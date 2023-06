Mort de Silvio Berlusconi : L'homme politique italien flamboyant est décédé à 86 ans

il y a 32 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Berlusconi était une personnalité publique majeure du monde des affaires, de la radiodiffusion et de la politique en Italie

Dans le monde labyrinthique de la politique italienne, Silvio Berlusconi était le plus grand affairiste, un homme qui fusionnait les affaires et la vie publique comme personne d'autre.

Sa personnalité flamboyante a touché la corde sensible de l'électorat italien, qui a continué à le soutenir malgré les allégations de corruption et de double jeu.

Il a été quatre fois premier ministre et, à chaque fois qu'il a semblé que sa carrière politique était terminée, il a réussi à confondre ses détracteurs et à rebondir.

Neuf ans après avoir été exclu de la fonction publique pour fraude fiscale, il est de retour au Parlement, élu au Sénat italien avant d'avoir 86 ans en septembre 2022.

Mais c'est souvent sa vie privée, son goût pour les belles jeunes femmes et les scandales sexuels qui en ont découlé, qui ont fait la une des journaux du monde entier.

Berlusconi, qui est décédé à l'âge de 86 ans, était un magnat des médias, un propriétaire de club de football et un homme d'affaires milliardaire qui n'a jamais abandonné la politique et qui a contribué à façonner l'image de l'Italie pendant des décennies.

Le magnat milanais

Silvio Berlusconi est né à Milan le 29 septembre 1936 dans une famille de la classe moyenne et a grandi dans un village à l'extérieur de la ville pendant la Seconde Guerre mondiale.

Dès ses années d'études, il a démontré sa capacité à gagner de l'argent. Alors qu'il étudie le droit à l'université, il joue de la contrebasse dans un groupe d'étudiants et se fait une réputation de chanteur, travaillant dans des boîtes de nuit et sur des bateaux de croisière.

Crédit photo, Rex Features Légende image, Berlusconi a été chanteur sur des bateaux de croisière

Il a commencé à utiliser son charme naturel dans les affaires en tant que vendeur d'aspirateurs et en vendant des essais rédigés pour ses camarades d'études.

Après avoir obtenu son diplôme, il se lance dans la construction avec sa propre société, Edilnord, et construit un énorme complexe d'appartements à la périphérie de Milan - bien que la source de financement du projet reste un mystère.

En 1973, l'entrepreneur lance une société locale de télévision par câble, Telemilano, pour fournir la télévision à ses propriétés.

Quatre ans plus tard, il possède deux autres stations et un studio central à Milan. À la fin de la décennie, il a créé une société holding, Fininvest, pour gérer l'expansion rapide de ses entreprises.

Il finira par posséder Mediaset - le plus grand empire médiatique d'Italie et propriétaire des plus grandes stations privées du pays - et la plus grande maison d'édition d'Italie, Mondadori.

Au moment de sa mort, il était l'un des hommes les plus riches d'Italie, avec une fortune familiale de plusieurs milliards de dollars. Ses enfants - Marina, Barbara, Pier Silvio, Eleonora et Luigi - ont tous participé à la gestion de son empire commercial.

Une partie de cette fortune a été utilisée pour satisfaire ses intérêts personnels, notamment pour sauver de la faillite le club de football de sa ville natale, l'AC Milan, en 1986.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le club de football AC Milan n'était qu'un parmi ses intérêts commerciaux

Cet investissement a porté ses fruits trois décennies plus tard, en 2017, lorsqu'il a vendu le club à des investisseurs chinois pour un montant de 628 millions de livres sterling (740 millions d'euros).

Il n'a jamais abandonné le football non plus, puisqu'il a racheté le club de football de Monza et l'a fait accéder à l'élite de la Serie A pour la première fois de son histoire.

Pouvoir politique et enquêtes de corruption

La remarquable capacité de Berlusconi à faire face aux tribunaux à plusieurs reprises - et à maintenir sa popularité dans la politique - était inégalée.

Il s'est souvent plaint d'être victimisé, en particulier par les procureurs de sa ville natale de Milan, affirmant un jour avoir fait 2 500 apparitions au tribunal dans 106 procès en 20 ans.

Au fil des ans, il a été accusé de détournement de fonds, de fraude fiscale, de fausse comptabilité et de tentative de corruption d'un juge. Il a été acquitté ou a vu ses condamnations annulées à plusieurs reprises.

Ses controverses ont été très médiatisées et ont constitué une toile de fond régulière tout au long de sa carrière politique. Ce n'est qu'en février 2023 qu'il a finalement été blanchi pour avoir soudoyé des témoins afin qu'ils mentent au sujet des fameuses fêtes "bunga bunga" qu'il avait organisées dans sa villa en tant que Premier ministre.

