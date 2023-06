Cancer : quatre bonnes nouvelles pour les malades

André Biernath,

BBC News Brésil, Londres

il y a 45 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, De nouveaux traitements permettent d'allonger les taux de survie de plusieurs types de cancer.

C'est dans cette ville que se tient la réunion annuelle de l'American Society of Clinical Oncology (Asco). Après trois années de panels virtuels ou hybrides en raison de la pandémie de Covid-19, les sessions reviendront en personne en 2023.

Lors de l'édition de cette année, la conférence scientifique a apporté une série de bonnes nouvelles et de progrès dans la manière dont la médecine traite les différents types de cancer.

BBC News Brazil détaille ci-dessous les quatre principales études publiées lors de l'événement. Elles apportent de bonnes nouvelles dans la lutte contre les tumeurs du poumon, du cerveau, du rectum et le lymphome de Hodgkin - un type de cancer qui affecte les cellules du système de défense.

Cancer du poumon : une thérapie ciblée pour prolonger la survie

Le médicament osimertinib, de la société pharmaceutique AstraZeneca, est déjà utilisé depuis trois ans pour les personnes atteintes d'un type spécifique de cancer du poumon.

Mais lors de l'Asco 2023, des chercheurs du Yale Cancer Center, aux États-Unis, ont démontré que ce médicament est capable de prolonger la survie des patients qui ont subi une intervention chirurgicale pour enlever la tumeur.

Selon les résultats, il réduit de moitié le risque de décès par rapport à un placebo (substance sans effet thérapeutique).

Les auteurs de l'étude estiment que ces données renforcent l'utilisation de l'osimertinib comme traitement standard dans ces cas.

L'oncologue William Nassib William Jr, responsable de la spécialité des tumeurs thoraciques au sein du Groupe Oncoclínicas, explique que ce médicament est indiqué pour les patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules - le type de maladie le plus courant dans cet organe - qui présentent une mutation dans un gène appelé EGFR.

Lorsque cette tumeur est diagnostiquée à un stade précoce, les médecins procèdent généralement à une intervention chirurgicale pour retirer le tissu pulmonaire affecté.

Mais la question qui se pose alors est toujours la suivante : reste-t-il des cellules cancéreuses dans la région ?

C'est l'un des principaux problèmes après l'opération, car ces unités tumorales microscopiques peuvent se développer avec le temps et réactiver la maladie.

C'est précisément pour éviter ce scénario que les oncologues prescrivent des traitements dits adjuvants. Ils tentent d'éliminer les cellules malades qui ne peuvent pas être enlevées par la chirurgie.

Dans le passé, la principale méthode utilisée pour effectuer ce genre de passage au peigne fin était la chimiothérapie. Plus récemment, des thérapies ciblées sont apparues - comme l'osimertinib - qui fonctionnent comme des missiles guidés et attaquent uniquement des molécules spécifiques de la tumeur.

L'utilisation de ces thérapies plus modernes nécessite toutefois un examen qui analyse le profil génétique du cancer et les mutations qui s'y produisent.

L'osimertinib, par exemple, ne fonctionne que chez les personnes porteuses du gène EGFR altéré - ce qui représente entre 15 et 20 % de toutes les personnes atteintes d'un cancer du poumon non à petites cellules.

Les résultats de ce médicament présentés à l'Asco 2023 et publiés dans des revues scientifiques ont montré que 85 % des patients répondant à ces critères et traités par osimertinib ont survécu jusqu'à cinq ans.

Dans le groupe placebo, ce taux était de 73 %.

"Cela renforce l'idée que ce médicament empêche ces cellules cancéreuses microscopiques de se développer à nouveau, voire qu'il parvient à les éliminer complètement, ce qui prolonge la durée de survie des patients", analyse William Jr.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La thérapie ciblée n'agit que sur les cellules présentant des mutations génétiques spécifiques.

Le médecin observe que les médicaments les plus modernes en oncologie - tels que les thérapies ciblées et les immunothérapies, dont nous parlerons plus tard - sont peu à peu testés (et approuvés) pour les stades initiaux et moins agressifs de la maladie. Auparavant, elles étaient réservées aux stades avancés et compliqués de la maladie.

