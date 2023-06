Le viol au Japon : pourquoi le pays le redéfinit-il ?

Par Tessa Wong et Sakiko Shiraishi

BBC News, Tokyo, Singapore

il y a une heure

Crédit photo, BBC News / Tessa Wong Légende image, Megumi Okano espère un changement au Japon.

Avertissement : cet article contient des détails que certains lecteurs pourraient trouver choquants.

Quelques jours après son viol, Megumi Okano raconte qu'elle savait déjà que l'agresseur s'en tirerait à bon compte.

Megumi, qui utilise "il" comme pronom personnel, connaissait le coupable et savait où le trouver. Mais Megumi savait aussi qu'il n'y aurait pas de procès, car les autorités japonaises n'étaient pas susceptibles de considérer ce qui s'était passé comme un viol.

L'étudiante a donc décidé de ne pas signaler l'incident à la police.

"Comme je ne pouvais pas poursuivre [la justice] de cette façon, il a pu vivre une vie libre et facile. C'est douloureux pour moi", déclare Megumi.

Mais le changement est peut-être en train de se produire. Le parlement japonais débat actuellement d'un projet de loi historique visant à réformer les lois sur les agressions sexuelles, la deuxième révision de ce type en un siècle.

Lire aussi :

Le projet de loi prévoit un certain nombre de changements, mais le plus important et le plus significatif est la redéfinition du viol par le législateur, qui passe de "rapports sexuels forcés" à "rapports sexuels non consensuels", ce qui permet de donner une place légale au consentement dans une société où ce concept est encore mal compris.

La législation japonaise actuelle définit le viol comme un rapport sexuel ou un acte indécent commis "de force" et "par agression ou intimidation", ou en profitant de "l'état d'inconscience ou de l'incapacité à résister" d'une personne.

Cette définition est en contradiction avec celle de nombreux autres pays, qui la définissent plus largement comme tout rapport sexuel ou acte sexuel non consensuel - où "non" signifie "non".

Les militants des droits de l'homme affirment que la définition étroite du Japon a conduit à des interprétations encore plus étroites de la loi par les procureurs et les juges, ce qui place la barre trop haut pour la justice et encourage une culture du scepticisme qui dissuade les victimes de signaler leur agression.

Dans une affaire survenue à Tokyo en 2014, par exemple, un homme avait coincé une jeune fille de 15 ans contre un mur et avait eu des relations sexuelles avec elle alors qu'elle résistait. Il a été acquitté du chef de viol, le tribunal ayant estimé que ses actes n'avaient pas rendu "extrêmement difficile" la résistance de la jeune fille. L'adolescente a été traitée comme une adulte parce que l'âge du consentement au Japon n'est que de 13 ans - l'âge le plus bas parmi les démocraties les plus riches du monde.

"Les procès et les décisions varient : certains accusés n'ont pas été condamnés même s'il a été prouvé que leurs actes n'étaient pas consensuels, car ils ne répondaient pas aux critères d'agression ou d'intimidation", explique Yuu Tadokoro, porte-parole de Spring, une association de défense des victimes d'agressions sexuelles.

C'est la raison pour laquelle Megumi dit qu'elle n'est pas allée voir la police après l'agression d'un autre étudiant de l'université.

Selon Megumi, ils regardaient tous les deux la télévision lorsqu'il a commencé à faire des avances sexuelles à Megumi, qui a dit "non".

Il l'a alors attaquée. Les deux ont "lutté" pendant un certain temps, dit Megumi… Cette réaction bien documentée à une agression n'est parfois pas couverte par la loi actuelle, selon les activistes.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La loi japonaise actuelle a longtemps dissuadé les femmes de dénoncer les agressions, selon les activistes.

Dans les jours qui ont suivi, Megumi, qui étudie le droit, a épluché le Code pénal et les précédents jurisprudentiels et s'est rendu compte que ce qui s'était passé ne répondait pas aux critères des tribunaux en matière d'"agression et d'intimidation".