Il avait fondé son propre parti politique 30 ans plus tôt, en 1993, et en l'espace d'un an, il avait été catapulté au pouvoir.

Tirant parti de son enthousiasme pour le football, il avait baptisé son parti du nom d'un chant de supporters : Forza Italia (Allez l'Italie). À l'époque, une vacance du pouvoir était apparue à la suite d'un scandale affectant le centre-droit italien, et Berlusconi offrait à ces électeurs une alternative qui n'était pas de gauche.

Une campagne publicitaire massive sur ses propres chaînes de télévision l'avait aidé à remporter les élections de 1994.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Berlusconi, l'entrepreneur de la télévision, photographié en 1986

Toutefois, son nouvel appétit pour la politique a été perçu comme une tentative d'éviter d'être lui-même impliqué dans des accusations de corruption, après que plusieurs de ses entreprises ont été impliquées dans l'enquête.

Mais il a rejeté ces allégations. "Je n'ai pas besoin d'entrer en fonction pour le pouvoir. J'ai des maisons dans le monde entier, des bateaux magnifiques, de beaux avions, une belle femme, une belle famille. Je fais un sacrifice".

Une fois au pouvoir, le gouvernement de Silvio Berlusconi a adopté une loi qui lui accordait, ainsi qu'à d'autres personnalités publiques, l'immunité contre les poursuites judiciaires pendant la durée de leur mandat, mais cette loi a ensuite été annulée par la Cour constitutionnelle.

Le roi du come-back

La première coalition de Berlusconi n'a duré que quelques mois, en partie à cause des frictions entre les différents partis qui la composaient, et en partie à cause de l'inculpation de Berlusconi pour fraude fiscale présumée par un tribunal de Milan.

Il perd les élections de 1996 au profit de la gauche, mais sa carrière politique ne fait que commencer.

En 2001, Berlusconi redevient Premier ministre, à la tête d'une nouvelle coalition connue sous le nom de Maison des libertés. L'axe principal de sa campagne électorale est la promesse de réformer l'économie italienne, de simplifier le système fiscal et d'augmenter les retraites.

Mais les finances de l'Italie souffraient de la détérioration de l'économie mondiale et Berlusconi n'a pas été en mesure de tenir ses promesses. Il a perdu face à la gauche en 2006, mais a de nouveau gagné en 2008.

Il est resté un acteur incontournable de la politique italienne jusqu'en 2011, année qui s'est avérée être l'une de ses plus difficiles.

Les coûts d'emprunt de l'Italie ont grimpé en flèche pendant la crise de la dette de la zone euro. Le premier ministre a perdu des soutiens et a été contraint de démissionner après avoir perdu sa majorité parlementaire.

La même année, la Cour constitutionnelle a annulé une partie de la loi lui accordant, ainsi qu'à d'autres ministres de premier plan, une immunité temporaire.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Berlusconi a finalement effectué des travaux d'intérêt général dans le cadre de sa condamnation pour fraude fiscale

À la fin de l'année 2011, il n'était plus au pouvoir. En octobre 2012, il a été condamné à quatre ans d'emprisonnement pour fraude fiscale et interdit d'exercer une fonction publique. Berlusconi a déclaré son innocence et parlé d'un "coup d'État judiciaire".

Mais il a alors plus de 75 ans et se voit imposer des travaux d'intérêt général. Il a travaillé quatre heures par semaine avec des personnes âgées atteintes de démence dans une maison de retraite catholique près de Milan.

Il a également été interdit d'exercer une fonction publique - une interdiction qui a duré plusieurs années avant son prochain retour à la vie publique.

Fêtes Bunga-bunga et vie privée sur la place publique

Au-delà de la politique, Berlusconi a fait les gros titres pour sa vie privée, souvent très publique.

Le flamboyant premier ministre n'a pas caché qu'il recherchait des femmes plus jeunes que lui. Sa dernière compagne, Marta Fascina, une collègue de parti, est de plus de 50 ans sa cadette. Il était connu pour avoir recours à des greffes de cheveux et à la chirurgie plastique pour se rajeunir.

Il a rencontré sa deuxième femme, Veronica Lario, après qu'elle se soit produite seins nus dans une pièce de théâtre. Elle a ensuite exprimé publiquement, à plusieurs reprises, sa frustration face au comportement de son mari avec les jeunes femmes.

Elle a demandé le divorce après que son mari a été photographié à la fête d'anniversaire des 18 ans du mannequin Noemi Letizia.

