Géologie : Pourquoi la Chine creuse un trou de 11 kilomètres de profondeur

Atahualpa Amerise

BBC Mundo

10 juin 2023, 15:35 GMT

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il s'agira du puits artificiel le plus profond de Chine.

La Chine a commencé à creuser un énorme trou de plus de 11 100 mètres de profondeur.

Les travaux ont débuté la semaine dernière à Taklamakan, le deuxième plus grand désert de dunes au monde, situé dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang, dans le nord-ouest du pays.

Le trou de forage traversera plus de 10 strates continentales et atteindra des couches remontant à la période crétacée de la planète, il y a entre 145 millions et 66 millions d'années, a rapporté l'agence de presse gouvernementale Xinhua.

Le projet devrait durer 457 jours, au cours desquels les opérateurs manipuleront plus de 2 000 tonnes d'équipements et de machines.

Une entreprise ambitieuse

Il s'agit du plus grand projet d'excavation de Chine, qui franchira pour la première fois la barre des 10 000 mètres avec un trou de forage.

Les responsables du plus grand projet de forage de l'histoire du pays asiatique affirment qu'il répond à un double objectif scientifique et économique.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le puits de pétrole de Tarim, également situé dans le désert du Taklamakan, a une profondeur de plus de 9 000 mètres

Le trou foré par la Chine ne sera toutefois pas le plus profond jamais réalisé par l'homme.

Ce record est détenu par le puits très profond de Kola, en Russie, qui a été foré pendant près de vingt ans pour atteindre 12 262 mètres en 1989.

L'initiative de la Chine intervient à un moment où le pays franchit des étapes importantes dans sa consolidation en tant que puissance technologique et scientifique mondiale.

Il est intéressant de noter que le jour même où les travaux ont commencé, Pékin a envoyé trois astronautes dans sa station spatiale en orbite, dans le cadre de son plan visant à poser le pied sur la lune d'ici à 2030.

Mais pourquoi forer un trou plus profond que la hauteur de l'Everest et proche de l'altitude maximale de vol d'un avion de ligne ?

Double objectif

L'entreprise pétrochimique publique Sinopec, qui dirige le projet, a déclaré vouloir "repousser les limites de la profondeur" en matière d'exploration géologique.

Les travaux de forage du trou le plus profond de Chine ont commencé deux ans après que le président du pays, Xi Jinping, a exhorté la communauté scientifique locale à aller de l'avant dans l'exploration des profondeurs de la croûte terrestre.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les compagnies pétrolières d'État chinoises sont à la tête de ce projet.

"Le forage du puits a deux objectifs : la recherche scientifique et la découverte de pétrole et de gaz", a déclaré Lyu Xiaogang, un représentant de la China National Petroleum Corporation (CNPC), la plus grande compagnie pétrolière et gazière du pays et l'une des plus grandes au monde.

Dans une vidéo explicative, il précise que le projet servira à renforcer les capacités technologiques de PetroChina (le géant commercial contrôlé par la CNPC et coté à la bourse de Hong Kong) en matière d'excavation en profondeur et de fabrication de nouvelles machines.

"Pour étudier les 10 kilomètres les plus proches de la surface, nous utilisons généralement d'autres techniques telles que la sismique et d'autres types de tomographie. Ces types de projets sont très utiles car ils fournissent des preuves physiques à l'appui de la recherche", a déclaré à BBC Mundo le géophysicien chilien Cristian Farías, directeur des travaux de génie civil et de géologie à l'université catholique de Temuco.

En outre, le projet chinois "nous permet de tester les dernières avancées technologiques", ce qui "pourrait ouvrir une ère d'exploration très intéressante".

Gaz et pétrole

En ce qui concerne le deuxième objectif, CNPC a déclaré qu'elle explorait de nouveaux gisements de pétrole et de gaz ultra-profonds dans le nord-ouest de la Chine.

Les gisements d'hydrocarbures à des profondeurs extrêmes - généralement inférieures à 5 000 mètres - sont généralement situés dans des zones marines, comme les océans, où les couches de roches et de sédiments sont plus épaisses, mais aussi dans certaines zones terrestres, comme les bassins sédimentaires profonds.

Le bassin de Tarim, où se trouve le désert du Taklamakan, peut contenir d'importantes réserves de pétrole et de gaz naturel.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le désert du Taklamakan s'étend sur 337 000 km2, soit une superficie supérieure à celle de l'Équateur.

Cependant, son exploitation présente, selon les experts, d'importants défis techniques et technologiques en raison des conditions difficiles du sous-sol, telles que des pressions élevées et des températures extrêmes.

"La stabilité du trou est également un défi majeur", déclare le professeur Farias.

Bien que l'ex-Union soviétique ait réussi à atteindre une profondeur de plus de 12 kilomètres, les experts affirment qu'il est encore extrêmement complexe aujourd'hui d'atteindre des niveaux aussi bas de la croûte terrestre.

"La difficulté de construction de ce projet de forage équivaut à conduire un gros camion sur deux minces câbles d'acier", a déclaré Sun Jinsheng, scientifique à l'Académie chinoise d'ingénierie, à l'agence de presse Xinhua.