On a également entendu dire que les survivants avaient été blâmés et avaient subi un "second viol", c'est-à-dire qu'ils avaient été traumatisés à nouveau par l'insensibilité de la police ou du personnel hospitalier, dans le cadre d'enquêtes menées au Japon.

"Je ne voulais pas passer par ce processus [d'enquête] pour mon maigre espoir d'obtenir justice. C'est pourquoi je ne suis pas allée à la police. Je n'étais même pas sûre que mon rapport serait accepté", disent des victimes.

Au lieu de cela, elles se sont adressées au centre de conseil sur le harcèlement de l'université, qui a ouvert une enquête et a conclu que l'agresseur avait commis un viol.

Contacté par la BBC, le centre a refusé de commenter l'affaire, invoquant la confidentialité.

Au moment où l'enquête s'est terminée, l'agresseur avait obtenu son diplôme - il n'a donc subi que peu de conséquences, si ce n'est un avertissement, explique Megumi. "Je me suis sentie déçue de ne pas avoir pu faire regretter à cette personne son acte par le biais de la procédure pénale."

Un appel au changement

Megumi n'est pas la seule dans cette situation. Au Japon, seul un tiers des cas reconnus comme des viols donne lieu à des poursuites, ce qui est légèrement inférieur au taux général de poursuites pénales.

Mais le public réclame de plus en plus de changements.

En 2019, l'opinion publique japonaise a été mise en colère lorsqu'une série de quatre affaires d'agression sexuelle, aboutissant chacune à l'acquittement de l'agresseur présumé, a été révélée en l'espace d'un mois.

Dans l'une de ces affaires, à Fukuoka, un homme a eu des relations sexuelles avec une femme qui s'était évanouie en état d'ébriété - ce qui pourrait être considéré comme une agression sexuelle dans d'autres endroits. Le tribunal a appris que la femme avait participé pour la première fois à une beuverie régulière dans un restaurant.

Lire aussi :

Selon les rapports, l'homme a déclaré penser que "les hommes pouvaient facilement avoir un comportement sexuel" lors de cet événement, connu pour sa permissivité sexuelle, et que les autres personnes qui ont assisté à l'incident ne l'ont pas arrêté. Il a également supposé que la femme avait donné son consentement parce qu'à un moment de la relation, elle avait ouvert les yeux et "émis des bruits".

Dans une autre affaire, à Nagoya, où un père a eu des relations sexuelles avec sa fille adolescente à plusieurs reprises pendant de nombreuses années, le tribunal a douté qu'il ait "complètement dominé" sa fille parce qu'elle était allée à l'encontre des souhaits de ses parents en choisissant une école, même si un psychiatre a témoigné qu'elle était généralement incapable de résister à son père sur le plan psychologique.

Après le tollé, la plupart de ces affaires ont été rejugées et les agresseurs ont été reconnus coupables. Une campagne nationale, connue sous le nom de "Flower Demo", a été lancée par des activistes pour montrer leur solidarité avec les victimes d'agressions sexuelles.

Les militants des droits de l'homme affirment que cette campagne, ainsi que le mouvement #MeToo en plein essor et la victoire historique de la journaliste Shiori Ito, ont contribué à stimuler le débat national sur les agressions sexuelles et à faire avancer la réforme juridique.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La journaliste Shiori Ito a gagné un procès historique pour viol en 2019.

Dans le cadre de la redéfinition du viol, la nouvelle loi énonce explicitement huit scénarios dans lesquels il est difficile pour la victime de "former, exprimer ou réaliser une intention de ne pas consentir".

Il s'agit notamment de situations où la victime est sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue, ou subit des violences ou des menaces, ou est "effrayée ou stupéfaite". Un autre scénario semble décrire un abus de pouvoir, lorsque la victime "craint" de subir des désavantages si elle n'obtempère pas.

L'âge du consentement passera également à 16 ans et le délai de prescription sera prolongé.