Son scandale le plus retentissant est celui des fêtes "bunga bunga" dans sa villa, auxquelles participaient des filles de joie - une histoire qui s'est soldée par une condamnation pour avoir payé une prostituée mineure pour des relations sexuelles.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Dans le cadre de ce scandale, Silvio Berlusconi et Karima El Mahroug ont tous deux nié avoir eu des relations sexuelles

Il est finalement apparu qu'en 2010, M. Berlusconi, alors qu'il était Premier ministre, avait téléphoné à un poste de police pour demander la libération de Karima "Ruby" El Mahroug, 17 ans, surnommée Ruby Heart-Stealer, qui était détenue pour vol. Elle aurait également été invitée aux soirées "bunga bunga".

Les médias italiens ont rapporté que le premier ministre avait affirmé que la jeune fille était la nièce ou la petite-fille du président égyptien et qu'il tentait d'éviter un incident diplomatique.

En 2013, M. Berlusconi a été reconnu coupable d'avoir payé la jeune fille pour des relations sexuelles et d'avoir abusé de son pouvoir, mais cette décision a été annulée l'année suivante.

Pour sa part, M. Berlusconi a toujours rejeté les allégations selon lesquelles il aurait payé une femme pour des relations sexuelles, affirmant que c'était "passer à côté du plaisir de la conquête". Mais il a également admis qu'il n'était "pas un saint".

Forza Italia à nouveau

En proie à des problèmes budgétaires nationaux et à des scandales personnels, le parti de Berlusconi, le Peuple de la liberté, n'a pas obtenu de bons résultats lors des élections locales de 2011, perdant Milan, sa ville natale et sa base de pouvoir.

Mais il est resté populaire, passant à moins de 1 % de gagner les élections nationales de 2013. Finalement, son parti s'est scindé et Berlusconi l'a relancé sous son nom d'origine, Forza Italia.

Entre ses défaites électorales et l'interdiction d'exercer une fonction publique en raison de sa condamnation pénale, on aurait pu penser que sa carrière politique était terminée.

Crédit photo, Getty Images Légende image, En 2019, M. Berlusconi s'est à nouveau présenté aux élections - et les a remportées

Pourtant, Forza Italia est arrivé en troisième position lors des élections de 2018 avec le nom de Berlusconi attaché à son image de marque, derrière le parti populiste et anti-establishment Cinq Étoiles et le propre partenaire électoral de droite de Forza Italia, la Ligue.

M. Berlusconi a promis de "soutenir loyalement" les efforts du chef de file de la Ligue, Matteo Salvini, pour former un gouvernement, mais la Ligue a choisi de gouverner sans Forza Italia.

Une fois de plus, la carrière politique de Silvio Berlusconi semblait toucher à sa fin. Mais en 2018, un tribunal a décidé qu'il pouvait à nouveau se présenter à des fonctions publiques, le déclarant "réhabilité".

La décision est arrivée trop tard pour les élections de 2018, mais en 2019, l'éternel vainqueur des élections a annoncé qu'il se présentait au Parlement européen. En tant que tête de liste de son parti, il a facilement obtenu un siège européen.

Trois ans plus tard, il était de retour au parlement italien et son parti Forza Italia était un petit parti de la coalition de droite de Giorgia Meloni.

Une icône célèbre

Avec ses cheveux bruns gominés et ses scandales, Berlusconi était immédiatement reconnaissable et cultivait une personnalité plus grande que nature.

Il est également devenu célèbre pour son sens de l'humour douteux après un certain nombre de gaffes très médiatisées. À une occasion, il a suggéré qu'un député européen allemand aurait fait un bon gardien de camp de concentration et, à une autre, il a affirmé que Mussolini était en fait un dirigeant bienveillant.

Il a qualifié ces déclarations de plaisanteries. Cependant, il était également un ami de longue date de Vladimir Poutine et a rendu l'Ukraine responsable de l'invasion russe alors que son propre gouvernement soutenait fermement Kiev.

C'est probablement son implication dans presque tous les aspects de la vie italienne qui a le plus irrité ses détracteurs, en particulier son empire médiatique qui, selon beaucoup, lui a donné un avantage injuste lors des élections.

Les nombreux Italiens qui ont voté pour lui ont estimé que sa réussite en tant que magnat des affaires était une preuve de ses capacités, une raison pour laquelle il devait diriger le pays.

M. Berlusconi lui-même a rejeté les affirmations selon lesquelles le mélange des affaires et de la politique avait été plus bénéfique pour lui personnellement que pour l'Italie dans son ensemble.