"Avec cela, nous parlerons de plus en plus non seulement de contrôler ces tumeurs, mais même de les guérir", prévoit-il.

L'utilisation de l'osimertinib est approuvée au Brésil par l'Agence nationale de surveillance sanitaire (Anvisa).

Il n'est pris en charge par les régimes de santé que pour les cas les plus avancés de cancer du poumon. Le médicament n'est pas encore disponible dans le système de santé publique.

Gliome : une nouvelle stratégie qui repousse la chimiothérapie

Le cerveau n'est pas seulement constitué de neurones. L'organe responsable de la mémoire et du raisonnement possède des cellules gliales, essentielles au fonctionnement et à la protection du système nerveux central.

Le problème est que ces unités peuvent aussi muter et se transformer en cancer. Dans ce cas, la maladie est connue sous le nom de gliome.

Et il existe un type de gliome qui présente des caractéristiques très particulières. Le gliome de bas grade est généralement lent et peu agressif - en général, le patient vit des années ou des décennies après le diagnostic.

"Malgré cela, il a un impact important car il touche des personnes plus jeunes, puisqu'il apparaît généralement vers l'âge de 20 ans", explique Clarissa Baldotto, du comité chargé des tumeurs du système nerveux central de la Société brésilienne d'oncologie clinique (SBOC).

Ce domaine de la médecine est resté sans nouvelles pendant des années, et le fait que la tumeur se développe dans le cerveau, une région si sensible, a rendu difficile la mise au point de thérapies sûres et efficaces.

Mais les choses ont changé à Asco 2023, avec la présentation d'une étude qui a évalué le vorasidenib, du laboratoire Servier, qui est également une thérapie ciblée.

Des chercheurs du Memorial Sloan Kettering Cancer Center, aux États-Unis, ont montré que ce médicament réduit de 61 % le risque de progression de la maladie ou de décès.

En outre, le nouveau traitement présente un second avantage. Il repousse la nécessité de recourir à d'autres ressources plus toxiques (telles que la chimiothérapie et la radiothérapie) pour contrôler la prolifération des cellules cancéreuses dans le cerveau.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les cellules gliales protègent et soutiennent les neurones. Lorsqu'un cancer se développe dans ces cellules, on parle de gliome.

Éviter cette toxicité est encore plus pertinent dans le cas des gliomes de bas grade, puisque les principales victimes de la maladie sont de jeunes adultes, qui peuvent subir les effets secondaires de ces ressources thérapeutiques pendant plusieurs décennies.

Mme Baldotto qualifie les résultats de l'étude d'"impressionnants".

"L'essai clinique a également montré que ce médicament, pris une fois par jour sous forme de comprimés, est très bien toléré et présente un faible taux d'effets secondaires", ajoute-t-elle...

Le patient atteint de gliome doit subir un test pour évaluer les mutations de la tumeur.

Le vorasidenib agit spécifiquement en cas d'altération des gènes IDH1 et IDH2.

Pour l'instant, ce médicament n'est pas encore disponible au Brésil pour les personnes atteintes d'un gliome de bas grade.

Cancer du rectum : il y a plus d'une façon de guérir

Dans l'univers du cancer colorectal (qui affecte la dernière partie du système digestif), les tumeurs qui prennent naissance dans le rectum représentent environ un tiers de tous les cas.

"Ces dernières années, nous avons fait de grands progrès dans le traitement de cette maladie", souligne l'oncologue Virgílio Souza e Silva, du centre de cancérologie A.C.Camargo, à São Paulo.

La dernière grande nouveauté dans ce domaine a été divulguée lors de l'Asco 2023.

Des scientifiques du Memorial Sloan Kettering Cancer Center ont démontré que deux stratégies thérapeutiques différentes sont capables d'atteindre un résultat similaire : un taux de survie élevé et même une guérison après cinq ans de traitement.

