui exposée sous verre au musée des civilisations anatoliennes d'Ankara, la capitale turque. Elle représente une femme assise au dos droit. Son corps est profondément marqué par l'âge et une quantité remarquable de graisse corporelle. Ses bras sont au repos et au-dessous d'eux se trouvent deux grands animaux félins, peut-être des léopards, qui regardent vers l'avant comme s'ils étaient apprivoisés.

Comme nous le savons, la relative égalité des sexes à Çatalhöyük n'a pas duré éternellement. Pendant des milliers d'années, les hiérarchies sociales ont progressivement envahi la région, y compris l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient.

C'est ainsi que, des milliers d'années plus tard, dans des villes anciennes comme Athènes en Grèce, des cultures entières se sont développées autour de mythes misogynes selon lesquels les femmes sont faibles, indignes de confiance et qu'il vaut mieux les confiner à la maison.

La grande question est : pourquoi ?

Agriculture et propriété

Les anthropologues et les philosophes se sont demandé si l'agriculture avait pu modifier l'équilibre des pouvoirs entre les hommes et les femmes. En effet, l'agriculture nécessite beaucoup de force physique et l'apparition de l'agriculture s'est faite au moment où les hommes ont commencé à posséder des biens, tels que du bétail.

Selon cette théorie, les élites sociales sont apparues lorsque certaines personnes ont commencé à accumuler plus de biens que d'autres, ce qui a conduit les hommes à s'assurer que leur richesse était transmise à leurs enfants légitimes. Pour ce faire, ils ont commencé à restreindre la liberté sexuelle des femmes.

Le problème, c'est que les femmes ont toujours effectué des travaux agricoles. Dans la littérature de la Grèce et de la Rome antiques, par exemple, on trouve des illustrations de femmes travaillant à la récolte et des histoires de jeunes femmes bergères.

Les données des Nations unies montrent qu'à ce jour, les femmes représentent près de la moitié de la main-d'œuvre agricole mondiale et près de la moitié des petits éleveurs de bétail dans les pays à faible revenu. De plus, les femmes de la classe ouvrière et les femmes asservies du monde entier ont toujours effectué des travaux manuels lourds.

Le plus important pour l'histoire du patriarcat est que la domestication des animaux et des plantes a eu lieu bien avant que les archives historiques ne montrent des preuves évidentes de l'oppression fondée sur le sexe.

"La vieille idée selon laquelle l'agriculture est synonyme de propriété et qu'il faut donc contrôler les femmes en tant que propriété est erronée, clairement erronée", déclare M. Hodder - parce que la chronologie ne correspond pas à la réalité.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une tablette cunéiforme d'Uruk en Mésopotamie montre un homme, des chiens et un sanglier.

Les premiers signes clairs d'un traitement catégoriquement différent des femmes par rapport aux hommes sont apparus bien plus tard, dans les premiers États de l'ancienne Mésopotamie, la région historique située entre le Tigre et l'Euphrate, sur le territoire qui appartient aujourd'hui à l'Irak, à la Syrie et à la Turquie.

Il y a environ 5 000 ans, des tablettes administratives provenant de la ville sumérienne d'Uruk, dans le sud de la Mésopotamie (aujourd'hui l'Irak), montrent que les responsables ont consacré beaucoup d'efforts à dresser des listes détaillées de la population et des ressources.

"Le pouvoir sur les gens est la clé du pouvoir en général", explique l'anthropologue et politologue James Scott, de l'université de Yale, aux États-Unis. Les recherches de M. Scott se sont concentrées sur l'agriculture des premiers temps de l'humanité.

Les élites de ces sociétés primitives avaient besoin de personnes disponibles pour produire davantage de ressources pour elles-mêmes et pour défendre l'État - même pour donner leur propre vie, si nécessaire, en temps de guerre. Le maintien des niveaux de population a donc inévitablement exercé une pression sur les familles.

Au fil du temps, les jeunes femmes devaient se consacrer à la naissance d'un nombre croissant d'enfants, en particulier de garçons susceptibles de devenir des combattants.

