Guerre en Ukraine : des adolescents utilisés pour diffuser la propagande russe

Par Vitaly Shevchenko

BBC Monitoring

il y a 29 minutes

Crédit photo, Instagram Légende image, Alexander Malkevich (photo) est un proche collaborateur du chef du groupe Wagner, Yevgeny Prigozhin.

Alors que les célèbres mercenaires russes de Wagner ont été à la pointe des combats dans la ville de Bakhmut, dans l'est de l'Ukraine, qui a été ravagée, un proche collaborateur du patron de Wagner, Evgeniy Prigozhin, a participé à une autre bataille, celle des populations des zones occupées, derrière les lignes de front.

Alexander Malkevich a contribué à la mise en place de chaînes de télévision pro-russes dans les zones clés conquises depuis le début de l'invasion à grande échelle en février 2022.

Grâce à ses liens avec Prigozhin, le patron des médias a été impliqué dans des projets visant à étendre l'influence russe de l'Afrique aux États-Unis et il fait l'objet de sanctions occidentales pour avoir diffusé de la désinformation.

Officiellement, Malkevich dirige la télévision financée par l'État dans la ville natale de Prigozhin, Saint-Pétersbourg. Mais au cours de l'été 2022, il s'est rendu dans les régions de l'Ukraine alors occupées et s'est installé dans la ville de Kherson, dans le sud du pays.

Sa principale tâche consistait à créer des chaînes de télévision pro-russes dans les régions conquises depuis le début de l'invasion à grande échelle. Il a dirigé Tavria TV à Kherson, Za TV à Melitopol et Mariupol 24 dans la région orientale de Donetsk.

Crédit photo, Telegram Légende image, Alexander Malkevich (à droite) a recruté des journalistes mineurs pour ses chaînes de propagande.

Les reportages des chaînes suivent strictement les récits de propagande du Kremlin. Par exemple, une émission récente diffusée par Tavria TV a rappelé à ses téléspectateurs les raisons invoquées par Moscou pour justifier sa guerre contre l'Ukraine. "Le président russe Vladimir Poutine affirme que l'opération militaire spéciale était une mesure forcée, car Moscou n'avait pas d'autre choix. Les risques pour la sécurité de la Russie étaient tels qu'aucune autre réaction n'était possible."

L'un des principaux obstacles auxquels M. Malkevich a dû faire face a été la pénurie aiguë de personnes désireuses et capables de travailler pour ses chaînes.

Pour former son personnel, il a ouvert une "école des médias" à Kherson, est devenu directeur du département de journalisme de l'université locale et a rédigé un manuel destiné aux futurs professionnels des médias dans les régions de l'Ukraine occupées par la Russie, intitulé "Real Russian journalism for new regions" (Le journalisme russe réel pour les nouvelles régions).

Certains de ses étudiants ont rejoint ses chaînes de télévision avant d'atteindre la majorité légale. Deux reporters qui ont commencé à travailler pour Za TV et Tavria TV ont été embauchés à l'âge de 16 ans seulement. La BBC a choisi de ne pas dévoiler l'identité des deux jeunes filles en raison de leur âge.

Crédit photo, Tavria TV Légende image, L'un des adolescents est connu comme le "plus jeune reporter de guerre de Russie" et a été récompensé par le président Vladimir Poutine.

Mais le séjour de Malkevich à Kherson a été de courte durée. Peu avant la reprise de la ville par les forces ukrainiennes en novembre, il s'est enfui avec du matériel et du personnel. Lors de l'évacuation, ils ont essuyé des tirs et l'un des membres de l'équipe (un journaliste russe et ancien agent du FSB) a été tué.

L'un des jeunes reporters a été blessé au cours du bombardement et a été décoré de l'Ordre de la bravoure par le président Poutine lors d'une cérémonie, au Kremlin.

Malkevich s'est fait connaître pour la première fois en 2018, lorsqu'il a lancé USA Really - un site web créé aux États-Unis par RIA FAN, qui, à son tour, est l'organe le plus important des groupes de propagande et de désinformation associés à Yevgeny Prigozhin, le chef de Wagner autrefois surnommé "le chef de Poutine" parce qu'il fournissait de la nourriture au Kremlin.

RIA FAN est issu de la tristement célèbre "usine à trolls" de Prigozhin, qui diffuse des opinions pro-Kremlin sur les médias sociaux et sur l'internet depuis ses bureaux de Saint-Pétersbourg.

Mais USA Really n'a pas décollé et Malkevich a été brièvement détenu et interrogé par les autorités américaines, avant d'être sanctionné pour avoir "facilité les opérations d'influence mondiale de Prigozhin".

Un an après avoir lancé USA Really, Malkevich était de retour à Saint-Pétersbourg, où il a créé une autre entreprise de propagande, une fondation, apparemment avec un spin doctor lié à Yevgeny Prigozhin.

Crédit photo, Reuters Légende image, Melkevich est un proche collaborateur d'Evgeny Prigozhin (à gauche), le chef de Wagner surnommé "le chef de Poutine".

La Fondation pour la protection des valeurs nationales a envoyé un homme nommé Maxim Shugalei en Libye, soi-disant pour étudier l'opinion publique. Ce même homme avait été impliqué l'année précédente dans l'ingérence russe dans l'élection présidentielle malgache, au cours de laquelle un candidat s'était vu offrir une valise remplie d'argent liquide, selon une enquête de la BBC.

Lors de son séjour en Libye, Shugalei a notamment rencontré Saïf al-Islam Kadhafi, le fils de feu le colonel Mouammar Kadhafi. Peu après, en mai 2019, il a été arrêté parce qu'il était soupçonné d'interférer dans les affaires libyennes pour le compte de Prigozhin.

"Si la Russie avait fait ce qu'elle voulait, nous aurions eu Saïf Kadhafi prononçant son discours de victoire sur la célèbre place des Martyrs de Tripoli", a déclaré un officier de renseignement libyen.

Shugalei a été libéré en décembre 2020 et a affirmé dans une interview qu'il n'avait été libéré que parce que Prigozhin avait envoyé "plusieurs milliers de combattants" à Tripoli.

Lorsqu'il était responsable de la fondation chargée de la propagande, Malkevich a également fait campagne pour la libération de Maria Butina, un agent russe condamné à dix-huit mois de prison aux États-Unis pour avoir tenté d'infiltrer des groupes politiques américains.

À son retour en Russie, Butina est devenue une "experte" de la fondation et, lorsque Shugalei est revenu de sa captivité en Libye, il a remplacé Malkevich à la tête de la fondation.

Mais les liens de Malkevich avec les organisations de Prigozhin ont été maintenus. Par exemple, son programme vidéo pour RIA FAN, intitulé "Just A Minute", s'est poursuivi au moins jusqu'en septembre 2022, et la dernière de ses nombreuses interviews avec le média est datée de février 2023.