Dans l'étude, une partie des volontaires atteints de cette tumeur localement avancée, mais sans métastase (lorsque les cellules malades se sont propagées à d'autres parties du corps), a subi des séances de chimiothérapie et de radiothérapie. Une autre partie présentant les mêmes caractéristiques a été soumise uniquement à la chimiothérapie.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Selon une étude, les séances de radiothérapie continueront d'être bénéfiques pour certains patients atteints de tumeurs rectales mais ne seront plus nécessaires pour tous.

Leurs résultats ont ensuite été comparés et ont montré un effet positif très similaire : environ 80 % des participants des deux groupes étaient en vie et débarrassés de la maladie dans les cinq ans.

Selon les auteurs, la possibilité d'offrir plus d'une voie thérapeutique responsabilise les patients, qui peuvent choisir l'option la plus confortable et la plus pratique pour eux.

Pour M. Silva, les données présentées "brisent les paradigmes établis il y a vingt ans", mais ne signifient pas que la radiothérapie sera complètement abandonnée dans ces cas.

"Le traitement du cancer du rectum est très complexe et nous sommes de plus en plus parvenus à adopter une approche individualisée en fonction du cas", explique-t-il.

"Certaines personnes continueront à bénéficier de la radiothérapie. Pour d'autres, la chimiothérapie seule suffira", ajoute-t-il.

L'oncologue estime que, parmi les principaux points forts d'Asco 2023, cette recherche est celle qui aura l'impact le plus immédiat sur la santé publique brésilienne.

Après tout, il ne s'agit pas ici d'intégrer de nouvelles technologies. "Cette étude a testé des thérapies déjà disponibles [séances de chimiothérapie et de radiothérapie]", précise M. Silva.

Et comme certaines personnes atteintes d'une tumeur rectale n'auront plus besoin de radiothérapie, cela pourrait même représenter une économie pour le système de santé unifié (SUS) et un allègement des files d'attente pour l'utilisation de cette ressource.

Lymphome de Hodgkin : un traitement standard pour tous les âges

Ce type de cancer affecte certaines cellules du système de défense et touche principalement les jeunes dans la deuxième ou troisième décennie de leur vie.

Dans les stades les plus avancés de la maladie, le traitement standard comprend des séances de chimiothérapie et un médicament appelé brentuximab vedotin, de la société pharmaceutique Takeda.

Les experts du City of Hope Medical Center, également aux États-Unis, ont décidé de proposer une substitution dans ce schéma.

Ils ont testé le brentuximab vedotin pour voir s'il peut être remplacé par le nivolumab (Bristol Myers Squibb), un type d'immunothérapie, une classe pharmacologique qui stimule le système immunitaire du patient pour qu'il reconnaisse et attaque les cellules cancéreuses.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La chimiothérapie reste indiquée pour les patients atteints d'un lymphome de Hodgkin avancé.

Les données préliminaires de cette étude montrent que 94 % des patients ayant reçu le nouveau schéma thérapeutique (nivolumab + chimiothérapie) étaient toujours en vie après douze mois. Parmi ceux qui ont suivi la combinaison précédente (brentuximab vedotin + chimiothérapie), ce taux était de 86 %.

Un autre avantage du nivolumab est la plus grande tolérance des patients aux effets secondaires.

Les auteurs de l'étude eux-mêmes soulignent qu'il est nécessaire d'observer les deux groupes pendant une période plus longue, mais ils estiment que les résultats obtenus servent de base pour changer la manière dont le lymphome de Hodgkin est traité aujourd'hui.

L'hématologue Guilherme Perini, de l'hôpital Israelita Albert Einstein, à São Paulo, qualifie l'étude d'"historique" et attire l'attention sur un autre aspect : les travaux ont porté sur des volontaires plus jeunes, à partir de 12 ans.

"La recherche a porté sur des patients pédiatriques et adultes. Jusqu'à présent, le traitement de cette maladie était différent selon le groupe d'âge", explique-t-il.

"Désormais, la tendance est à l'harmonisation des protocoles thérapeutiques", ajoute Guilherme Peri.