Le plus important pour l'État était que chacun fasse ce que l'on attendait de lui, hommes et femmes. Les talents, les besoins et les désirs individuels n'avaient aucune importance. Les jeunes hommes qui ne voulaient pas aller à la guerre étaient considérés comme des ratés, et les jeunes femmes qui ne voulaient pas ou ne pouvaient pas avoir d'enfants pouvaient être condamnées comme étant contre nature.

L'esclavage des temps modernes

L'historienne américaine Gerda Lerner (1920-2013) a documenté l'existence d'archives écrites de cette époque qui montrent que les femmes ont progressivement disparu du monde public du travail et du leadership et ont été reléguées dans l'ombre domestique, se concentrant sur la maternité et les tâches ménagères.

Combinée au mariage patrilocal - où la fille doit quitter la maison de son enfance pour vivre avec la famille de son mari - cette pratique a marginalisé les femmes et les a rendues vulnérables à l'exploitation et aux abus au sein de leur propre foyer.

Au fil du temps, le mariage est devenu une institution juridique rigide qui traite les femmes comme la propriété de leur mari, au même titre que les enfants et les esclaves.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des céramiques grecques datant de 400 av. J.-C. illustrent des femmes collectant de l'eau pour une mariée.

Par conséquent, au lieu de commencer dans la famille, l'histoire indique que le patriarcat a commencé avec les puissants dans les premiers États. Les exigences venues d'en haut se sont infiltrées dans la famille, provoquant des ruptures dans les relations humaines les plus fondamentales, et même entre parents et enfants.

Le système a semé la méfiance parmi ceux vers qui les gens avaient l'habitude de se tourner pour obtenir de l'amour et du soutien. Les gens ne vivaient plus pour eux-mêmes et pour leurs proches. Ils vivaient désormais dans l'intérêt de l'État patriarcal.

La préférence pour les enfants de sexe masculin est encore aujourd'hui une caractéristique des pays traditionnellement patriarcaux, y compris la Chine et l'Inde, où cette préférence a engendré des taux si élevés de décès provoqués de filles que le rapport de masculinité s'en est trouvé gravement déséquilibré.

Le recensement indien de 2011, par exemple, a indiqué qu'il y avait 111 garçons pour 100 filles, mais les données suggèrent que ces chiffres s'améliorent à mesure que les normes sociales évoluent en faveur des filles.

L'exploitation des femmes dans les mariages patriarcaux se poursuit encore aujourd'hui. Sa version la plus grave - le mariage forcé - a été considérée comme une forme d'esclavage moderne dans les statistiques de l'Organisation internationale du travail pour la première fois en 2017.

L'estimation la plus récente date de 2021 et indique que 22 millions de personnes dans le monde vivent dans des mariages forcés.

L'État patriarcal a causé des dommages psychologiques durables. Il a fait en sorte que l'ordre fondé sur le genre semble normal et même naturel, de la même manière que l'oppression des classes et des races était historiquement considérée comme naturelle par les puissants.

Ces normes sociales se sont transformées en stéréotypes de genre, y compris l'idée que toutes les femmes sont attentionnées et nourricières et que les hommes sont naturellement violents et orientés vers la guerre.

En enfermant délibérément les gens dans des rôles étroits, le patriarcat a nui non seulement aux femmes, mais aussi à de nombreux hommes. Son intention a toujours été de servir uniquement les personnes extrêmement puissantes - les élites sociales.

À l'instar de la colline des singes du zoo de Londres dans les années 1920, il s'agit d'un système corrompu qui a favorisé la méfiance et les abus. Les mouvements en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes dans le monde sont des symptômes des tensions sociales vécues par les êtres humains dans les sociétés patriarcales depuis des siècles.

Comme l'a écrit la théoricienne politique britannique Anne Phillips, "n'importe qui, pour peu qu'on lui en laisse la possibilité, préférera l'égalité et la justice à l'inégalité et à l'injustice".

Aussi effrayante que puisse parfois paraître la lutte contre le patriarcat, nous devons nous rappeler qu'il n'y a rien dans notre nature qui nous interdise d'avoir une vie différente.

La société créée par les humains peut également être remodelée par les humains eux-mêmes.