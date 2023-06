Conflit au Soudan : accoucher dans une zone de guerre par césarienne et par téléphone

il y a 57 minutes

Dr Howaida Ahmed al-Hassan (deuxième à partir de la droite) veut montrer au monde les conditions dans lesquelles elle et son équipe travaillent à la lumière d'un portable

T ous les hôpitaux de la capitale du Soudan, Khartoum, à l'exception de quelques-uns, ont fermé leurs portes en raison du conflit qui y fait rage. Ceux qui restent ouverts sont souvent à court d'électricité, faisant de l'accouchement une expérience encore plus stressante que d'habitude, tant pour les femmes que pour le personnel soignant qui tente de les aider - en particulier si une intervention chirurgicale est nécessaire.

On voit ses mains gantées exercer une pression sur la poitrine et l'estomac de la patiente pendant que la césarienne se déroule.

Les médecins présents, toutes des femmes, entourent le Dr Hassan et brandissent leurs téléphones pour éclairer la zone où une incision a été pratiquée.

"La situation est vraiment mauvaise. Nous sommes restées à l'hôpital pendant des jours et des jours. Nous avons complètement perdu la notion du temps. Nous ne savons pas si c'est le jour ou la nuit", a déclaré le Dr Hassan.

"Le personnel médical de l'hôpital est réduit au minimum et, dans de nombreux cas, il y a des coupures d'électricité et nous n'avons pas d'essence pour faire fonctionner les générateurs pour les césariennes."

Naissances à haut risque

Elle a déclaré que le service de maternité de son hôpital était bondé de femmes ayant besoin de soins obstétriques d'urgence, et que nombre d'entre elles devaient subir une césarienne.

"Nous avons pris des risques importants en pratiquant ces césariennes dans des salles d'opération mal éclairées. Nous ne disposons pas de ressources suffisantes. "Nous travaillons en l'absence de consultants et de spécialistes en anesthésie générale. Nous avons dû faire sortir les femmes 10 heures seulement après chaque césarienne".

En avril, le Fonds des Nations unies pour la population a estimé que 219 000 femmes enceintes étaient menacées, alors que de violents combats faisaient rage autour de Khartoum, entrecoupés de cessez-le-feu fragiles et ratés.

Bashayar al-Fadil et son mari ont couru à travers les tirs pour se rendre à l'hôpital pour l'accouchement.

Lors d'un appel vidéo avec la BBC, on la voit bercer sa petite fille d'une semaine, Omayma.

Elle dit avoir eu de la chance de trouver un hôpital encore ouvert et a été admise au milieu de tirs sporadiques. " On entendait des explosions dans les rues" , a déclaré Mme Fadil.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), seul un hôpital sur six fonctionne à plein régime à Khartoum.

"J'essayais de trouver un hôpital qui m'admettrait pour une césarienne et j'ai eu la chance de trouver l'hôpital avec l'aide de mon médecin et de mes amis.

Le jour de l'accouchement, Mme Fadil raconte qu'elle et son mari ont dû courir à travers les tirs qui balayaient leur quartier, jusqu'à ce qu'ils arrivent sains et saufs à l'hôpital.

"J'ai accouché dans des circonstances difficiles. Même les choses les plus simples, comme l'eau, n'étaient pas disponibles.

L'expérience de Mme Fadil n'est pas isolée. Elle a déclaré que des dizaines de ses amies enceintes avaient eu des difficultés à se rendre à l'hôpital et que beaucoup d'entre elles avaient fait des fausses couches.

La maternité d'Omdurman, l'une des plus importantes du Soudan, a fermé ses portes quelques jours après le début des affrontements.

"Je suis sûr qu'il y a beaucoup de décès à domicile, d'hémorragies, de fausses couches, de grossesses extra-utérines, d'accouchements par le siège, de naissances mortes et de nombreux cas [de patientes] qui ne peuvent pas avoir accès à un traitement", a-t-il déclaré.

Selon l'OMS, même avant le début du conflit, le Soudan comptait l'un des plus grands nombres de décès maternels au monde.

Nous sauvons des vies, ils nous tuent

La sage-femme Mawaheb, qui n'a pas donné son nom de famille, a déclaré à la BBC qu'elle avait aidé environ sept femmes à accoucher naturellement et en toute sécurité depuis que les combats ont éclaté."Lorsque je reçois un appel téléphonique me demandant si je peux aider une femme en travail, je me dirige immédiatement vers la maison de cette femme, sans hésitation.