Certaines organisations de défense des droits ont demandé plus de clarté sur les scénarios, estimant qu'ils sont formulés de manière trop ambiguë. Ils craignent également qu'il soit plus difficile pour les procureurs de prouver les accusations. D'autres ont déclaré que le délai de prescription devrait être encore plus long et que les survivants mineurs devraient être mieux protégés.

Néanmoins, si elles sont adoptées, les réformes marqueront une victoire pour ceux qui ont longtemps fait pression pour que les choses changent.

"Nous espérons que les gens entameront une conversation au Japon sur ce qu'est le consentement : Qu'est-ce que le consentement ? Qu'est-ce que le non-consentement ?" déclare Kazuko Ito, vice-présidente de l'organisation Human Rights Now, basée à Tokyo

Mais le temps presse. La chambre haute du parlement japonais doit adopter la nouvelle loi avant le 21 juin, mais elle est actuellement empêtrée dans un débat sur l'immigration.

Le non-respect de cette date entraînerait l'incertitude quant aux réformes relatives aux agressions sexuelles. La semaine dernière, des militants des droits de l'homme ont jugé ce retard "inacceptable" et ont appelé les législateurs à agir immédiatement.

Remodeler les idées sur le sexe

Mais les réformes ne s'attaquent qu'à une partie du problème, estiment les militants des droits de l'homme, dont l'appel au changement va bien au-delà des tribunaux.

Les agressions sexuelles restent un sujet tabou au Japon et n'ont attiré l'attention nationale que durant ces dernières années, à la suite d'affaires très médiatisées telles que la bataille judiciaire de Shiori Ito, les déclarations publiques de Rina Gonoi, ancienne membre des forces d'autodéfense et survivante d'agressions sexuelles, et la révélation de l'affaire Johnny Kitagawa.

Selon Kazuko Ito, le problème vient en partie du fait que des générations de Japonais ont grandi avec "une idée déformée du sexe et du consentement sexuel".

D'une part, l'éducation sexuelle est généralement enseignée de manière voilée et pudique, et le consentement est à peine abordé. Pourtant, selon Mme Ito, les enfants japonais ont facilement accès à des films pornographiques où l'on voit trop souvent une femme qui prend plaisir à avoir des relations sexuelles contre son gré.

Crédit photo, NurPhoto Légende image, Une manifestation en 2019, à la suite d'une série d'acquittements pour viols

Le Japon devrait offrir davantage de soutien financier et psychologique aux victimes d'agressions sexuelles, déclare Sakura Kamitani, avocate et militante des droits de l'homme.

Mais les agresseurs devraient également recevoir de l'aide, ajoute-t-elle. "Les crimes sexuels ont un taux de récidive si élevé que nous devons nous concentrer sur la prévention, sinon il y aurait de plus en plus de victimes."

Mais la tâche la plus importante à présent, selon les activistes, est de veiller à ce que les réformes soient adoptées et mises en œuvre, afin d'encourager les survivants à signaler les cas.

"Si ce changement n'est que superficiel et qu'il ne permet pas de sauver des victimes, ce serait dévastateur pour les gens", déclare Mme Ito.

Megumi déclare qu'elle envisagerait de signaler son agression à la police si la loi changeait, mais pas immédiatement.

Lire aussi :

"J'ai déjà réussi à apaiser mes sentiments. Je pense qu'il est trop difficile de me mettre dans la position sérieuse du 'premier pingouin'", disent-elles, en utilisant un terme japonais désignant la première personne à se lancer dans quelque chose de nouveau.

Au lieu de cela, Megumi, qui s'identifie comme gender-fluid, se concentre sur la campagne en faveur des survivants d'agressions sexuelles et des droits des minorités sexuelles, et espère créer un cabinet d'avocats pour aider ces groupes.

"Je suis soulagée de voir qu'il y a de l'espoir. Beaucoup commencent à se rendre compte que la situation actuelle est déformée et erronée."