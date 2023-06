Maternité : Qu'est-ce que le "baby blues" qui touche 85% des femmes et en quoi est-il différent de la dépression post-partum ?

Rédaction

BBC Mundo

il y a 6 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Pour de nombreuses femmes, ce sentiment de détresse les prend par surprise

De nombreuses femmes ressentent une grande détresse quelques jours après l'accouchement. Ce phénomène est très courant, disparaît en quelques semaines et n'affecte pas les femmes aussi profondément que la dépression post-partum.

Pendant la majeure partie de sa grossesse, Fernanda était aux anges. Après trois ans de recherche, elle avait réussi à concevoir un enfant grâce à un traitement de fertilité assistée et attendait avec joie l'arrivée de son premier enfant avec son partenaire.

Mais quelques jours après l'accouchement, en pleine pandémie de Covid 19 en 2020, elle a commencé à ressentir un sentiment d'angoisse qui l'a prise par surprise.

"Il était 18 ou 19 heures, et je ressentais une angoisse qui me serrait la poitrine. J'avais une boule dans la gorge et je me mettais à pleurer sans arrêt", raconte-t-elle à BBC Mundo.

"Je me souviens d'une fois où une amie très chère est venue me voir et où j'ai pleuré de 15 heures à 22 heures avec elle. C'était atroce", dit-elle, les yeux écarquillés en se remémorant cette expérience qui l'a traumatisée.

Articles recommandés :

"Je suis une personne joyeuse, qui ne se prend pas la tête et qui n'a jamais connu de hauts et de bas dans sa vie.

Je ne comprenais donc pas pourquoi je pleurais comme ça, ni pourquoi je ne pouvais pas manger, ni pourquoi je ne voulais pas prendre de bain ou faire quoi que ce soit", raconte cette mère chilienne, qui vit à Londres.

"La seule chose que je voulais, c'était que mon mari me prenne dans ses bras, que le bébé ne pleure pas et que je sorte de là.

Fernanda a découvert par la suite que ce qui lui arrivait était un phénomène très courant après l'accouchement, connu sous le nom de "baby blues" ou "postpartum blues".

Les symptômes

Il s'agit d'une "altération ou d'un changement d'humeur qui survient chez les femmes vers le deuxième ou le troisième jour après l'accouchement. Elle peut durer entre deux et trois semaines et s'estompe spontanément", explique Jazmín Mirelman, psychologue périnatale, à BBC Mundo.

Bien que ses symptômes ne soient pas très différents de ceux de la dépression post-partum, ils diffèrent grandement "en termes de gravité et de durée", explique-t-elle.

Les principales manifestations de ce trouble de l'humeur sont la tristesse, l'irritabilité et la labilité émotionnelle ou les pleurs. Il peut également s'accompagner de troubles du sommeil, d'hypersensibilité et d'anxiété.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Contrairement au "baby blues" qui apparaît dans les premiers jours suivant l'accouchement, la dépression post-partum peut survenir jusqu'à un an après la naissance.

Ces fluctuations de l'humeur n'entraînent toutefois pas de changements substantiels dans l'estime de soi, ce qui caractérise la dépression post-partum.

Le baby blues étant plus léger et plus fluctuant que la dépression post-partum, la mère qui en souffre "peut encore se divertir, s'amuser ou se déconnecter", explique Teresa Bobes Bascarán, spécialiste en psychologie clinique à l'université d'Oviedo, en Espagne.

En revanche, dans la dépression post-partum, la mère peut chercher activement à éviter tout contact avec les autres, avoir des difficultés à se concentrer et à prendre des décisions, remettre en question sa capacité à s'occuper d'elle-même et du bébé, et avoir des pensées effrayantes, comme l'idée de faire du mal au bébé, selon le site web du National Health Service (NHS) du Royaume-Uni.

En outre, contrairement au baby blues, qui apparaît dans les premiers jours suivant l'accouchement, la dépression postnatale peut survenir jusqu'à un an après la naissance. Les statistiques varient, mais on estime qu'environ 85 % des femmes souffrent du baby blues, contre 10 à 20 % qui souffrent de dépression postnatale.

Une tempête parfaite

En analysant les causes, Bobes Bascarán décrit le baby blues comme la tempête parfaite, "parce qu'il n'y a pas un seul facteur qui prédispose à développer cet état de malaise mais une confluence de facteurs".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le baby blues apparaît généralement quelques jours après la naissance.

En principe, il y a les changements hormonaux qui sont brusques et qui se produisent non seulement après l'accouchement, mais aussi pendant la grossesse et l'accouchement lui-même, qui se produisent pour nourrir le bébé.

