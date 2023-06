Changpeng Zhao : le milliardaire accusé d'avoir créé un "réseau d'arnaque" aux États-Unis

BBC News Mundo

il y a 11 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Changpeng Zhao, fondateur de Binance, est accusé d'avoir participé à un "vaste réseau de tromperie".

Changpeng Zhao s'est fait connaître lorsque l'un des plus grands scandales mondiaux liés aux crypto-monnaies a éclaté l'année dernière.

Le fondateur de Binance, la plus grande plateforme de devises numériques au monde, a fait les gros titres en novembre 2022, après avoir annoncé qu'il envisageait d'acheter sa rivale FTX, alors que cette dernière était en train de s'effondrer.

Rapidement, Zhao a changé d'avis et a regardé son concurrent se vider de son sang, entraînant le reste des crypto-monnaies dans une chute vertigineuse dont les traces perdurent encore aujourd'hui.

FTX a finalement fait faillite et son fondateur, Sam Bankman-Fried, a été inculpé par la justice américaine. C'est ainsi qu'après l'effondrement de FTX, Zhao est devenu le nouveau "roi de la cryptographie".

Mais quelques mois plus tard, les autorités américaines ont porté plainte contre la société qu'il dirige, l'accusant d'opérer illégalement dans le pays et de violer de nombreuses lois financières.

Tentant de naviguer en eaux troubles, Binance a poursuivi ses activités sans heurts jusqu'au début de juin 2023, date à laquelle les autorités ont de nouveau inculpé la société et son fondateur.

Cette fois, la Securities and Exchange Commission (SEC) a poursuivi la société et Zhao pour violation des lois nationales sur l'investissement.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Binance est la plus grande plateforme de crypto-monnaies au monde.

"Nous affirmons que Zhao et les entités de Binance se sont engagés dans un vaste réseau d'arnaque, de conflits d'intérêts, de défaut de divulgation…" a déclaré Gary Gensler, président de la SEC.

Zhao a rejeté ces allégations sur Twitter et a déclaré que son entreprise n'avait pas encore pris connaissance des accusations.

"Ma mère et moi avons quitté la Chine"

Connu dans le secteur sous le nom de Changpeng "CZ" Zhao, l'homme d'affaires est né en 1977 dans la province chinoise de Jiangsu.

Fils de parents enseignants, Zhao a raconté, dans un billet de blog de Binance, les problèmes auxquels sa famille a été confrontée en Chine dans les années 1980 et comment il a fui le pays à l'âge de 12 ans après le massacre de la place Tiananmen.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Zhao est né dans la province de Jiangsu, en Chine, en 1977.

"Le 6 août 1989, ma mère et moi avons quitté la Chine et parcouru des milliers de kilomètres pour nous rendre au Canada. Pour ceux qui connaissent l'histoire de la Chine, cela se passe deux mois après les événements du 4 juin 1989", écrit Zhao.

"Je me souviens que la file d'attente devant l'ambassade du Canada a duré trois jours, a-t-il commenté sur le blog. Cela a changé ma vie pour toujours et m'a ouvert des possibilités infinies."

Zhao a passé son adolescence à Vancouver, où il a occupé divers emplois, notamment chez McDonald's en tant que cuisinier de hamburgers.

Il a ensuite étudié l'informatique à l'université McGill de Montréal, puis a effectué un stage à la bourse de Tokyo avant de travailler pour Bloomberg Tradebook à New York.

Quelques années plus tard, Zhao est retourné en Chine pour travailler dans plusieurs entreprises technologiques et a fondé Binance en 2017.

"Un vaste réseau d'arnaque"

Mais le gouvernement chinois interdit aux plateformes de crypto-monnaies d'opérer dans le pays, ce qui pousse Zhao à émigrer de nouveau, consolidant son entreprise sous d'autres latitudes.

Binance est passée dans la cour des grands et est rapidement devenue la plus grande plateforme d'achat et de vente de crypto-monnaies au monde.

Cependant, les problèmes n'ont pas tardé à suivre. Les autorités britanniques ont interdit les activités de Binance l'année dernière, tandis qu'aux États-Unis, la première enquête judiciaire a été ouverte à son encontre pour des opérations illégales présumées dans le pays.

La dernière en date est l'action en justice intentée lundi 5 juin 2023 devant le tribunal fédéral de Washington.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Zhao déclare qu'il n'a pas encore pris connaissance des chefs d'accusation.

La SEC accuse la société et son fondateur d'avoir mal géré les fonds des utilisateurs et d'avoir menti aux investisseurs et aux régulateurs, entre autres irrégularités présumées.

Selon l'accusation, l'entreprise a ignoré les lois américaines sur les valeurs mobilières et a gagné des milliards de dollars en échange de l'exposition des actifs de ses clients à un "risque significatif".

La justice américaine affirme également que Binance et Zhao contrôlaient secrètement les actifs des clients, leur permettant de mélanger et de détourner des fonds, et que l'entreprise a créé des entités américaines distinctes "dans le cadre d'un stratagème élaboré pour échapper aux lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières".

Les autorités américaines affirment que, de septembre 2019 à juin 2022 au moins, Sigma Chain, une société de négoce détenue et contrôlée par Zhao, a effectué des transactions qui ont artificiellement gonflé le volume des échanges de titres de cryptoactifs sur la plateforme Binance.