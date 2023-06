Opep : qu'est-ce que c'est et qu'arrive-t-il aux prix du pétrole ?

il y a une heure

La Russie produit plus de 10 millions de barils de pétrole par jour.

Les autres membres du groupe de producteurs de pétrole Opep+ ont accepté de maintenir leurs niveaux de production inchangés, après avoir réduit leur production de plus d'un million de barils par jour en avril dernier.

Qu'est-ce que l'Opep+ ?

Les 13 membres de l'Opep (Organisation des pays exportateurs de pétrole), qui sont principalement des pays du Moyen-Orient et d'Afrique, sont au cœur de ce groupe. L'OPEP a été créée en 1960 sous la forme d'un cartel visant à fixer l'offre mondiale de pétrole et son prix.

Les pays de l'OPEP produisent environ 30 % du pétrole brut mondial. L'Arabie saoudite est le plus grand fournisseur de pétrole du groupe, avec une production de plus de 10 millions de barils par jour.

L'un des membres de ce groupe élargi est la Russie, qui produit également plus de 10 millions de barils par jour.

"L'Opep+ adapte l'offre et la demande pour équilibrer le marché", explique Kate Dourian, de l'Energy Institute. "Elle maintient les prix à un niveau élevé en réduisant l'offre lorsque la demande de pétrole diminue.

L'organisation peut également faire baisser les prix en mettant plus de pétrole sur le marché.

Pourquoi l'Opep+ réduit-elle sa production de pétrole ?

Elle fait suite à une réduction de 1,16 million de barils par jour en avril, entreprise volontairement par huit membres de l'Opep+, et à une réduction de deux millions de barils par jour à l'échelle du groupe en octobre 2022.

On estime que l'Arabie saoudite, qui préside actuellement l'Opep+, a besoin que le prix du Brent augmente jusqu'à 80 dollars (65 livres sterling) le baril ou plus pour couvrir ses dépenses publiques et sa facture d'importation.