Les changements dans le cerveau de la mère influencent également l'état d'esprit : "Des études IRM montrent un élagage des connexions neuronales qui ne sont pas fonctionnelles pour élever l'enfant, afin de faciliter les connexions qui sont fonctionnelles (et qui seront activées pour nous sensibiliser à ses besoins, au détriment d'autres fonctions qui ne sont plus aussi importantes pour son éducation)", explique Bobes Bascarán.

À cela s'ajoutent tous les facteurs contextuels comme, par exemple, la situation professionnelle, économique, familiale, etc.

Un autre élément qui peut ajouter au sentiment d'angoisse est "les changements qui se produisent dans toutes les relations interpersonnelles de la mère à partir du moment où elle sort de l'hôpital avec un bébé dans les bras", explique Mirelman, ainsi que l'énorme responsabilité de mettre une vie au monde et d'être chargée de la faire durer, comme le raconte Fernanda.

"J'étais angoissée par le fait que, dans ma vie, tout se terminait à 20 heures et que tout était détendu.

Avec un bébé, ce n'était pas le cas, et je devais être avec lui tout le temps, et la journée n'était jamais terminée : c'était ennuyeux à 8 heures du matin, à 10 heures du soir, à 12 heures, et à deux heures du matin", dit-elle.

"Le fait d'être responsable d'un bébé et d'avoir mon travail pour survivre était très stressant pour moi", ajoute-t-elle.

À tout cela s'ajoutent l'idéalisation et les mandats qui entourent l'accouchement, selon Bobes Bascarán et Mirelman, qui le présentent comme une situation merveilleuse et heureuse, dans laquelle la mère doit se sentir épanouie et comblée, alors qu'en réalité, elle traverse une période délicate, qui nécessite une période d'adaptation.

Les facteurs de risque

Bien qu'il touche la grande majorité des femmes, certains facteurs peuvent rendre une mère plus sujette au baby blues.

C'est le cas des femmes qui ont déjà été confrontées à des sautes d'humeur ou à des troubles dépressifs, de celles qui "ont vécu une grossesse difficile, avec de l'anxiété, un certain malaise, quelle qu'en soit la raison", précise Mirelman, ou encore de celles qui ont déjà subi des pertes périnatales.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le blues postnatal peut toucher n'importe quelle femme, quel que soit son désir de devenir mère.

Les femmes qui accouchent pour la première fois ont également tendance à être plus anxieuses au moment de l'accouchement, de même que les femmes qui ont été victimes de violences obstétricales lors d'un précédent accouchement, explique Bobes.

Cependant, aucun de ces facteurs n'est déterminant. "De nombreuses femmes peuvent avoir vécu ces expériences et traverser la période postnatale de manière plus harmonieuse, sans être aussi labiles", affirme Mirelman.

Que faire ?

En principe, comme il ne s'agit pas d'un trouble psychologique, il n'est pas nécessaire de recourir à un traitement.

De plus, comme nous l'avons déjà mentionné, ces sentiments d'angoisse et de mélancolie disparaissent généralement d'eux-mêmes en quelques semaines, au fur et à mesure que la mère s'installe dans sa nouvelle routine autour de son nouveau-né. Néanmoins, il est important de garder à l'esprit que le contexte peut à la fois favoriser et entraver l'expérience de la naissance du bébé.

En ce sens, Mirelman souligne l'importance de "soutenir la femme, qui se trouve à un moment très vulnérable, en convalescence après l'expérience de l'accouchement et avec une grande responsabilité dans les bras, à la fois psychologiquement et émotionnellement, ainsi que dans un sens plus pratique, pour tout ce qui concerne les tâches quotidiennes de l'alimentation et du repos".

Et, bien sûr, il est important de valider l'expérience de la femme et d'éviter les commentaires négatifs tels que "tu devrais être heureuse, tu as un enfant en bonne santé", qui sont liés à l'idéalisation de la maternité par la société et qui ne font qu'accabler la femme de culpabilité.

En résumé, le mieux est de "l'accompagner, de l'écouter et surtout de ne pas la juger", affirme Bobes Bascarán.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'arrivée d'un bébé modifie considérablement les liens interpersonnels de la mère.

Si les sautes d'humeur durent plus de trois semaines, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé, car il est possible qu'il s'agisse d'une dépression post-partum, et dans ce cas, il est important de la traiter, car sinon, "on risque de développer une dépression chronique", explique Bobes Bascarán.

Le traitement de la dépression post-partum peut comprendre une psychothérapie, des antidépresseurs et des médicaments spécifiques pour traiter l'anxiété extrême ou l'insomnie pendant une courte période.

Dans le cas de Fernanda, le baby blues a duré un peu plus longtemps que d'habitude, sans toutefois s'aggraver : "Tout comme il est arrivé, il a disparu au bout d'un mois, d'un mois et demi. Je n'ai jamais recommencé à pleurer", dit-elle en ajoutant qu'elle aurait aimé être mieux informée à ce sujet.