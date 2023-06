Le Musée de l'Afrique de Belgique repense sa relation avec le Congo

Dans le coin le plus sombre d'un grand musée aux allures de palais néoclassique se trouve une pièce pas-si-secrète que cela.

Des écoliers en visite éducative passent devant l'homme-léopard, des hommes armés de lances et des femmes presque nues.

Il s'agit de l'Africa Museum à Tervuren, juste à côté de Bruxelles, et jusqu'à récemment, ces sculptures faisaient partie de l'exposition permanente.

Histoire coloniale

Les origines du musée remontent à l'époque où le roi Léopold II a organisé l'Exposition internationale de 1897. Dans ce cadre, 267 Congolais, hommes, femmes et enfants, ont été emmenés de force en Belgique et exposés au public dans de faux villages clôturés sur le site où se trouve aujourd'hui le musée.

Lorsque la Belgique a obtenu son indépendance des Pays-Bas au XIXe siècle, la "ruée vers l'Afrique" des nations occidentales battait son plein. Le roi Léopold II voulait sa propre part du continent, mais sans le soutien du gouvernement, il a dû convaincre les investisseurs et le public.

Le "zoo humain" était un outil pour convaincre les visiteurs que la Belgique avait le devoir d'apporter la civilisation et le christianisme au pays africain. L'exposition a connu un énorme succès et c'est ainsi qu'a commencé la longue et violente histoire de la Belgique au Congo.